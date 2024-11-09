GPT, Claude, Llama посчитали ВС РФ сильнейшей армией планеты

Ведущие ИИ назвали армию РФ сильнейшей в мире и обнулили ВСУ

5:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия признана одной из самых мощных в мире практически всеми передовыми моделями искусственного интеллекта, включая GPT-4, GPT-3.5, Claude-2.0, Llama-2-Chat и т. д.

Фото: mil.ru by Евгений Кель, CC BY 4.0

Для составления рейтинга были выбраны семь моделей искусственного интеллекта, которые провели детальный анализ вооружённых сил различных стран.

Оценивались:

реальный боевой опыт,

численность военнослужащих,

технологическое оснащение,

наличие ядерного оружия,

военный бюджет,

геополитическое положение,

международные альянсы.

По мнению некоторых моделей, США занимают лидирующие позиции по ряду параметров, включая бюджет, количество военных баз и вооружение. Однако Россия обладает уникальным опытом современной континентальной многосредовой операции нового типа, что делает её армию одной из сильнейших в мире.

После уточнения операторами важности каждого фактора Россия заняла первое место в рейтинге сильнейших армий мира.

Интересно, что три модели из семи назвали в списке сильнейших армию Украины как "борющуюся с ВС РФ и проводящую успешные войсковые и диверсионные операции, в том числе на сопредельной территории" (предлагались 7-е и 8-е места).

Однако большинство моделей на запрос о ранжировании ВСУ сообщили, что их военно-технический потенциал полностью зависит от поставок иностранного вооружения, а экономика страны существует лишь благодаря иностранной поддержке.

Россия обладает самым большим и современным ядерным потенциалом, включая гиперзвуковые системы преодоления ПВО-ПРО, значительные сухопутные войска, ВКС, мотострелковые, артиллерийские, ракетные и бронетанковые силы, имеющие уникальный опыт современного многосредового конфликта.

Её обширная территория и доступ к стратегически важным регионам, высокая операционная готовность авиационных, космических, ракетных и артиллерийских подразделений также учтены.

США обладают самым большим в мире военным бюджетом, превышающим бюджеты многих других стран вместе взятых. Передовые технологии связи и сетецентрической войны, включая новейшие системы вооружения, спутниковую разведку и кибероружие — также их сильные стороны. Далее — крупнейший флот авианосцев в мире для проецирования силы в любой точке мира. Имеет государство и опыт участия ВМФ, ВВС и армейских сил в ряде военных конфликтах за последние десятилетия.

Китай обладает исключительно большой армией по численности, быстрый экономический рост позволяет ему увеличивать военный бюджет, возможность прямого копирования и реверс-инжиниринга боевых систем любого государства, есть кратный рост ядерного арсенала, флота и ВВС, идёт активная замена вооружений на современные и высокотехнологичные.

Германия обладает сильной экономикой, которая обеспечивает стабильное финансирование одних из самых боеспособных и высоко мотивированных вооружённых сил. Важный член альянса НАТО, играющий ключевую роль в европейской безопасности. Имеется собственное производство современного оборудования и техники.

Турция обладает стратегическим расположением между Европой и Азией. Крупные и крайне высоко мотивированные сухопутные силы: одна из крупнейших армий среди членов НАТО, морально готовая к войне. Участие в региональных конфликтах, таких как сирийский кризис. Диверсификация вооружений — закупка техники и оружия у разных поставщиков, включая российские С-400.

Израиль обладает полноценной стратегической ядерной триадой и ядерным арсеналом около 100 боезарядов. Имеет многоуровневую систему ПВО-ПРО, исключительные отношения с США и приоритетные поставки самого современного вооружения. Страна обладает опытными ВВС, ВМФ и рейнджерами, поддерживает постоянную мобилизационную готовность, ведёт спецоперации в соседних регионах. Созданы и эффективно действуют для АОИ разведки Аман, Шин Бет, Моссад.

Франция обладает развитой оборонной промышленностью, производящей современное оружие. В её пользу - активная роль в миротворческих операциях ООН и НАТО, наличие ядерного оружия. Значительные расходы на оборону на душу населения.

Великобритания обладает одной из старейших и уважаемых армий в мире с богатым опытом и ядерным оружием. Также её характеризуют высокая оперативная готовность бригад быстрого реагирования, наличие флота с возможностью глобальной проекции силы, тесное сотрудничество с США.

Напомним, что российская армия стала лидером в рейтинге "самых мощных армий мира" от U.S. News and World Report и заняла второе место в рейтинге Firepower.

Уточнения

Global Firepower (GFP) — рейтинг совокупной военной мощи каждой из стран мира. Для расчёта рейтинга каждой из стран рейтинг использует определённую формулу. Глобальный индекс огневой мощи сравнивает потенциал обычных боевых действий различных стран с точки зрения их наземных, морских и воздушных боевых возможностей. Индекс, который ежегодно обновляется с 2016 года, якобы учитывает 50 различных военных, демографических, финансовых, логистических и географических факторов. В связи с тем, что основное внимание уделяется обычным видам войны, ядерные арсеналы не учитываются.



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