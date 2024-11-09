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Дмитрий Плотников

ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя

3:54
Силовые структуры » Военные новости

Российская оборонная корпорация "Уралвагонзавод" сообщила о передаче в армию РФ очередной партии тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" (ТОС-1А).

ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Боевые машины имеют типовые противодроновые козырьки, также они получили другие модернизации, которые выполнены по итогам эксплуатации в зоне проведения спецоперации на Украине.

"Уралвагонзавод" напоминает, что объёмы выпускаемой ими продукции существенно вырос за счёт перехода на круглосуточные смены, увеличения количества персонала и производственных мощностей.

О чём речь

ТОС-1А "Солнцепёк" — это российская тяжёлая огнемётная система залпового огня, известная своей разрушительной силой и способностью быстро поражать большие площади. Эта система стала одним из символов современной российской артиллерии и широко применяется в различных военных конфликтах.

Принцип действия и характеристики

  • Реактивные снаряды: ТОС-1А оснащена 24 направляющими, из которых залпом выпускаются неуправляемые реактивные снаряды.
  • Термобарические боеприпасы: основной тип боеприпасов, используемых в ТОС-1А, — термобарические. При взрыве они создают облако горючего аэрозоля, которое затем поджигается, вызывая мощный взрыв и огненный шторм. Это делает систему крайне эффективной против живой силы, находящейся в окопах, укрытиях и зданиях.
  • Мобильность: система установлена на шасси танка Т-72, что обеспечивает ей высокую мобильность и возможность сопровождать наступательные подразделения.
  • Дальность стрельбы: до 6 км, что позволяет вести огонь с безопасного расстояния.
  • Точность: несмотря на то, что снаряды неуправляемые, высокая плотность огня позволяет эффективно поражать протяженные цели.

Задачи ТОС-1А

Огневая поддержка пехоты: ТОС-1А используется для подавления живой силы противника, находящейся в окопах, укрытиях и зданиях.

Разрушение укреплений: система эффективно разрушает лёгкие фортификационные сооружения, доты и блиндажи.

Задымление местности: термобарические снаряды создают густое облако дыма, что позволяет создавать дымовые завесы и маскировать собственные войска.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Высокая огневая мощь.
  • Большая площадь поражения.
  • Высокая мобильность.
  • Эффективность против живой силы и укреплений.

Недостатки:

  • Ограниченная точность.
  • Опасность для собственных войск при неправильном применении.
  • Высокая стоимость.

Применение

ТОС-1А "Солнцепёк" активно использовался в различных вооружённых конфликтах, включая:

Обе Чеченские войны: система применялась для подавления сопротивления боевиков в городских условиях.

Сирийская война: ТОС-1А использовалась российскими ВКС для поддержки правительственных войск.

Специальная операция на Украине: применяется как украинскими, так и российскими силами.

Вывод

ТОС-1А "Солнцепек" — это мощное и эффективное оружие, которое может сыграть решающую роль на поле боя. ТОС-1А используется для оказания огневой поддержки на ближних подступах и для расчистки передовой линии. В бою система часто сопровождает танковые подразделения и пехоту, эффективно подавляя укрепленные позиции противника. Благодаря мощным боеприпасам и мобильности, "Солнцепёк" способен менять позиции после каждой атаки, что затрудняет его обнаружение и подавление ответным огнём.

Уточнения

АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие — завод «Уралвагонзавод», расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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