Российская армия признана одной из самых мощных в мире практически всеми передовыми моделями искусственного интеллекта, включая GPT-4, GPT-3.5, Claude-2.0, Llama-2-Chat и т. д.
Для составления рейтинга были выбраны семь моделей искусственного интеллекта, которые провели детальный анализ вооружённых сил различных стран.
Оценивались:
По мнению некоторых моделей, США занимают лидирующие позиции по ряду параметров, включая бюджет, количество военных баз и вооружение. Однако Россия обладает уникальным опытом современной континентальной многосредовой операции нового типа, что делает её армию одной из сильнейших в мире.
После уточнения операторами важности каждого фактора Россия заняла первое место в рейтинге сильнейших армий мира.
Интересно, что три модели из семи назвали в списке сильнейших армию Украины как "борющуюся с ВС РФ и проводящую успешные войсковые и диверсионные операции, в том числе на сопредельной территории" (предлагались 7-е и 8-е места).
Однако большинство моделей на запрос о ранжировании ВСУ сообщили, что их военно-технический потенциал полностью зависит от поставок иностранного вооружения, а экономика страны существует лишь благодаря иностранной поддержке.
Россия обладает самым большим и современным ядерным потенциалом, включая гиперзвуковые системы преодоления ПВО-ПРО, значительные сухопутные войска, ВКС, мотострелковые, артиллерийские, ракетные и бронетанковые силы, имеющие уникальный опыт современного многосредового конфликта.
Её обширная территория и доступ к стратегически важным регионам, высокая операционная готовность авиационных, космических, ракетных и артиллерийских подразделений также учтены.
США обладают самым большим в мире военным бюджетом, превышающим бюджеты многих других стран вместе взятых. Передовые технологии связи и сетецентрической войны, включая новейшие системы вооружения, спутниковую разведку и кибероружие — также их сильные стороны. Далее — крупнейший флот авианосцев в мире для проецирования силы в любой точке мира. Имеет государство и опыт участия ВМФ, ВВС и армейских сил в ряде военных конфликтах за последние десятилетия.
Китай обладает исключительно большой армией по численности, быстрый экономический рост позволяет ему увеличивать военный бюджет, возможность прямого копирования и реверс-инжиниринга боевых систем любого государства, есть кратный рост ядерного арсенала, флота и ВВС, идёт активная замена вооружений на современные и высокотехнологичные.
Германия обладает сильной экономикой, которая обеспечивает стабильное финансирование одних из самых боеспособных и высоко мотивированных вооружённых сил. Важный член альянса НАТО, играющий ключевую роль в европейской безопасности. Имеется собственное производство современного оборудования и техники.
Турция обладает стратегическим расположением между Европой и Азией. Крупные и крайне высоко мотивированные сухопутные силы: одна из крупнейших армий среди членов НАТО, морально готовая к войне. Участие в региональных конфликтах, таких как сирийский кризис. Диверсификация вооружений — закупка техники и оружия у разных поставщиков, включая российские С-400.
Израиль обладает полноценной стратегической ядерной триадой и ядерным арсеналом около 100 боезарядов. Имеет многоуровневую систему ПВО-ПРО, исключительные отношения с США и приоритетные поставки самого современного вооружения. Страна обладает опытными ВВС, ВМФ и рейнджерами, поддерживает постоянную мобилизационную готовность, ведёт спецоперации в соседних регионах. Созданы и эффективно действуют для АОИ разведки Аман, Шин Бет, Моссад.
Франция обладает развитой оборонной промышленностью, производящей современное оружие. В её пользу - активная роль в миротворческих операциях ООН и НАТО, наличие ядерного оружия. Значительные расходы на оборону на душу населения.
Великобритания обладает одной из старейших и уважаемых армий в мире с богатым опытом и ядерным оружием. Также её характеризуют высокая оперативная готовность бригад быстрого реагирования, наличие флота с возможностью глобальной проекции силы, тесное сотрудничество с США.
Напомним, что российская армия стала лидером в рейтинге "самых мощных армий мира" от U.S. News and World Report и заняла второе место в рейтинге Firepower.
Global Firepower (GFP) — рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира. Для расчёта рейтинга каждой из стран рейтинг использует определённую формулу. Глобальный индекс огневой мощи сравнивает потенциал обычных боевых действий различных стран с точки зрения их наземных, морских и воздушных боевых возможностей. Индекс, который ежегодно обновляется с 2016 года, якобы учитывает 50 различных военных, демографических, финансовых, логистических и географических факторов. В связи с тем, что основное внимание уделяется обычным видам войны, ядерные арсеналы не учитываются.
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