В США восхитились мощью ракетной системы Искандер-М

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Алжир использовать самую опасную тактическую ракетную систему Африки — "Искандер-М", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут о том, как "Искандер-М" защищает страну от НАТО.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

Алжирские источники впервые публично опубликовали изображения пусковых установок для баллистических ракетных комплексов "Искандер-М", находящихся на вооружении вооруженных сил страны, спустя более семи лет после их приобретения. Алжир является одним из четырех операторов системы, наряду с Россией, Беларусью и Арменией, и в течение многих лет был крупнейшим оператором, имеющим на вооружении 48 пусковых установок.

Открытие системы происходит в период высокой напряженности как в отношениях со странами-членами НАТО по всему Средиземноморью, так и с соседним Марокко, поскольку решительная политическая поддержка Алжиром Ирана, палестинских сил и их ближневосточных союзников ставит систему в оппозицию Марокко и западному миру.

"Искандер" представляет собой наиболее боеспособный класс тактических баллистических ракетных комплексов в Африке и арабском мире и является одной из нескольких высококлассных систем вооружения, приобретенных в последние годы у России. Другие примеры включают системы ПВО дальнего радиуса действия С-400, несколько сотен танков Т-90, боевые машины ПВО "Панцирь-СМ", улучшенные ударные подводные лодки класса "Кило" и истребители Су-30МКА и МиГ-29М. Почти 20 лет интенсивных инвестиций в закупки и обучение привели к тому, что военно-воздушные силы страны считаются самыми боеспособными среди арабских, африканских и мусульманских государств.

Примечательно, что "Искандер-М" больше не считается доступным для экспорта из-за потребностей России в большем количестве систем для ведения продолжающегося конфликта против Украины и ее западных сторонников, что делает системы, находящиеся на вооружении Алжира, в значительной степени незаменимыми. Алжир, в частности, рассчитывает на растущую долю поставок оружия в Китай из-за растущего несоответствия в уровне сложности китайских и российских систем вооружения в пользу первых. "Искандер-М" во многом основан на незавершенной советской баллистической ракетной системе "Ока-У" и использует аналогичную полубаллистическую траекторию с пониженным курсом, что позволяет выполнять обширные маневры в полете на протяжении всей траектории полета.

Ракеты 9К720 комплекса "Искандер-М" с радиусом действия около 50 километров не только чрезвычайно трудно обнаружить или отследить: они также могут маневрировать с помощью своих стабилизаторов гораздо эффективнее, чем ракеты на стандартных баллистических траекториях.

Система доказала свою высокую эффективность на украинском театре военных действий, и было запечатлено то, как она неоднократно нейтрализовывала американские системы ПВО дальнего действия MIM-104 Patriot, в некоторых случаях уклоняясь при этом от огня перехватчиков.

Способность противостоять наиболее мощному оружию западного блока была признана особенно важной для безопасности Алжира после нападения НАТО на соседнюю Ливию в 2011 году, когда Алжир продолжал ощущать значительную угрозу со стороны военной деятельности Запада в своем регионе.