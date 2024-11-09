Российская оборонная корпорация "Уралвагонзавод" сообщила о передаче в армию РФ очередной партии тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" (ТОС-1А).
Боевые машины имеют типовые противодроновые козырьки, также они получили другие модернизации, которые выполнены по итогам эксплуатации в зоне проведения спецоперации на Украине.
"Уралвагонзавод" напоминает, что объёмы выпускаемой ими продукции существенно вырос за счёт перехода на круглосуточные смены, увеличения количества персонала и производственных мощностей.
ТОС-1А "Солнцепёк" — это российская тяжёлая огнемётная система залпового огня, известная своей разрушительной силой и способностью быстро поражать большие площади. Эта система стала одним из символов современной российской артиллерии и широко применяется в различных военных конфликтах.
Огневая поддержка пехоты: ТОС-1А используется для подавления живой силы противника, находящейся в окопах, укрытиях и зданиях.
Разрушение укреплений: система эффективно разрушает лёгкие фортификационные сооружения, доты и блиндажи.
Задымление местности: термобарические снаряды создают густое облако дыма, что позволяет создавать дымовые завесы и маскировать собственные войска.
ТОС-1А "Солнцепёк" активно использовался в различных вооружённых конфликтах, включая:
Обе Чеченские войны: система применялась для подавления сопротивления боевиков в городских условиях.
Сирийская война: ТОС-1А использовалась российскими ВКС для поддержки правительственных войск.
Специальная операция на Украине: применяется как украинскими, так и российскими силами.
ТОС-1А "Солнцепек" — это мощное и эффективное оружие, которое может сыграть решающую роль на поле боя. ТОС-1А используется для оказания огневой поддержки на ближних подступах и для расчистки передовой линии. В бою система часто сопровождает танковые подразделения и пехоту, эффективно подавляя укрепленные позиции противника. Благодаря мощным боеприпасам и мобильности, "Солнцепёк" способен менять позиции после каждой атаки, что затрудняет его обнаружение и подавление ответным огнём.
АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.