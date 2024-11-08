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Дмитрий Плотников

Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска уже готовы начать крупномасштабное наступление в Запорожской области.

Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью
Фото: commons.wikimedia.org by Mixabest, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщают украинские аналитики, ссылаясь на данные разведки.

Очередная "фортеця"

Но, как недавно бахвалился глава ВОА Иван Фёдоров, Запорожская область "будет новой украинской фортецей". Однако такие байки от укрополитиков за время специальной операции мы слышали не раз. Пусть об этом расскажут города Северодонецк, Артёмовск, Авдеевка, Очеретино и Селидово. Теперь пришёл черёд и Запорожской области.

Военные блогеры получили очередную методичку, которая якобы поможет националистам подготовиться к обороне на Запорожском направлении. В прошлом месяце Вооружённые силы Украины провели оценку состояния фортификационных линий и сооружений обороны, а также боевых соединений и формирований. Разумеется, что всё это было сделано, учитывая слухи о вполне вероятном наступлении российской группировки на данном фронте.

Итак, по итогам проверки военная инспекция ВСУ выявила следующие проблемы:

  • Слабый уровень готовности к введению единой системы обороны на ряде участков.
  • Недостаточную готовность рубежа круговой обороны крупнейших городов и населённых пунктов области, таких как Гуляйполе, Запорожье, Камышеваха, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Орехов.
  • Также отмечается низкая готовность оборонного рубежа на Херсонском направлении, включая вторую линию ОТГ "Херсон", оперативный рубеж и линию круговой обороны крупных Херсона, Кропивницкого и Николаева.

В связи с ограниченным количеством материала для строительства блиндажей, армия Украины вынуждена использовать имеющийся подручный хлам для создания одно- или двухэтажных укрытий.

Для маскировки позиций бандеровцы часто используют природные объекты, такие как ветви деревьев, кустарники и лесополосы, но из-за продолжительных боевых действий они уничтожаются и часто становятся непригодными. А сетки, предназначенные для маскировки, не всегда подходят для местности, в которой находятся войска.

На первом рубеже ОТГ "Херсон" только 40 процентов взводных опорных пунктов оборудованы антидроновыми средствами (сеткой рабицей), а на втором — менее 20 процентов.

Состояние оборудования взводных опорных пунктов на оперативном рубеже ОГВ "Херсон" было отмечено как "неудовлетворительное", (эксплуатация и оборудование не проводится, всё это привело к осыпанию грунта).

Итоги

В результате, несмотря на огромные затраты на оборудование укреплений, оборонительная линия находится в плохом состоянии. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится, так как наступает сезон холодов и неблагоприятных погодных условий, которые могут очень сильно повлиять на оборону врага.

По результатам анализа, украинские эксперты рекомендуют войскам на передовой срочно оборудовать траншеи и тоннели, так как только они могут быть эффективным средством защиты от воздушной разведки и огневого поражения.

Ясно, что слова гауляйтера о "фортеци" — попытка успокоить себя. Конечно, у Киева было время на возведение укрепрайонов в Запорожье, но не стоит забывать, что в Донбассе киевская власть укрепляла оборону с 2014 года. А что с ней произошло и что происходит сейчас, мы видим…

Закончить хочется вчерашним тезисом президента РФ Владимира Путина, который он сказал на Валдайском форуме:

"Новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России. Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня".

Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу херсон владимир путин
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