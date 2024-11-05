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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать начать мобилизацию женщин

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать начать мобилизацию женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на вторник, 5 ноября.

Освобождение Донбасса

В мощном наступлении на Курахово ВС РФ прорывают оборону киевского режима со всех флангов, до "дороги жизни" остаётся всего 5 километров. Украинские военные аналитики подтверждают, что ВСУ потеряли Новодмитровку и Ильинку. На очереди Новоселидовка, Вознесенка и Екатериновка. Таже армия РФ прощупывает Успеновку и Берестки.

Вечером поступила информация, что российская группировка совершила рывок по направлению к Раздольному от освобождённого Шахтёрского. Это фактически отрежет гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке от сообщения с городом Курахово, расширив фронт наступления к р. Волчьей. Боевики рискуют оказаться в том же положении, что и Угледар — практически в окружении. Раздёрганный противник уже не в состоянии предугадать направление следующего удара русских воинов.

Также характерно, что "тычки" вслепую у армии России на этом участке прекратились. Сперва идёт тотальное ФАБирование позиций ВСУ, потом заход. При их сопротивлении — повторное ФАБирование.

Битва за Курск

В приграничных районах штурмовики "Севера" продвинулись на северной окраине Суджанского района, отразив контратаку неонацистов на трёх БМП численностью до взвода. Потери врага — 15 человек и одна БМП. Взято в плен три бандеровца.

Продолжается уничтожение резерва националиста в Сумской области. Точный ракетный удар уничтожил пункт дислокации 82-й бригады ВСУ в районе Кияницы. Уничтожено 80 человек живой силы, три танка, два артиллерийских орудия, ЗРК "ОСА", пять БМП, десять ББМ и дюжина пикапов.

Общее продвижение ВС РФ области составило до 500 м.

В своём вечернем традиционном "обращении к народу" Зеленский с ужасом рассказал, что в Курской области находится уже 11 тысяч солдат КНДР, а Запад не предпринимает никакой реакции.

Безысходность ВСУ

Запад недоволен медленным темпом мобилизации на Украине и требует срочно понижать возраст мобилизантов до 20 лет. Киев уже запустил информкампанию, прогревая общественное мнение. Однако аналитики полагают, что это опасный шаг для Украины, поскольку будет потеряно целое поколение и заполнить демографическую яму она потом не сможет.

На фронтах положение для ВСУ настолько плачевно, что депутатша Марьяна Безуглая даже предложила начать мобилизацию женщин. Несмотря на то, что ТЦК свирепствует в городах — хватают строителей, выезжают на ДТП с полицейскими, воевать на Украине уже никто не хочет. При этом укросоциологи врут, что 63 процента населения Украины готовы к тяготам войны.

А в кулуарах офиса президента Украины ходят слухи, что на ставке Генштаба обсуждались варианты внезапного наступления.
Приоритетные варианты — Херсонская и Запорожская области с акцентом на Крым (вероятен десант). Как запасной вариант — провокация на границе с Приднестровьем.

Возможно, армия Украины попытается пойти опять именно на Приазовье с акцентом на полуостров. Противник копит технику и подвозит даже ПВО. Воюют ВСУ сейчас только живой силой. Многие из его окружения считают, что, это очередная ошибка Зеленского, как и Курская операция.

Дроноводы группировки "Центр" поддерживают наше наступление на Покровском направлении
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово владимир зеленский
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