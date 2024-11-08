Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации

Министерство обороны России в ходе спецоперации на Украине применяет самолёты Су-25СМ3 с защитой от ПЗРК — переносных зенитных ракетных комплексов западных поставок.
Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, командование ВС РФ направило на СВО модернизированные Су-25СМ3, которые оснащены бортовым комплексом "Витебск". Он способен защитить штурмовик от ракет натовских ПЗРК. Комплекс размещают на узлах подвески воздушной машины в подвесных контейнерах. Самолёты Су-25СМ3 часто используются в основном на Южнодонецком направлении.
Су-25СМ3 — это глубокая модернизация легендарного советского штурмовика Су-25. Этот самолёт, получивший прозвище "Грач", является одним из самых эффективных средств поддержки сухопутных войск.
Модернизация Су-25 в версию СМ3 коснулась практически всех систем самолёта:
Вообще боевая эффективность Су-25 улучшилась в три раза по сравнению с предыдущими моделями. Штурмовая машина способна поражать наземную цель с весьма серьёзного расстояния, не входя с ней в визуальный контакт, а работая только по координатам.
Что касается авиакомплекса индивидуальной защиты "Витебск", то он выполняет роль защиты воздушной техники ВКС России от управляемых ракет и переносных ЗРК за счёт постановки радиоэлектронных и оптических помех. На сегодня в армию РФ поставляется глубоко модернизированная версия, если сравнивать её по итогам применения в Сирии.
Высокая манёвренность: позволяет эффективно уходить от зенитных ракет и атаковать цели с неожиданных направлений.
Большая боевая нагрузка: может нести значительное количество вооружения, что позволяет решать широкий круг задач.
Простая конструкция: обеспечивает высокую надежность и ремонтопригодность.
Су-25СМ3 — это современный и эффективный штурмовик, который будет оставаться на вооружении российских ВКС ещё долгое время. Планы развития этого самолёта предполагают дальнейшую модернизацию и создание новых модификаций, способных решать задачи XXI века.
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