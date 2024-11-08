Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации

Министерство обороны России в ходе спецоперации на Украине применяет самолёты Су-25СМ3 с защитой от ПЗРК — переносных зенитных ракетных комплексов западных поставок.

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Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, командование ВС РФ направило на СВО модернизированные Су-25СМ3, которые оснащены бортовым комплексом "Витебск". Он способен защитить штурмовик от ракет натовских ПЗРК. Комплекс размещают на узлах подвески воздушной машины в подвесных контейнерах. Самолёты Су-25СМ3 часто используются в основном на Южнодонецком направлении.

О чём речь

Су-25СМ3 — это глубокая модернизация легендарного советского штурмовика Су-25. Этот самолёт, получивший прозвище "Грач", является одним из самых эффективных средств поддержки сухопутных войск.

Что нового в Су-25СМ3

Модернизация Су-25 в версию СМ3 коснулась практически всех систем самолёта:

Авионика: установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование, обеспечивающее улучшенную точность навигации и бомбометания.

Оружие: самолёт может нести широкий спектр современного высокоточного оружия, включая управляемые ракеты, бомбы и контейнеры неуправляемых ракет.

Защита: улучшена броневая защита, что повышает выживаемость машины на поле боя.

Системы связи: обновлены системы связи и управления, что позволяет "Грачу" эффективно взаимодействовать с другими силами. На модернизированных самолётах установили цифровой дисплей, на котором отображается воздушная и наземная обстановка, установлена новая спутниковая навигация ГЛОНАСС.

Вообще боевая эффективность Су-25 улучшилась в три раза по сравнению с предыдущими моделями. Штурмовая машина способна поражать наземную цель с весьма серьёзного расстояния, не входя с ней в визуальный контакт, а работая только по координатам.

Что касается авиакомплекса индивидуальной защиты "Витебск", то он выполняет роль защиты воздушной техники ВКС России от управляемых ракет и переносных ЗРК за счёт постановки радиоэлектронных и оптических помех. На сегодня в армию РФ поставляется глубоко модернизированная версия, если сравнивать её по итогам применения в Сирии.

Почему Су-25СМ3 важен

Эффективность на поле боя: Су-25СМ3 способен поражать наземные цели с высокой точностью, даже в сложных метеоусловиях.

Выживаемость: благодаря броневой защите и малой скорости, Су-25СМ3 может действовать на малых высотах и избегать поражения зенитными средствами противника.

Многофункциональность: самолёт может выполнять широкий спектр задач, включая штурмовые удары, разведку и огневую поддержку.

Основные характеристики Су-25СМ3

Высокая манёвренность: позволяет эффективно уходить от зенитных ракет и атаковать цели с неожиданных направлений.

Большая боевая нагрузка: может нести значительное количество вооружения, что позволяет решать широкий круг задач.

Простая конструкция: обеспечивает высокую надежность и ремонтопригодность.

Вывод

Су-25СМ3 — это современный и эффективный штурмовик, который будет оставаться на вооружении российских ВКС ещё долгое время. Планы развития этого самолёта предполагают дальнейшую модернизацию и создание новых модификаций, способных решать задачи XXI века.

Штурмовик Су-25СМ3. Суперграч.