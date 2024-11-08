В США отреагировали на представленный Китаем новый истребитель-невидимку

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Китай представил новый истребитель-невидимку J-35, который был разработан для доминирования на экспортных рынках, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают о боевых перспективах этого самолёта. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Второй китайский истребитель пятого поколения Shenyang J-35A был официально представлен в преддверии предстоящего авиасалона в Чжухае, где планируется дебют этого самолёта. На первой официальной фотографии истребителя, опубликованной 5 ноября, самолёт представляет собой наземное производное от конструкции FC-31, которая долгое время находилась в стадии разработки.

На снимках отчетливо видна электронно-оптическая система наведения, установленная под носовой частью, и широкоугольный дисплей в кабине пилота. Предполагается, что в истребитель встроена ведущая в мире авионика, сравнимая с той, что установлена на истребителях J-20, которые в настоящее время состоят на вооружении ВВС Китая.

Широко известно о том, что наземный J-35 разрабатывался для экспорта, и Пакистан, как сообщается, уже начал переговоры о покупке, в то время как Алжир, Таиланд и Саудовская Аравия, как ожидается, будут в числе наиболее заинтересованных вечеринки. Примечательно, что ожидается, что этот истребитель не будет приобретаться внутри страны, поскольку более тяжёлые и сложные J-20 будут по-прежнему закупаться в огромных масштабах для военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Экспортные перспективы программы улучшаются благодаря значительному авторитету, который программа J-20 придала китайской истребительной авиации. Этот самолёт имеет многообещающие перспективы стать привлекательным на мировых экспортных рынках благодаря более высокому уровню оснащения.

Истребитель также может похвастаться значительно большей дальностью полёта и лётно-техническими характеристиками, чем американский F-35, при этом он считается менее проблемным и имеет гораздо меньше ограничений и политических условий, налагаемых на его использование. Примечательно, что в феврале 2022 года было открыто новое представительство специально для продвижения нового истребителя-невидимки на зарубежные рынки, поскольку этот самолет является гораздо более дорогим аналогом китайских легких истребителей JF-17 Block 3 и J-10C для клиентов, которые ищут лучший в мире боевой реактивный самолет.

Основываясь на том, что известно об истребительной авиации Китая из программы J-20, FC-31, несмотря на меньшие возможности, чем J-20, вероятно, по-прежнему будет самым мощным истребителем в мире, доступным на экспортных рынках.

Уточнения

Наро́дно-освободи́тельная а́рмия Кита́я (НОАК, кит. трад. 中国人民解放军, пиньинь Zhōnggúo Rénmín Jiěfàng Jūn, палл. Чжунго Жэньминь Цзефан Цзюнь) — официальное название ВС КНР, крупнейших по численности в мире (2 млн человек на действительной службе).

