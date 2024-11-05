В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей

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Китайские военно-морские учения продемонстрировали два новых боевых истребителя — J-15B и J-15D, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они пишут о том, как эти машины повысят потенциал авианосцев. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Кадры, опубликованные китайскими государственными СМИ, впервые подтвердили, что два новых палубных боевых самолёта теперь находятся на вооружении военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. К ним относятся J-15B, сильно усовершенствованный вариант первого палубного истребителя страны J-15, а также двухместный истребитель J-15D, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе.

Самолёты были впервые представлены во время знакового события для флота, а именно первой известной операции двух авианосцев, в ходе которой два авианосца страны, способные принимать на борт боевые реактивные самолёты, "Ляонин" и "Шаньдун", провели совместные учения в Южно-Китайском море. Авианосцы сопровождались полномасштабными ударными группами, в состав которых входили три эсминца класса Type 055, четыре небольших эсминца класса Type 052D, один фрегат класса Type 054A и два быстроходных корабля боевой поддержки класса Type 901. Вероятно, также присутствовала по крайней мере одна ударная подводная лодка.

На видеозаписи учений авианосцев было видно, что задействовано по меньшей мере 15 J-15B и по меньшей мере два J-15D, а также небольшое количество более старых базовых J-15. J-15 является производной от советского истребителя Су-27, который Китай очень сильно усовершенствовал, чтобы обеспечить явное превосходство над производными истребителями российского производства на сегодняшний день. Долгое время ожидалось, что J-15B будет обладать гораздо более мощными характеристиками в классе "воздух-воздух", чем все предшествовавшие ему варианты "фланкера", включая J-16 ВВС и российский Су-35.

Считается, что преимущества включают более широкое использование улучшенных композитных материалов для создания более легкого и прочного корпуса самолёта, использование более совершенного радара AESA, интеграцию передовых стелс-покрытий, а также использование одних из самых совершенных в мире систем авионики и радиоэлектронной борьбы.

В то время как наземный J-16, как считалось, превосходил Су-35 по большинству параметров, в частности, по датчикам, электронике и вооружению, J-15B, как сообщается, лучше оптимизирован для обеспечения превосходства в воздухе и был разработан более чем через полвека после J-16, когда китайская боевая авиационная промышленность значительно продвинулась вперед. В то время как J-16 и американский F-15EX ранее считались ведущими в мире истребителями четвертого поколения с точки зрения возможностей класса "воздух-воздух", теперь эту позицию, вероятно, займет J-15B.

Подобно тому, как J-16 превратился в специализированный вариант радиоэлектронной борьбы, J-16D, появление собственного варианта радиоэлектронной борьбы J-15, J-15D, может революционизировать наступательные возможности китайских авианосных группировок. Ожидается, что этот самолёт будет выполнять аналогичную роль самолёта E/A-18G Growler ВМС США, который базируется на истребителе F-18E/F Super Hornet ВМС США.

Новый китайский самолёт имеет отличительные большие модули радиоэлектронной борьбы на законцовках крыльев и лишён инфракрасных систем поиска и слежения, а также вооружения других модификаций J-15, используемых в основном для ведения воздушных боев. Ожидается, что J-15D будут служить в качестве усилителей для авиакрыльев авианосцев, значительно повышая живучесть за счёт подавления датчиков противника, а также являясь мощным средством подавления противовоздушной обороны.

Системы радиоэлектронной борьбы встроены в большую часть фюзеляжа самолёта, а именно конформные и лопастные антенны, в то время как широкий спектр дополнительных классов средств радиоэлектронной борьбы и ракет класса "воздух-поверхность" может размещаться под крыльями самолёта и под фюзеляжем.

Уточнения

F/A-18E/F «Супер Шершень» (англ F/A-18E/F Super Hornet) — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик; глубокая переработка истребителя F/A-18.





Шэньян J-15 (кит. трад. 殲撃十五型, упр. 歼撃十五型, пиньинь Jiān jī shí wǔ xíng, палл. Цзянь цзи ши у син или 歼-15, Jiān-15, J-15, буквально Истребитель модель 15) — китайский палубный истребитель, разработанный Shenyang Aircraft Corporation и Институтом 601.

