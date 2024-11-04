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Дмитрий Плотников

Новое контрнаступление ВСУ. Где его ждать и с чем Киев собрался идти вперёд

3:46
Силовые структуры

В интернете давно ходит информация от якобы аналитиков, что Вооружённые силы Украины готовят новое наступление.

Новое контрнаступление ВСУ. Где его ждать и с чем Киев собрался идти вперёд
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Ясное дело, что о сроках и направлениях этого гипотетического наступления эксперты пока ещё только гадают.

Что дали Украине

Мы уже сообщали, что враг накапливает довольно немалые силы у границ России, в желании отработать подачку своих кураторов. Однако состав переданной Киеву военный техники НАТО уже наталкивает на кое-какие выводы, которые не лишены оснований.

Итак, самой многочисленной частью в западных пакетах помощи Украине является колёсная техника. Запад передал в ВСУ более 220 БТР "Страйкер" (США) и 128 БТР VAB (Франция). Оба типа этой военной техники являются лёгкими колёсными броневиками, ездить на которых можно лишь по хорошим трассам.

Ещё один значимый компонент пакета Украине — это лёгкие БТР Pbv 302 (Швеция). Они являются аналогом американских БТР М113. Ну и ещё один компонент вооружения ВСУ — это гусеничные вездеходы, которые перевозят снаряжение и боеприпасы и являются модификацией вышеуказанной колёсной шведский техники, но уже на базе гусениц. Всё это штурмовой техникой назвать нельзя, по большому счёту, это обычная "техника подвоза" для армии.

А что можно отнести к наступательному вооружению, так это немецкие танки "Леопард" и БМП "Бредли" (производства США).
Надо отдавать себе отчёт, что, учитывая всё вышеназванное, самый вероятный вариант украинского удара — это участок с хорошими дорогами. Сюда можно отнести как Белгородскую, так и Брянскую и Курскую области.

Чем это чревато для ВСУ

Однако у Киева здесь могут быть серьёзные проблемы. Под такое наступление нужно иметь немало систем противовоздушной обороны (ПВО) среднего и ближнего радиуса действий. А вот этой техники Запад Украине не дал. Отсюда можно сделать вывод, что новые подразделения бандеровцев, которые пойдут в атаку, показать принципиальных новых схем, кроме как мясные штурмы как в Курской области, не смогут.

Также нельзя не отметить, что по такому скоплению западной техники постоянно отрабатывают российские артиллеристы и боевая авиация. Много прилетает и по пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ.

Говоря иначе, не дожидаясь того, как многочисленные трупы украинцев в очередной раз будут раскиданы на российской территории, армия России предоставляет боевикам возможность умереть пока ещё на Украине.

А сегодня оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" разматывают добрую часть украинских бригад в тылах Незалежной. Об этом могут рассказать выжившие бандеровцы в Харьковской и Сумской областях. Вот и накануне в селе Малиновка в Чугуевском районе Харьковщины в результате удара ракеты "Искандер-М" было ликвидировано более 110 военных армии Украины из состава 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Ну и более 60 неонацистов было ранено.

Хочу отметить, что все они проходили подготовку для отправки в Курскую область. Возможно это и были "солдаты наступления"…

P.S. И прямо сейчас, пока вы читаете, армия России продолжает прорываться к одному из последних крупных опорных пунктов ВСУ — Курахово и основному транспортному хабу на Южнодонецком направлении.

Нужно окапывать Киев и другие тыловые города
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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