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Петр Ермилин

В США рассказали о мощи одного из российских танков в Донецке

4:13
Силовые структуры » Военные новости

Российские танки Т-80БВМ отражают украинское наступление на юге Донецка, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О способностях боевой машины и обстановке в регионе авторы рассуждают в своей новой статье. Pravda. Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о мощи одного из российских танков в Донецке
Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

Танковые подразделения Т-80БВМ Российской армии успешно сорвали украинское наступление на юге Донецкой области.

"Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Восток" сорвали атаку формирований ВСУ. Разведка заметила скопление живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения. После проверки и уточнения разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику. Точным огнем танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций планировавшаяся атака формирований ВСУ была сорвана, противник понес потери в живой силе и технике", — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Добавляется, что после выполнения боевой задачи экипажи танков быстро покинули свои огневые позиции, отойдя в зону ожидания, чтобы избежать ответного огня украинской артиллерии. Танки находились в боевой готовности в зоне ожидания и перезаряжали боекомплект.

Т-80БВМ является самым дорогим классом танков, состоящим в настоящее время на вооружении российской армии, причем производство этих машин обходится значительно дороже, чем производство более новых танков Т-90М, из-за их дорогостоящих газотурбинных двигателей. В начале 2010-х годов, предшествовавших эскалации боевых действий на Украине, широко распространились сообщения о том, что российская армия рассматривает возможность поэтапного снятия Т-80 с вооружения, и большая часть парка была выведена из эксплуатации в том десятилетии.

Несмотря на свою превосходную мобильность и больший боевой потенциал, чем у всех других классов российских танков, Т-80 не был признан экономически эффективным из-за высоких эксплуатационных расходов и требований к техническому обслуживанию по сравнению с дизельными двигателями Т-72, Т-90 и Т-14. Однако очень высокие характеристики Т-80 на Украине обусловили высокий спрос на этот танк и продемонстрировали его явные преимущества перед другими классами танков. В сентябре 2023 года было объявлено о начале работ по возобновлению производства Т-80 после почти трех десятилетий.

В связи с тем, что российская армия продолжает получать новые танки Т-80БВМ для использования на Украине, личный состав неизменно подтверждает их высокие эксплуатационные характеристики.

Командир российской армии, участвовавший в боях с украинскими подразделениями, в том числе с танками "Леопард", поставляемыми Германией, в интервью местным СМИ в конце 2023 года подчеркнул превосходную мобильность танков этого класса по сравнению с "Леопардами".

Он заметил: "Одни и те же "Леопарды" тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут. Мы можем наблюдать с помощью беспилотников, как их вытаскивают [из грязи]. У нашего автомобиля газотурбинный двигатель, ему не страшны грязь и слякоть, он преодолевает все выбоины. Именно это отличие позволяет нашим танковым подразделениям действовать в любую погоду, поддерживать пехоту и преодолевать вражеские траншеи и блиндажи, не снижая скорости".

Примечательно, что все немецкие танки используют дизельные двигатели, которые не так хорошо подходят для обеспечения резких скачков мощности при пересечении труднопроходимой местности или быстром прохождении грунта, как газотурбинные двигатели, используемые в Германии на танках Т-80 и американском М1 "Абрамс".

Уточнения

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года.

«Леопа́рд-2» (нем. Leopard 2) — немецкий основной боевой танк второго поколения.

Т-80БВМ — российская модернизация основного боевого танка Т-80БВ семейства танков Т-80.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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