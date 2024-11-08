В США рассказали о новой концепции применения самолёта-невидимки

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американские оборонные компании планируют использовать концепцию самолёта-заправщиками с повышенными возможностями скрытности, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о способах дозаправки в воздухе. Pravda. Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: afrc.af.mil by Senior Airman Ali Stewart, PDM

Подразделение перспективных проектов Skunk Works компании Lockheed Martin разработало новую концепцию самолёта-дозаправщика в воздухе, обладающего усовершенствованными возможностями скрытности. Этот самолёт предназначен для дозаправки двух истребителей F-35A ВВС США с помощью пары бонов. К особенностям скрытности самолёта относятся плохо заметные очертания законцовок крыла и линия подбородка вокруг носовой части фюзеляжа, продолжающаяся по обе стороны от корней крыла.

Впервые представленный на недавнем ежегодном симпозиуме Ассоциации воздушных перевозок/заправщиков, предлагаемый новый планер имеет стреловидные основные крылья и горизонтальные стабилизаторы с наклонными выносными вертикальными стабилизаторами.

Сообщается, что самолёт будет беспилотным или пилотируемым, что является продолжением разработки Boeing гораздо меньшего беспилотного самолета MQ-25 Stingray для дозаправки в воздухе на борту авианосца. Новейший проект далеко не первый, представленный компанией Lockheed Martin в качестве предложения по новому классу танкеров с возможностями скрытности, который считается особенно востребованным типом вооружения, поскольку Пентагон все больше внимания уделяет Тихому океану. Тихоокеанский театр военных действий же требует, чтобы истребители действовали на гораздо больших расстояниях, чем это необходимо для операций в Европе и на Ближнем Востоке или для защиты американского территориального воздушного пространства.

Выбор времени для презентации новой концепции малозаметного танкера важен, поскольку ВВС США в течение нескольких месяцев пересматривали свою программу истребителей шестого поколения NGAD, которая была направлена на создание высокоэффективного истребителя для обеспечения превосходства в воздухе на большой дальности для операций на Тихом океане.

Возможная отмена программы истребителей и другие предложения по созданию гораздо более компактных самолетов с меньшей дальностью полета для снижения затрат приведут к тому, что ведущие истребительные подразделения ВВС по-прежнему будут в значительной степени зависеть от поддержки танкеров для дозаправки в воздухе в ходе крупной войны против Китая или Северной Кореи.

Несмотря на то, что сегодня на американский танкерный флот приходится более половины мировых самолетов-заправщиков, он не только быстро стареет: его живучесть при ракетных атаках дальнего радиуса действия становится все более ограниченной, поскольку Китай располагает целым рядом хорошо оптимизированных средств для уничтожения танкеров.

Тот факт, что китайские истребители в среднем имеют гораздо большую дальность полета, чем их американские аналоги, а лучший истребитель страны J-20 имеет более чем в два раза большую дальность полета, чем F-35 или F-22, еще больше обостряет потребность в живучем малозаметном топливозаправщике, чтобы преодолеть этот разрыв.

Беспилотный летательный аппарат, значительно меньший по размерам, чем существующие танкеры, такие как KC-46, также будет в определенной степени пригоден для использования и, вероятно, будет стоить значительно дешевле, чем танкеры с пилотируемым классом.

Уточнения

Lockheed Martin Skunk Works, «Локхид Мартин Сканк уоркс» — дочерняя компания авиастроительной корпорации Lockheed Martin, которая занимается секретными разработками.





Поколение реактивных истребителей (поколение самолётов «истребительного» типа) — группа серийных маневренных боевых самолётов с близкими лётно-техническими характеристиками.



«Boeing MQ-25 Stingray» — американский беспилотный самолёт-заправщик, созданный в рамках программы ВМФ США CBARS (англ. Carrier-Based Aerial-Refueling System - Система Дозаправки в Воздухе Авианосного Базирования).

