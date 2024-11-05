День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла

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5 ноября в России отмечается День военной разведки. Своё начало традиция ведет от 5 ноября 1918 года, когда в Красной армии было создана специальная служба, именуемая Регистрационным управлением, которая по своему названию совсем на намекала ни на какую секретность. Но после нескольких переименований эта структура всё же получила известное нам ныне название Главное разведывательное управление (ГРУ). А сейчас наиболее известна нам по символу летучей мыши.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, CC BY 4.0

Разведка и военная разведка — это одно и то же? Или есть различие? Ведь у нас же ещё есть федеральное ведомство под названием "Служба внешней разведки", возглавляемое Сергеем Нарышкиным.

Так вот, у СВР есть собственный профессиональный праздник, отмечаемый 20 декабря, и он чудесным образом совпадает с Днем чекиста, то есть с Днём создания ВЧК в 1917 году, хотя напрямую с этим днем и не связан. СВР ведёт свою историю от Иностранного отдела ВЧК, созданного тоже 20 декабря, но уже 1920 года.

А вот День военного разведчика имеет отношение исключительно к разведке, находящейся в ведении Минобороны РФ. И касается широкого круга специалистов, работающих в этом ведомстве:

это и агенты ГРУ, работающие за рубежом под легендой;

это и наши военные атташе в посольствах России по всему миру;

и работники различного профиля. работающие в центральном аппарате ГРУ;

и подразделения спецназа;

и специалисты по психологической войне.

Но, несомненно, наиболее многочисленную часть "армии" военных разведчиков составляют различные полевые подразделения, именуемые войсковой разведкой. В основном это дивизионные и бригадные разведбаты, полковые разведроты и ряд других.

Эти разведподразделения есть в каждой дивизии, бригаде, полку. Это те, кому полагается по роду деятельности постоянно ходить за линию фронта и брать "языка", если, конечно, вспоминать про историю Великой Отечественной войны. Сейчас всё немного по-другому.

Наиболее известным символом этих подразделений является летучая мышь. И когда приходит время отмечать День военного разведчика, то стилизованное изображение летучей мыши неизменно смотрит на нас со всех поздравительных открыток.

Но вот ведь парадокс. Летучая мышь — животное летающее. В то время как разведчик по роду свой деятельности чаще "существо ползающее". Пусть не обидятся разведчики на это ироничное шутливое сравнение.

Но ведь так и есть, значительную часть своих повседневных ратных будней разведчику приходится ползать на животе по родной земле, дабы остаться для врага незамеченным.

И в этом смысле для разведки бы больше подошли символьные ассоциации, например, со змеями. И пусть читатель не увидит в этом никакого принижения. Напротив, что характеризует змею? Скрытность, внезапность, изворотливость, терпение, выдержка, и, наконец, мудрость. Разве это не те качества, которые присущи хорошему разведчику?

Но разведсообществу всё же больше полюбилась летучая мышь. И тоже понятно, почему.

Летучая мышь — в большей степени аллегорический символ, который демонстрирует незаметность, быстроту, стремительность, наблюдательность, и хорошие органы чувств, прежде всего способность "видеть" в темноте. Ну а что касается воздушной стихии... У разведчика своих крыльев, конечно, нет. Но есть вертолеты. Хотя, конечно, в современной войне возможностей для их использования в разведке становится меньше.

И все же воздушная стихия в разведывательной деятельности стала вполне привычной и рабочей областью.

Речь, конечно же, о беспилотниках. Их применение в качеств средств разведки качественно изменило характер работы полевого разведчика. Сделало разведку более точно, и более безопасной.

И тут уже летучая мышь в полном смысле слова становится символом военной разведки безо всякой аллегорической возвышенности. А вполне конкретно.

Однако символом военной разведки является не только летучая мышь. Вернее правильно сказать, что летучая мышь в большей степени — народный символ военной разведки. А официальным символом уже порядка двадцати лет является цветок гвоздики. Он изображен на символике Главного разведуправления.

И тут впору задуматься, а каким образом гвоздика связана с областью разведки?

Вот что ответил на это ветеран ГРУ генерал-лейтенант запаса Леонид Хохлов:

"Гвоздика, на латинском — Диантус (Dianthus) или божественный цветок, в качестве символа военной разведки выбрана не случайно. Гвоздика тесно связанна с образом Спасителя, его страданиями за донесение до людей истинного смысла вещей, происходящих событий, правды. Обратите внимание на христианскую традицию гвоздики в живописи, касающейся жизни Мессии. На изображениях мадонны с младенцем Христом присутствие гвоздики обычно. Веками передаётся православная легенда о слезах Богородицы, проливаемых на Иисуса. Из слёз Царицы Небесной вырастали не розы или тюльпаны, а именно гвоздики. Цветок издревле превозносится народами, которые живут на разных континентах и принадлежат к разным религиозным конфессиям, символизирует любовь, счастье, верность, очарование, удачу, свободу, а в целом — чистоту жизненных устремлений. В Древнем Риме, например, гвоздики преподносились победителям…".

Отставной генерал показывает, несомненно, красивую смысловую картину гвоздики как символа разведки. Но не слишком ли высокопарно и пафосно? Разведка — это спаситель?

Ну а если задуматься, в чём высокая миссия разведки? Вскрыть замысел врага, дабы никакие агрессивные намерения наших противников в отношении нашего государства не могли быть реализованы. И в этом смысле да, разведчик — спаситель. И в этом есть своего рода высоко военное мессианство, если можно так выразиться — уберечь свою армию, свое государство от напрасных жертв.

Что ещё говорят о гвоздике как о символе разведки?

· оказывается, гвоздику использовали разведчики для опознавания друг друга;

· пять лепестков гвоздики символизируют пять видов разведки — наземную, морскую, воздушную, специальную, информационную;

· а ещё в центре гвоздики как символа ГРУ помещена трехпламенная гренада, или выражаясь современным языком — граната. А гранатами в старину были вооружены самые элитные подразделения армии — гренадёры.

Переводя на современный язык, гренадеры — это нынешние подразделения войсковой разведки и специального назначения в структуре Минобороны.

Мышь - более понятный символ

Итак, мы видим насколько сложной и многогранной по смысловому наполнению является символика военной разведки. Но всё же в народе самый любимый и понятный символ — это летучая мышь.

Хотя официально "мышка" прожила весьма недолго. Она была "принята на вооружение" в 1993 году к 75-летию военной разведки, а уже в начале 2000-х годов была заменена на изображение гвоздики. Однако нарукавные знаки с летучей мышью на военнослужащих можно встретить и сейчас.

Более того, на входе в здание ГРУ в вестибюле на полу по-прежнему есть изображение той самой стилизованной летучей мыши. И президент Путин, будучи на церемонии открытия нового здания для штаб-квартиры ГРУ в 2006 году, тоже обратил внимание на этот символ.

Так что летучая мышь никуда "не ушла" из военной разведки. Более того, она мирно и гармонично соседствует с официальным символом разведслужбы, размещенном здесь же на стене.

И в этот день мы поздравляем всех тех, кто служит или когда-то служил в структуре военной разведки МО РФ. И разведчиков-нелегалов, и военных дипломатов, и бойцов спецназа, и гражданских служащих, которые тоже есть в этой структуре. Например, женщины-сотрудницы, занимающиеся сбором и анализом данных из открытых интернет-источников. И это тоже военные разведчицы!

Мы поздравляем всех тех, для кого летучая мышь — это не просто мистическое животное, но и символ. Символ особой работы, направленной на предотвращение войн.

Уточнения

Рабо́че-крестья́нская Кра́сная а́рмия (с 1918 по 1939 — аббрев. РККА; с 1939 по 1946 — Красная армия аббрев. КА; с 1946 по 1991 — Советская армия аббрев. СА) — формирование вооружённых сил, сухопутные войска Вооружённых сил РСФСР в 1918—1922 годах и сухопутная составляющая Вооружённых сил СССР в 1922—1946 годах (с 1917 до февраля 1918 годов — Красная гвардия, в период с ноября 1939 года постепенно все органы управления и официальное название изменены с РККА на КА (Красная армия), с 1946 года — Советская армия).



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