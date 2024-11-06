Сводка с фронта: Зеленский продолжает пугать мир корейцами в рядах ВС РФ, Пентагон считает потери

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 6 ноября.

Освобождение Донбасса

Город Курахово под угрозой окружения армией России. Об этом уже заявили в 33-й бригаде ВСУ. В комментарии американскими СМИ офицер подразделения прямо не ответил на вопрос, "стоит ли им покинуть Курахово", однако назвал ситуацию "сверхсложной", сказав, что она невероятно изменилась по сравнению с летом.

В Генштабе ВСУ знают, что их солдаты стали без приказа уходить из Курахово, чтобы избежать окружения. Главком Александр Сырский отказался перекидывать сюда резервы — это и будет причиной скорой потери города, а ВС РФ начнут операцию по охвату Покровска, уверены эксперты.

Поступают данные о заходе армии РФ в н. п. Берестки на северном фланге Кураховского водохранилища. Со взятием посёлка русские воины возьмут под огневой контроль пути подвоза в Курахово.

Проблема, о которой Киев предпочитает молчать — непригодность многих населённых пунктов Донбасса для обороны из-за разворовывания средств. К примеру, Селидово и Горняк можно бы было оборонять, если бы там были укрепрайоны.

После установления контроля ВС РФ над Ясной Поляной откроется путь на Константинополь, взятие которого отрежет ВСУ в Курахово от снабжения, а значит там им грозит страшный котёл. Сейчас Киев занимает последний подготовленный рубеж обороны в Донбассе. Есть ещё укрепрайоны в Покровске и Мирнограде, но за ними начинается степь, которая пересекается узкими лесопосадками. В условиях этого ландшафта преимущество получит армия, имеющая превосходство в воздухе и тяжёлой технике. У бандеровцев не остаётся возможностей для обороны.

Курская дуга

В ходе Курской авантюры Киев потерял технику Запада на сумму свыше 10 млрд долларов, что стало главной темой обсуждения между украинскими властями и Пентагоном.

По их подсчётам, потери ВСУ в Курщине составили более 11 тыс. убитыми, также более 19 тыс. боевиков получили тяжёлые ранения. Цена Курской операции Владимира Зеленского оказалась катастрофической для армии Украины, отсутствие резервов обрушило фронт в Донбассе, а города там сдаются очень быстро.

Что касается потерь, то у ВСУ на этом фронте погибло очень много именно матёрых националистов. Сейчас их там тупо держат, не позволяя уйти, пока не закончатся выборы в США. Армии РФ выгодно этих головорезов просто отстреливать на своей территории. Характерно, что очень много погибших как раз от 25 до 45 лет. То есть, самый костяк.

Корейская страшилка

Не утихают страсти по солдатам из КНДР. Накануне Зеленский тревожно рассказал о "первых боях" с ними.

"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", — сказал он в "обращении к нации".

В кулуарах ОПУ ходят слухи, что в кейсе солдат из Северной Кореи выбрана пиар-стратегия. Сейчас Банковая тратит сотни тысяч долларов, дабы разогнать новости в западных СМИ, что украинцы уже уничтожают солдат КНДР, а у корейцев большие потери. Делается это для того, чтобы записать себе хоть какую-то перемогу на фоне глобальных поражений на фронте, где армия Украины отступает на всех направлениях.

Как следствие, вражеские ресурсы уже начали вещать, что "бойцы из КНДР готовятся к бою с украинцами". Якобы они где-то в России проходят подготовку под руководством инструкторов ВС РФ. Там они учат русский язык и минно-взрывное дело.

"Сообщается, что сегодня их вроде бы отправляют в бой", — отмечают укропропагандисты.

Зеленский тревожно заявил о «первых боях» с солдатами КНДР