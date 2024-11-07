Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского

3:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на четверг, 7 ноября.

Освобождение Донбасса

Армия России продолжает наступление на Кураховском участке. Южнее города она с боями продвигается к Раздольному и Великой Новосёлке. От Максимовки с юго-запада русские воины прошли уже вдоль трассы на Успеновку.

По прямой до основной трассы снабжения Курахово армия РФ приблизилась в двух местах. Южнее Елизаветовки заняты лесополки, есть выход к южной части Лесной Дачи. Восточнее почти полностью освобождена Антоновка. Севернее Курахово идут бои по всей линии фронта. После взятия опорного пункта на дороге северней Ильинки, группировка ВС РФ вышла к Бересткам. У гарнизона ВСУ для снабжения тут осталась одна трасса — через Старые Терны. Идут бои и у Катериновки.

Клещи по флангам города продолжают сжиматься. Есть движение в Новодмитровке.

Курская битва

Не утихают страсти по северокорейским солдатам, якобы находящимся в Курской области. Бойцы КНДР впервые "участвовали в боях в последние дни", пишет Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников. Один из них заявил, что корейцы участвовали в боях уже 4 ноября. Правда, они умолчали, каковы были итоги боёв, но из этого можно сделать вывод, что для ВСУ в итогах нет позитивных моментов.

А тем временем, глава офиса Зеленского Андрей Ермак придумал схему по закрытию кейса Курской авантюры. Банковая сделает предложение новому президенту США Дональду Трампу о их готовности покинуть Курщину. Это будет якобы элемент торга с Москвой, чтобы перехватить инициативу на мирном треке, сформировав иллюзию компромисса от Киева. Сейчас Украине нужно срочно перемирие для пополнения ВСУ и получения военной техники от Запада.

Смена власти в США

Киеву придётся смириться с тем, что победа Трампа означает опасный для Украины этап конфликта. Русские войска добиваются новых успехов в Донбассе. Теперь ВСУ надо ожидать резкое сокращение американской поддержки.

Трамп не раз говорил, что украинский конфликт не начался бы, будь он президентом США. Новый глава Белого дома за один день обещал положить конец военным действиям. На предвыборном мероприятии он заявил, что Киев должен "немного уступить" Кремлю, поскольку "даже самая плохая сделка была бы лучше, чем-то, что мы имеем сегодня". Через несколько дней, встречаясь в Нью-Йорке с Зеленским, он подчеркнул, что будет работать, чтобы добиться хорошего итога для "обеих сторон".

"У меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то очень быстро всё уладим", — подчеркнул Трамп.

Однако по мнению аналитиков, Запад все провалы Киева на фронте будет вешать на офис Зеленского. Также ему припомнят коррупцию на строительстве оборонительных линий, на которых киевский режим заработал миллиарды.

Обвинят его и в провале мобилизации, мол, именно он настроил граждан Украины против власти. Отмывание денег через сборы денег тоже пойдёт обвинением. А заодно и продажа натовского оружия и технологий другим государствам.

Уточнения

«Рейтер» (вариант передачи названия — Ро́йтерз, англ. Reuters [ˈrɔɪtəz]) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с середины XIX века.



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