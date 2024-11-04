Сводка с фронта: ВС РФ начали операцию по освобождению Курахово, Киев угодил в свою же вилку

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на понедельник, 4 ноября.

Освобождение Донбасса

Армия России начала войсковую операцию по освобождению города Курахово. С утра идёт массированная артиллерийская подготовка и работа боевой авиации по противнику. Задействовано всё вооружение. С мест поступает информация, что националисты покидают Новоселидовку и бегут полями к железнодорожному полотну. Отход ВСУ в Ильинку невозможен, поскольку туда ночью вошла русская группировка.

Многие западные эксперты сделали вывод, что на восточном фланге города первый рубеж противотанковых заграждений уже перешёл в серую зону. Вероятно, именно сеть укреплённых линий и стала причиной, почему русская армия не пошла на штурм Курахово и обходит населённый пункт с флангов.

До начала окружения 10 км — армия РФ на юге пробилась в Трудовое и закрепляется после штурма. Отсюда до мкр. "Южный" по прямой очень близко. Как только будет освобождена Успеновка, южный выход из Курахова закроется, останется один путь из окружения — на запад, к Константинополю и Андреевке, к которым двигается ГВ "Восток".

На Покровском направлении "русские вышли на окраину Новоалексеевки и пытаются зайти в Григоровку, продавливают опорники в районе Нововодмитровка — Вознесенка", жалуются украинские боевики.

Курская битва

В Курской области ВСУ продолжают накапливать большие силы, чтобы в районе Суджи попытаться нанести новый контрудар.

Не считаясь с потерями, Зеленскому важно как можно дольше держаться в Курском приграничье.

Вчера бойцы группировки войск "Север" продолжили выполнять задачи по освобождению российских районов. Несмотря на ухудшающуюся погоду, "Бесстрашные" продвинулись на Кореневском участке, проводя зачистку лесопосадок. Бандеровцы активных действий не предпринимали, сейчас они пытаются наладить логистику и восстановить дисциплину в частях.

Тезисы Киева

С очередным странным заявлением выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В интервью литовскому СМИ он заявил, что конфликт на Украине должен завершиться "полным и безоговорочным выводом российских войск со всей территории страны". Ермак добавил, что Банковая исключает какие-то предложения и настаивает на реализации "формулы мира".

А между тем, Киев пока отложил снижение мобилизационного возраста и женской мобилизации, поскольку на фронте очень негативная картина: украинцы разочарованы, рейтинг Зеленского на дне.

Ужесточение и так безумной мобилизации усилит внутренние качели, рост СЗЧ. Несмотря на то, что ВСУ уже сталкиваются с большим дефицитом личного состава, все понимают, что страна может воевать лишь живой силой, потому что западные партнёры не будут инвестировать в конфликт больше, чем зарабатывают на нём. У киевской власти вилка, которую она сама себе создала.

Но ужесточение мобилизации вопрос времени — Киев капитулирует, если за 2 месяца не мобилизует 160 тыс. человек. Об этом заявил ветеран ВСУ Маси Найем.

Он отметил, что украинские солдаты "на нуле" сейчас абсолютно выгоревшие.

"Подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадёт", — взывает Найем к призывникам Украины.