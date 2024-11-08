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Петр Ермилин

В США прокомментировали представленную Китаем мощную систему ПРО

2:48
Силовые структуры » Военные новости

Китай представил новую систему противоракетной обороны (ПРО) с дальностью действия в 3000 километров, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О способностях системы HQ-19 авторы рассказывают в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали представленную Китаем мощную систему ПРО
Фото: Press Information Bureau on behalf of Ministry of Defence, Government of India is licensed under Government Open Data License - India (GODL)

Народно-освободительная армия Китая впервые представила на авиасалоне в Чжухае пусковую установку от своей системы противоракетной обороны HQ-19, которая призвана обеспечить высокий уровень развития национальной системы противоракетной обороны класса "земля-воздух", дополняя существующие системы, такие как HQ-9 и HQ-22.

Система имеет ряд сходств по своим функциям с американской системой THAAD и ее аналогом корабельного базирования системой AEGIS при интеграции ракет SM-3 и предназначена для перехвата баллистических ракет средней и промежуточной дальности на их заатмосферных маршевых этапах. Как и THAAD, HQ-19, как полагают, может использоваться для перехвата боевых машин от терминала до середины курса, при этом в них используется управление вектором тяги для маневрирования на высоких скоростях на экстремальных высотах, где аэродинамическое управление очень сложно.

Такие ракеты используют кинетические поражающие боеголовки, которые для нейтрализации приближающихся целей используют прямое попадание, а не взрывающиеся боеголовки, что требует более высокой точности. Предполагается, что в HQ-19 используется система холодного пуска под крутым углом, что снижает нагрузку на пусковые установки.

Одной из наиболее примечательных особенностей HQ-19 является заявленная дальность полета в 3000 километров, что позволяет ей поражать приближающиеся ракеты далеко за пределами Японии или Филиппин, не покидая территории Китая. В то время как потенциальные противники Китая в настоящее время развертывают баллистические ракеты средней дальности в очень ограниченном количестве, развертывание HQ-19, вероятно, станет гораздо более важным в будущем, поскольку государства западного блока и их союзники продолжают разработку ряда новых технологий создания гиперзвуковых баллистических ракет.

Разработка усовершенствованной наземной системы противоракетной обороны за пределами атмосферы потенциально открывает путь для интеграции производных этой системы на эсминцы ВМС Китая в будущем, что позволит им перехватывать ракетные угрозы на дальних расстояниях.

Уточнения

Противоракетная оборона (ПРО) — комплекс мероприятий разведывательного, радиотехнического и огневого или какого-либо иного характера (аэростатная противоракетная защита и так далее), предназначенный для защиты (обороны) охраняемых объектов от ракетного оружия.
 

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense [θæd], чит. «Тэд», раннее название англ. Theater High Altitude Area Defense) — ПРО ПРК подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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