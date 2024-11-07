Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле

Китайская Народная Республика на Airshow China 2024 в Чжухае представила систему противоракетной обороны (ПРО) HQ-19.
Комплекс разработан для перехвата баллистических ракет средней дальности на расстоянии от 1000 до 3000 километров. Как сообщает пресса, система HQ-19 конкурирует с американским комплексом THAAD.
Напомним, ранее Министерство обороны США подтвердило, что Вашингтон разместит в Израиле батарею противоракетного комплекса вместе с командой американских военных.
Как и аналог из Соединённых Штатов, ракета-перехватчик китайского производства оснащена тепловой головкой наведения с боковым окном, что даёт высокую точность наведения и даёт возможность уничтожать цели в атмосфере.
HQ-19 (Хунци-19) — это современная китайская система противоракетной обороны, разработанная для перехвата баллистических ракет средней дальности. Она является ответом на американскую систему THAAD и входит в семейство зенитных ракетных комплексов HQ, которое включает в себя также HQ-9, HQ-26 и другие.
Сравнение с американской THAAD
Комплексы HQ-19 и THAAD имеют схожие задачи и технические характеристики. Однако, существуют и некоторые отличия:
Дальность действия: некоторые аналитики указывают на то, что HQ-19 имеет большую дальность действия, чем THAAD.
Стоимость: HQ-19, как правило, считается более дешёвым вариантом по сравнению с THAAD.
Характеристики ракеты-перехватчика: конструктивные особенности ракет-перехватчиков HQ-19 и THAAD могут (и скорее всего) отличаться.
Комплекс HQ-19 является важным элементом системы противоракетной обороны Китая. Он позволяет эффективно противостоять современным угрозам и защищать территорию страны от баллистических ракет. Кроме того, HQ-19 может быть экспортирован в другие страны, заинтересованные в укреплении своей противоракетной обороны.
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