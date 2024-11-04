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Дмитрий Плотников

Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации

4:51
Силовые структуры » Военные новости

Высокую эффективность на спецоперации продолжают показывать ракеты семейства Х-38.

Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Самая высокая результативность многоцелевых тактических изделий достигается в ходе применения их по мостам врага. За последний месяц эти ракеты вывели из строя несколько важных для противника прифронтовых мостов от 7 до 30 км от ЛБС.

О чём речь

Х-38 — это российская многоцелевая тактическая ракета, предназначенная для использования с различных типов самолётов и ударных беспилотников. Разработана она корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" для замены устаревших образцов ракетного вооружения и создания более гибкого, эффективного комплекса для ведения боя на разных дистанциях и по различным целям. Основное назначение Х-38 — поражение наземных, морских и укреплённых целей, включая технику, строения и другие объекты.

Основные характеристики и особенности ракеты Х-38

Назначение и модификации

Х-38 разработана для ударов по различным типам целей, от укреплённых объектов до мобильной техники, что делает её универсальной для решения тактических задач на поле боя.

Существует несколько модификаций ракеты, различающихся типом наведения и боевой части:

  • Х-38МЭ: универсальная модификация с модульной конструкцией, которая позволяет использовать её на различных носителях.
  • Х-38МАЭ: с активной радиолокационной головкой самонаведения, эффективна против радиоконтрастных целей, таких как корабли.
  • Х-38МЛЭ: с лазерной системой наведения, используется для поражения неподвижных и малоподвижных целей высокой точности.
  • Х-38МТЭ: тепловая головка самонаведения, предназначена для поражения целей с тепловым излучением.
  • Х-38МКЭ: спутниковая система наведения (ГЛОНАСС/GPS), используется для ударов по неподвижным целям.

Технические характеристики

Дальность поражения: от 3 до 40 км, что позволяет использовать ракету на ближней и средней дистанции.

Скорость полёта: сверхзвуковая, до 2 Махов (около 2400 км/ч), что затрудняет её перехват.

Боевая часть: в зависимости от модификации, оснащена различными типами боевых частей — осколочно-фугасными, проникающими, кумулятивно-осколочными.

Масса: полная масса ракеты составляет от 520 до 600 кг, из которых 250 кг может составлять вес боевой части.

Особенности наведения и системы управления

Х-38 оснащена комбинированной системой наведения, что позволяет ей автоматически переключаться между разными режимами по мере приближения к цели.

В начальной фазе полёта ракета управляется инерциальной навигационной системой (ИНС), которая корректируется спутниковыми сигналами (ГЛОНАСС/GPS). На конечном этапе полёта активируется одна из систем самонаведения в зависимости от модификации ракеты.

Это делает Х-38 универсальной и эффективной даже против мобильных целей.

Универсальность применения

Ракета Х-38 может применяться с различных самолётов, включая Су-34, Су-35, МиГ-35, а также ударных беспилотников, что делает её гибким средством для ВКС РФ.

Универсальная модульная конструкция ракеты позволяет быстро адаптировать её под конкретную задачу, изменяя боевую часть или систему наведения.

Боевые задачи и преимущества

Х-38 предназначена для высокоточного поражения сложных целей: укрытий, бункеров, мостов, складов боеприпасов, бронетехники, кораблей.

Её модульная конструкция и гибкость в выборе боевой части обеспечивают высокую эффективность при поражении как мобильных, так и стационарных целей.

Высокая скорость и точность делают ракету трудной для перехвата, особенно на малых дистанциях.

Вывод

Х-38 — это современная многоцелевая ракета армии РФ, предоставляющая нашим пилотам мощный инструмент для решения тактических задач. Её универсальность и возможность оснащения различными системами наведения позволяют использовать ракету как против наземных целей, так и против морских, делая её ценным элементом арсенала современной авиации.

Уточнения

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) — российская корпорация, являющаяся одним из крупнейших производителей вооружений. Корпорация является крупнейшим в России холдингом — разработчиком и поставщиком противокорабельных, противорадиолокационных и многоцелевых ракет, предназначенных для оснащения авиационных, корабельных и береговых ракетных комплексов тактического назначения. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.

Высокоточная ракета Х-38 в действии | Атака моста и здания
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф
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