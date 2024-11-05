Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей

4:57
Силовые структуры » Военные новости

Китайские военно-морские учения продемонстрировали два новых боевых истребителя — J-15B и J-15D, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они пишут о том, как эти машины повысят потенциал авианосцев. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей
Фото: Chinese Air Force by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Кадры, опубликованные китайскими государственными СМИ, впервые подтвердили, что два новых палубных боевых самолёта теперь находятся на вооружении военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. К ним относятся J-15B, сильно усовершенствованный вариант первого палубного истребителя страны J-15, а также двухместный истребитель J-15D, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе.

Самолёты были впервые представлены во время знакового события для флота, а именно первой известной операции двух авианосцев, в ходе которой два авианосца страны, способные принимать на борт боевые реактивные самолёты, "Ляонин" и "Шаньдун", провели совместные учения в Южно-Китайском море. Авианосцы сопровождались полномасштабными ударными группами, в состав которых входили три эсминца класса Type 055, четыре небольших эсминца класса Type 052D, один фрегат класса Type 054A и два быстроходных корабля боевой поддержки класса Type 901. Вероятно, также присутствовала по крайней мере одна ударная подводная лодка.

На видеозаписи учений авианосцев было видно, что задействовано по меньшей мере 15 J-15B и по меньшей мере два J-15D, а также небольшое количество более старых базовых J-15. J-15 является производной от советского истребителя Су-27, который Китай очень сильно усовершенствовал, чтобы обеспечить явное превосходство над производными истребителями российского производства на сегодняшний день. Долгое время ожидалось, что J-15B будет обладать гораздо более мощными характеристиками в классе "воздух-воздух", чем все предшествовавшие ему варианты "фланкера", включая J-16 ВВС и российский Су-35.

Считается, что преимущества включают более широкое использование улучшенных композитных материалов для создания более легкого и прочного корпуса самолёта, использование более совершенного радара AESA, интеграцию передовых стелс-покрытий, а также использование одних из самых совершенных в мире систем авионики и радиоэлектронной борьбы.

В то время как наземный J-16, как считалось, превосходил Су-35 по большинству параметров, в частности, по датчикам, электронике и вооружению, J-15B, как сообщается, лучше оптимизирован для обеспечения превосходства в воздухе и был разработан более чем через полвека после J-16, когда китайская боевая авиационная промышленность значительно продвинулась вперед. В то время как J-16 и американский F-15EX ранее считались ведущими в мире истребителями четвертого поколения с точки зрения возможностей класса "воздух-воздух", теперь эту позицию, вероятно, займет J-15B.

Подобно тому, как J-16 превратился в специализированный вариант радиоэлектронной борьбы, J-16D, появление собственного варианта радиоэлектронной борьбы J-15, J-15D, может революционизировать наступательные возможности китайских авианосных группировок. Ожидается, что этот самолёт будет выполнять аналогичную роль самолёта E/A-18G Growler ВМС США, который базируется на истребителе F-18E/F Super Hornet ВМС США.

Новый китайский самолёт имеет отличительные большие модули радиоэлектронной борьбы на законцовках крыльев и лишён инфракрасных систем поиска и слежения, а также вооружения других модификаций J-15, используемых в основном для ведения воздушных боев. Ожидается, что J-15D будут служить в качестве усилителей для авиакрыльев авианосцев, значительно повышая живучесть за счёт подавления датчиков противника, а также являясь мощным средством подавления противовоздушной обороны.

Системы радиоэлектронной борьбы встроены в большую часть фюзеляжа самолёта, а именно конформные и лопастные антенны, в то время как широкий спектр дополнительных классов средств радиоэлектронной борьбы и ракет класса "воздух-поверхность" может размещаться под крыльями самолёта и под фюзеляжем.

Уточнения

F/A-18E/F «Супер Шершень» (англ  F/A-18E/F Super Hornet) — американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик; глубокая переработка истребителя F/A-18.
 

Шэньян J-15 (кит. трад. 殲撃十五型, упр. 歼撃十五型, пиньинь Jiān jī shí wǔ xíng, палл. Цзянь цзи ши у син или 歼-15, Jiān-15, J-15, буквально Истребитель модель 15) — китайский палубный истребитель, разработанный Shenyang Aircraft Corporation и Институтом 601.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Новости Все >
Железнодорожные переезды под контролем: идёт обсуждение инициатив Минтранса
Редис и здоровье: больше, чем обычный корнеплод
Эксперт заявил, что постковидный синдром может вызвать нарушение когнитивных функций
Простой французский луковый суп: попробовав его, ваши дети точно полюбят лук
В Перми разработали способ выявления экстремистов в Интернете
Илон Маск заявил, что звёзды поддерживают Харрис из страха потерять работу
Белорусское гостеприимство: завтрак в отеле Минска покорил русского туриста
Блохастыми могут быть не только кошки и собаки. Что такое китовые вши?
Зимняя маска для губ: простое решение для увлажнения и питания
"Спартак" и "Ростов" назвали составы на матч Кубка России
Сейчас читают
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Садоводство, цветоводство
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших Аудио 
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Еда и рецепты
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
В США восхитились мощью ракетной системы Искандер-М Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Последние материалы
Вред или польза: что даст мытьё яиц перед приготовлением
Россиянам назвали ситуацию, когда больничный не будет оплачен
Уникальные римские захоронения обнаружены в Севастополе
Как сохранить арбуз свежим до Нового года: полезные советы для зимнего угощения
Российский внедорожник оказался на автовыставке раритета в США
Российские учёные готовят рискованную посадку на тессеры Венеры
Почему не стоит худеть ради других: мнение психолога
Почему ваши волосы выпадают после мытья: вот главная причина
Нападение на заправке: турист из Германии был похищен в ЮАР
Ваша кошка закапывает еду: узнайте, что это значит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.