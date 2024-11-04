ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой

Этой ночью российская боевая авиация нанесла очередные удары по Харькову.

Одной из наших целей был гипермаркет РОСТ. Выбор цели в Шевченковском районе обусловлен тем, что подобные учреждения широко используются бандеровскими формированиями с момента начала спецоперации России на Украине. Тут и большие площади, и удобные логистические подъезды, и наличие складов. Все это было уничтожено фугасной авиационной бомбой ФАБ-250 (как вариант ОФАБ-250ШЛ).

И эта небольшая по нынешним меркам бомба прекрасно кошмарит на Украине личный состав и технику ВСУ.

О чём речь

ОФАБ-250ШЛ — осколочно-фугасная авиационная бомба калибра 250 кг. Она предназначена для поражения живой силы, небронированной техники, легкобронированной техники, а также разрушения различных наземных сооружений. Буква "Ш" — это значит "штурмовая", а буква "Л" — это значит "лидер".

Лидер — это такая длинная телескопическая трубка, типа удочки, которая раскладывается после сброса бомбы и летит к земле. Сам лидер упирается в взрыватель и при соприкосновении с поверхностью вызывается срабатывание на высоте 5 метров от земли. Это позволяет уничтожить осколками всех, кто прячется за неровностями рельефа.

Конструкция

ОФАБ-250ШЛ имеет цилиндрическую форму и состоит из следующих основных элементов:

Корпус: изготовлен из прочного металла и служит для размещения взрывчатого вещества и других компонентов.

Взрывчатое вещество: заполняет основную часть корпуса и обеспечивает разрушительное действие бомбы при взрыве.

Оперение: обеспечивает стабилизацию бомбы в полёте и повышает точность попадания.

Применение

ОФАБ-250ШЛ широко использовалась и как мы выше уже рассказали, используется в различных вооруженных конфликтах.

Применяется для:

Поражения живой силы: бомба эффективна при поражении скоплений пехоты, особенно в открытой местности. Разрушения легких фортификационных сооружений: ОФАБ-250ШЛ способна разрушать блиндажи, окопы, легкие доты и другие подобные сооружения. Поражения небронированной техники: бомба эффективно поражает автомобили, грузовики, артиллерийские системы и другую небронированную технику.

Преимущества бомбы

Высокая эффективность: ОФАБ-250ШЛ является эффективным средством поражения широкого спектра целей.

Простота конструкции: бомба имеет относительно простую конструкцию, что упрощает её производство и эксплуатацию.

Низкая стоимость: относительно невысокая стоимость делает ОФАБ-250ШЛ доступным боеприпасом.

Недостатки

Весьма ограниченная дальность поражения: дальность поражения бомбы зависит от высоты сброса и скорости самолёта, но в целом она ограничена.

Невысокая точность: точность попадания бомбы зависит от многих факторов, включая погодные условия, скорость ветра и мастерство пилота.

Вывод

Несмотря на то, что ОФАБ-250ШЛ является относительно старой моделью авиационной бомбы, она до сих пор используется многими странами. И хотя современные вооружённые силы всё чаще отдают предпочтение более точным и эффективным боеприпасам, таким как управляемые бомбы и высокоточные ракеты, "четвертная" продолжает наводить страх на противника.

Уточнения

Авиационные бомбы созданные и состоящие/состоявшие на вооружении СССР и Российской Федерации.



Расшифровка названия

ОФАБ-250ШЛ

Автор Дмитрий Плотников Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру