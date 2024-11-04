Высокую эффективность на спецоперации продолжают показывать ракеты семейства Х-38.
Самая высокая результативность многоцелевых тактических изделий достигается в ходе применения их по мостам врага. За последний месяц эти ракеты вывели из строя несколько важных для противника прифронтовых мостов от 7 до 30 км от ЛБС.
Х-38 — это российская многоцелевая тактическая ракета, предназначенная для использования с различных типов самолётов и ударных беспилотников. Разработана она корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" для замены устаревших образцов ракетного вооружения и создания более гибкого, эффективного комплекса для ведения боя на разных дистанциях и по различным целям. Основное назначение Х-38 — поражение наземных, морских и укреплённых целей, включая технику, строения и другие объекты.
Х-38 разработана для ударов по различным типам целей, от укреплённых объектов до мобильной техники, что делает её универсальной для решения тактических задач на поле боя.
Существует несколько модификаций ракеты, различающихся типом наведения и боевой части:
Дальность поражения: от 3 до 40 км, что позволяет использовать ракету на ближней и средней дистанции.
Скорость полёта: сверхзвуковая, до 2 Махов (около 2400 км/ч), что затрудняет её перехват.
Боевая часть: в зависимости от модификации, оснащена различными типами боевых частей — осколочно-фугасными, проникающими, кумулятивно-осколочными.
Масса: полная масса ракеты составляет от 520 до 600 кг, из которых 250 кг может составлять вес боевой части.
Х-38 оснащена комбинированной системой наведения, что позволяет ей автоматически переключаться между разными режимами по мере приближения к цели.
В начальной фазе полёта ракета управляется инерциальной навигационной системой (ИНС), которая корректируется спутниковыми сигналами (ГЛОНАСС/GPS). На конечном этапе полёта активируется одна из систем самонаведения в зависимости от модификации ракеты.
Это делает Х-38 универсальной и эффективной даже против мобильных целей.
Ракета Х-38 может применяться с различных самолётов, включая Су-34, Су-35, МиГ-35, а также ударных беспилотников, что делает её гибким средством для ВКС РФ.
Универсальная модульная конструкция ракеты позволяет быстро адаптировать её под конкретную задачу, изменяя боевую часть или систему наведения.
Х-38 предназначена для высокоточного поражения сложных целей: укрытий, бункеров, мостов, складов боеприпасов, бронетехники, кораблей.
Её модульная конструкция и гибкость в выборе боевой части обеспечивают высокую эффективность при поражении как мобильных, так и стационарных целей.
Высокая скорость и точность делают ракету трудной для перехвата, особенно на малых дистанциях.
Х-38 — это современная многоцелевая ракета армии РФ, предоставляющая нашим пилотам мощный инструмент для решения тактических задач. Её универсальность и возможность оснащения различными системами наведения позволяют использовать ракету как против наземных целей, так и против морских, делая её ценным элементом арсенала современной авиации.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) — российская корпорация, являющаяся одним из крупнейших производителей вооружений. Корпорация является крупнейшим в России холдингом — разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?