Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом

Комплексы ПВО/ПРО Израиля откровенно опозорились при отражении последней иранской ракетной атаки.

Особенно "отличилась" система "Праща Давида", разработанная компанией Rafael в сотрудничестве с Raytheon (США).

В 2018 г. эффективной она была лишь на испытаниях, а вот при отражении атаки Ирана её эффективность оказалась ниже 20 процентов. Выходит, что в реальном бою эта система практически бесполезна.

О чём речь

"Праща Давида" (David's Sling) — израильский комплекс ПРО, разработанный компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Raytheon. Он предназначен для перехвата и уничтожения тактических баллистических ракет, крылатых ракет, крупных артиллерийских снарядов и беспилотников на средних и больших расстояниях. В иерархии израильской системы противоракетной обороны "Праща Давида" занимает промежуточный уровень между системами ближнего радиуса действия, такими как "Железный купол", и комплексами большой дальности, такими как "Хец" (Arrow).

Основные характеристики

Назначение: перехват тактических баллистических ракет, крылатых ракет, артиллерийских снарядов и дронов.

Дальность перехвата: от 40 до 300 км, что позволяет комплексу охватывать обширную зону.

Высота перехвата: до 50 км, обеспечивая защиту от баллистических угроз, атакующих с высоких траекторий.

Компоненты системы

Пусковая установка: установки с контейнерами, содержащими ракеты-перехватчики. Ракета-перехватчик Stunner: двухступенчатая ракета с двойной системой наведения, предназначенная для максимальной точности. Радар и системы управления: система управления огнём производит отслеживание целей, рассчитывает траекторию и корректирует полёт ракеты-перехватчика. Командный пункт: комплекс управляется централизованно, с возможностью интеграции с другими элементами израильской противоракетной обороны.

Особенности комплекса

Ракета Stunner: основное оружие комплекса, представляет собой двухступенчатую ракету с уникальной системой наведения, включающей как радиолокационное, так и инфракрасное наведение.

Высокая точность перехвата: благодаря двойной системе наведения Stunner может обнаруживать и точно поражать цели с высокой манёвренностью, включая баллистические ракеты и малозаметные крылатые ракеты.

Интеграция с другими системами: "Праща Давида" может работать совместно с другими элементами израильской системы ПРО, такими как "Железный купол" и "Хец", что создает многоуровневую защиту от различных типов угроз.

Преимущества

Многоуровневая защита: комплекс может перехватывать угрозы на средней дальности, обеспечивая дополнительный уровень защиты, особенно против баллистических ракет.

Мобильность: комплекс может быть размещен на передвижных платформах, что повышает его гибкость и возможности адаптации к различным боевым условиям.

Совместимость с международными системами: совместная разработка с Raytheon позволяет интегрировать комплекс в оборонные системы США и союзников.

Разработка

"Праща Давида" прошла первые испытания в 2012 году и была официально принята на вооружение в 2017 году. Комплекс стал важной частью израильской системы ПРО, предоставляя защиту от ракет средней дальности, что особенно важно в условиях угроз со стороны близлежащих стран и группировок. В условиях напряженной ситуации в регионе комплекс неоднократно приводился в состояние боевой готовности.

Вывод

В сочетании с "Железным куполом" для защиты от ближних угроз и системой "Хец", "Праща Давида" должна была создать мощный уровень защиты. Это дало бы Израилю возможность своевременно реагировать на угрозы разного уровня, минимизируя ущерб и защищая важные объекты на своей территории. Однако на деле всё оказалось несколько иначе…

Уточнения

«Желе́зный купол» (ивр. כיפת ברזל‎ — Кипа́т барзе́ль) — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров.



Израильская система ПРО Праща Давида || Обзор