Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

На российской границе, а также на линии боевого соприкосновения в СВО развернуты отечественные зенитные ракетный комплексы С-500 "Прометей".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ is licensed under Creative Commons с указанием авторства 4.0 Международная

Эти системы предназначены для отражения ударов натовского оружия. В частности, оперативно-тактических баллистических ракет MGM-164 ATACMS 2000, MGM-140B ATACMS Block IA и SCALP-EG.

О чём речь

ЗРС С-500 "Прометей" производства АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — это самый современный и высокотехнологичный комплекс противовоздушной обороны, обладающий выдающимися возможностями по поражению воздушных целей, включая баллистические ракеты и малозаметные самолёты.

Разработан комплекс для обеспечения безопасности важных объектов и стратегических регионов. "Прометей" сочетает в себе высочайшую степень автоматизации и мощные радиолокационные системы.

История "Прометея"

История ЗРК С-500 "Прометей" началась в 2013 году, когда Министерство обороны России объявило о разработке новой системы ПВО. Основной целью создания ЗРК С-500 была защита от современных и перспективных ракетных угроз, включая баллистические ракеты средней и большой дальности, крылатые ракеты, крылатые ракеты-носители и другие объекты воздушной атаки.

Первые испытания комплекса состоялись в 2015 году, а уже в 2018 году было объявлено о начале серийного производства. Сегодня ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты различного назначения и другие компоненты.

Характеристики ЗРС С-500 "Прометей"

Основное преимущество С-500 — это его способность одновременно отслеживать и поражать до 10 целей на больших дистанциях, обеспечивая защиту от различных угроз, включая крылатые ракеты и гиперзвуковые объекты. Использование современных технологий, таких как активные фазированные антенные решетки, позволяет системе эффективно вести бой даже в сложных помеховых условиях.

Комплекс включает в себя многофункциональные радиолокационные станции, запускающие системы и новейшие средства борьбы с авиацией противника. "Прометей" не просто отражает атакующие действия, но и способен действовать в качестве основного элемента формирования оборонительного кольца, обеспечивая стратегическую безопасность и поддерживая мир на международной арене.

Состав С-500

Зенитный ракетный комплекс включает:

Средства управления — пункт боевого управления,

Радиолокационную станцию (РЛС) дальнего обнаружения,

Противосамолётную часть,

Противоракетную часть с активной фазированной антенной решеткой (АФАР),

Пусковую установку 77П6.

Скорость обнаруживаемых и сопровождаемых одной батареей целей достигает 7000 метров в секунду (против 5000 м/с у С-300).

Интегрированная в боевой комплект зенитная управляемая ракета (ЗУР) сверхбольшой дальности 77Н6-Н/Н-1, являющаяся аналогом ЗУР 9М82МД системы С-300 и отличающаяся более мощной разгонной твердотопливной ступенью, обладает максимальной скоростью в верхних слоях стратосферы около 3500 метров в секунду.

Несомненно, что такими скоростными данными С-500 существенно увеличивает российский противоракетный потенциал на ключевых опасных направлениях.

Вывод

С-500 "Прометей" — это мощная и универсальная система, которая обеспечивает надёжную защиту от любых угроз воздушного и космического пространства. Высокие характеристики и надежность её делают незаменимой для обеспечения безопасности и защиты нашей страны.

Этот уникальный комплекс представляет собой гордость отечественной оборонной промышленности и символ новых технологических возможностей.

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