Сводка с фронта: страшная цена Курской авантюры, Зеленский заявил, что прекращение огня — это не для него

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 8 ноября.

Освобождение Донбасса

На Кураховском участке Донецкого фронта армия России начала штурм посёлков Заря и Сонцовка. Заканчивается зачистка Ильинки. С их освобождением можно считать, что с севера трассы в Курахово перерезаны — русская группировка станет контролировать все подъезды. Пока там существует только одна безопасная для ВСУ дорога на Запорожье.

На севере от Кураховского водохранилища после взятия Кременной Балки обстановка вокруг 35-й, 59-й бригад ВСУ и 5-й танковой бригады ВСУ стала стремительно ухудшаться. С учётом того, что с юга и востока на Курахово идёт наступление ВС РФ, перспективы нахождения неонацистов киевского режима в Курахово становятся совсем мрачными. По всей вероятности, город армия РФ брать штурмом сходу не планирует, но его потеря через окружение и уничтожение отступающей украинской армии будет выглядеть для Генштаба ВСУ существенно хуже.

Курская битва

Неплохие военные новости приходят с Курского фронта. Подразделения армии России вошли в Дарьино и давят на Новоивановку. У бандеровцев тут полная "дизмораль", туда пригнали заключённых, сажая в опорные пункты без прикрытия, продовольствия и нормального БК. Раненых Киев и не думает эвакуировать, мёртвых не забирает, ротацию не проводит.

Более-менее подготовленные подразделения ВСУ пытаются контратаками расширить коридоры логистики, но их становится всё меньше.

"На направлении в зоне ответственности нашей группы "Центр" — там уже два-три участка блокирования. Два точно, наверное, будет скоро и третий", — накануне сказал президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Но несмотря на то, что ВСУ отходит из Курщины, бои там не стихают. В Кореновском районе они также продолжаются в районе Любимовки.

ВСУ засели на нашем приграничье, потому что Запад приказал держаться любой ценой до выборов в США, подчеркнул глава государства, отметив, что цена этого приказа — страшная для Украины. ВСУ там потеряли более 30 тысяч солдат!

Эта авантюра стала причиной и обвала фронта в Донбассе, и потери лучших украинских резервов. Теперь их командиры перебрасывают врачей и техперсонал ПВО в штурмовые отряды, а подготовка "мобиков" занимает совсем немного времени — сжатые сроки подготовки сказываются на качестве. По-факту Киев продолжает воевать мясом, а не умением, всё это причина огромных потерь ВСУ.

"Валдай" и тезисы

Возвращаясь к тезисам президента РФ, можно отметить, что Путин очень хорошо осведомлён о текущем положении на СВО. Накануне он сообщил, что армия РФ на Купянском участке заблокировала в общей сложности 15 тыс. украинских военных.

Надо сказать, что вчера с мест сообщали, что армия России находится уже в нескольких километрах от Купянска и двигается вглубь территории, занимая опорники. Из самого города уже вывезли всё что можно, скорее всего, его скоро сдадут, к плотной обороне Купянск не приспособлен.

Также из "валдайских" тезисов можно выделить несколько, которые были явно посылом врагу и Западу. Например, Путин чётко сказал, что РФ готова к мирным переговорам по конфликту, "но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня". На Украине нужно не перемирие "на полгода", а условия для долгосрочного урегулирования, подчеркнул Владимир Путин.

Сказал он и об итогах переговоров: "новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России". Кстати, также вчера вечером экс-президент Украины уже резюмировал, что "прекращение огня — это прекрасная модель для России". По всей видимости, у него нет проблем на фронте...

Уточнения

Междунаро́дный дискуссио́нный клуб «Валда́й» (англ. Valdai Discussion Club) — экспертно-аналитический центр. Основан в 2004 году. Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.



Путин на Валдае сделал ряд заявлений