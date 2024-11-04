Этой ночью российская боевая авиация нанесла очередные удары по Харькову.
Одной из наших целей был гипермаркет РОСТ. Выбор цели в Шевченковском районе обусловлен тем, что подобные учреждения широко используются бандеровскими формированиями с момента начала спецоперации России на Украине. Тут и большие площади, и удобные логистические подъезды, и наличие складов. Все это было уничтожено фугасной авиационной бомбой ФАБ-250 (как вариант ОФАБ-250ШЛ).
И эта небольшая по нынешним меркам бомба прекрасно кошмарит на Украине личный состав и технику ВСУ.
ОФАБ-250ШЛ — осколочно-фугасная авиационная бомба калибра 250 кг. Она предназначена для поражения живой силы, небронированной техники, легкобронированной техники, а также разрушения различных наземных сооружений. Буква "Ш" — это значит "штурмовая", а буква "Л" — это значит "лидер".
Лидер — это такая длинная телескопическая трубка, типа удочки, которая раскладывается после сброса бомбы и летит к земле. Сам лидер упирается в взрыватель и при соприкосновении с поверхностью вызывается срабатывание на высоте 5 метров от земли. Это позволяет уничтожить осколками всех, кто прячется за неровностями рельефа.
ОФАБ-250ШЛ имеет цилиндрическую форму и состоит из следующих основных элементов:
ОФАБ-250ШЛ широко использовалась и как мы выше уже рассказали, используется в различных вооруженных конфликтах.
Высокая эффективность: ОФАБ-250ШЛ является эффективным средством поражения широкого спектра целей.
Простота конструкции: бомба имеет относительно простую конструкцию, что упрощает её производство и эксплуатацию.
Низкая стоимость: относительно невысокая стоимость делает ОФАБ-250ШЛ доступным боеприпасом.
Весьма ограниченная дальность поражения: дальность поражения бомбы зависит от высоты сброса и скорости самолёта, но в целом она ограничена.
Невысокая точность: точность попадания бомбы зависит от многих факторов, включая погодные условия, скорость ветра и мастерство пилота.
Несмотря на то, что ОФАБ-250ШЛ является относительно старой моделью авиационной бомбы, она до сих пор используется многими странами. И хотя современные вооружённые силы всё чаще отдают предпочтение более точным и эффективным боеприпасам, таким как управляемые бомбы и высокоточные ракеты, "четвертная" продолжает наводить страх на противника.
Авиационные бомбы созданные и состоящие/состоявшие на вооружении СССР и Российской Федерации.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?