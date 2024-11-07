Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле

Китайская Народная Республика на Airshow China 2024 в Чжухае представила систему противоракетной обороны (ПРО) HQ-19.

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Комплекс разработан для перехвата баллистических ракет средней дальности на расстоянии от 1000 до 3000 километров. Как сообщает пресса, система HQ-19 конкурирует с американским комплексом THAAD.

Напомним, ранее Министерство обороны США подтвердило, что Вашингтон разместит в Израиле батарею противоракетного комплекса вместе с командой американских военных.

Как и аналог из Соединённых Штатов, ракета-перехватчик китайского производства оснащена тепловой головкой наведения с боковым окном, что даёт высокую точность наведения и даёт возможность уничтожать цели в атмосфере.

О чём речь

HQ-19 (Хунци-19) — это современная китайская система противоракетной обороны, разработанная для перехвата баллистических ракет средней дальности. Она является ответом на американскую систему THAAD и входит в семейство зенитных ракетных комплексов HQ, которое включает в себя также HQ-9, HQ-26 и другие.

Ключевые особенности комплекс HQ-19

Высокая мобильность: все компоненты системы монтируются на шасси повышенной проходимости, что позволяет быстро развертывать и перебазировать комплекс.

Многофункциональность: комплекс способен перехватывать не только баллистические ракеты, но и аэродинамические цели, такие как самолёты и крылатые ракеты.

Высокая точность: благодаря использованию современных радаров и систем управления, HQ-19 обладает высокой точностью поражения целей.

Защита от помех: система оснащена средствами радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей эффективно противостоять современным средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Принцип работы комплекса

Обнаружение цели: многофункциональная радиолокационная система (РЛС) комплекса обнаруживает баллистическую ракету на большой дальности. Отслеживание цели: радар непрерывно отслеживает траекторию ракеты, передавая данные на командный пункт. Запуск ракеты-перехватчика: командный пункт рассчитывает оптимальную траекторию перехвата и отдаёт команду на запуск ракеты. Перехват цели: ракета-перехватчик настигает цель и уничтожает её путем прямого попадания или взрыва вблизи цели.

Сравнение с американской THAAD

Комплексы HQ-19 и THAAD имеют схожие задачи и технические характеристики. Однако, существуют и некоторые отличия:

Дальность действия: некоторые аналитики указывают на то, что HQ-19 имеет большую дальность действия, чем THAAD.

Стоимость: HQ-19, как правило, считается более дешёвым вариантом по сравнению с THAAD.

Характеристики ракеты-перехватчика: конструктивные особенности ракет-перехватчиков HQ-19 и THAAD могут (и скорее всего) отличаться.

Значение HQ-19 и вывод

Комплекс HQ-19 является важным элементом системы противоракетной обороны Китая. Он позволяет эффективно противостоять современным угрозам и защищать территорию страны от баллистических ракет. Кроме того, HQ-19 может быть экспортирован в другие страны, заинтересованные в укреплении своей противоракетной обороны.

Китай представил систему противоракетной обороны HQ-19 в Чжухае