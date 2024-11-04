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Дмитрий Плотников

ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой

Силовые структуры » Военные новости

Этой ночью российская боевая авиация нанесла очередные удары по Харькову.

ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, CC BY-SA 3.0

Одной из наших целей был гипермаркет РОСТ. Выбор цели в Шевченковском районе обусловлен тем, что подобные учреждения широко используются бандеровскими формированиями с момента начала спецоперации России на Украине. Тут и большие площади, и удобные логистические подъезды, и наличие складов. Все это было уничтожено фугасной авиационной бомбой ФАБ-250 (как вариант ОФАБ-250ШЛ).

И эта небольшая по нынешним меркам бомба прекрасно кошмарит на Украине личный состав и технику ВСУ.

О чём речь

ОФАБ-250ШЛ — осколочно-фугасная авиационная бомба калибра 250 кг. Она предназначена для поражения живой силы, небронированной техники, легкобронированной техники, а также разрушения различных наземных сооружений. Буква "Ш" — это значит "штурмовая", а буква "Л" — это значит "лидер".

Лидер — это такая длинная телескопическая трубка, типа удочки, которая раскладывается после сброса бомбы и летит к земле. Сам лидер упирается в взрыватель и при соприкосновении с поверхностью вызывается срабатывание на высоте 5 метров от земли. Это позволяет уничтожить осколками всех, кто прячется за неровностями рельефа.

Конструкция

ОФАБ-250ШЛ имеет цилиндрическую форму и состоит из следующих основных элементов:

  • Корпус: изготовлен из прочного металла и служит для размещения взрывчатого вещества и других компонентов.
  • Взрывчатое вещество: заполняет основную часть корпуса и обеспечивает разрушительное действие бомбы при взрыве.
  • Оперение: обеспечивает стабилизацию бомбы в полёте и повышает точность попадания.

Применение

ОФАБ-250ШЛ широко использовалась и как мы выше уже рассказали, используется в различных вооруженных конфликтах.

Применяется для:

  1. Поражения живой силы: бомба эффективна при поражении скоплений пехоты, особенно в открытой местности.
  2. Разрушения легких фортификационных сооружений: ОФАБ-250ШЛ способна разрушать блиндажи, окопы, легкие доты и другие подобные сооружения.
  3. Поражения небронированной техники: бомба эффективно поражает автомобили, грузовики, артиллерийские системы и другую небронированную технику.

Преимущества бомбы

Высокая эффективность: ОФАБ-250ШЛ является эффективным средством поражения широкого спектра целей.

Простота конструкции: бомба имеет относительно простую конструкцию, что упрощает её производство и эксплуатацию.

Низкая стоимость: относительно невысокая стоимость делает ОФАБ-250ШЛ доступным боеприпасом.

Недостатки

Весьма ограниченная дальность поражения: дальность поражения бомбы зависит от высоты сброса и скорости самолёта, но в целом она ограничена.

Невысокая точность: точность попадания бомбы зависит от многих факторов, включая погодные условия, скорость ветра и мастерство пилота.

Вывод

Несмотря на то, что ОФАБ-250ШЛ является относительно старой моделью авиационной бомбы, она до сих пор используется многими странами. И хотя современные вооружённые силы всё чаще отдают предпочтение более точным и эффективным боеприпасам, таким как управляемые бомбы и высокоточные ракеты, "четвертная" продолжает наводить страх на противника.

Уточнения

Авиационные бомбы созданные и состоящие/состоявшие на вооружении СССР и Российской Федерации.

Расшифровка названия

Название бомбы состоит из типа бомбы (ФАБ-250М-46), её калибра в килограммах (ФАБ-250М-46), модели по году принятия на вооружение (ФАБ-250М-46 — модель 1946 года) и дополнительно (не всегда) указания её массы — если она существенно отличается от калибра (ОФАБ-250-270, ФАБ-1500-2600ТС) и/или конструктивной особенности бомбы либо технологии её производства (ФАБ-500Т — термостойкая, ФАБ-1500-2600ТС — толстостенная, ФАБ-100сч — сталистый чугун, ФАБ-1000сл — стальное литьё), либо коммерческого назначения (КАБ-500С-Э — экспортная).

ОФАБ-250ШЛ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы харьков
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