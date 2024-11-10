Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: PikiWiki by Oded Shamir, CC BY 2.5

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 10 ноября.

Освобождение Донбасса

На Покровском участке армия России после успешного наступления на Селидово подтягивает тылы и выравнивает линию фронта. При этом в направлении самого Покровска атакующие действия сохраняются, а также идут накаты ВС РФ на юго-запад Цукурино, закрывая в полуохват ВСУ севернее Кураховского водохранилища.

Сам город Курахово становится следующей целью. Русская армия провела разведку боем на восточном фланге. С юга широким фронтом (25 км) российские войска развивают успех после прорыва Угледарского укрепа ВСУ. Возможно, что армия РФ отрезает основную трассу на Курахово для лишения снабжения боевиков в городе. Вечером пришла информация, что восточная часть укрепрайонов в районе Курахово перешла под контроль российской армии.

Ситуация в ДНР обостряется, заявил главком Александр Сырский своим американским кураторам.

"Ситуация остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя своё численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", — отметил он.

По словам главкома ВСУ, "есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск".

Также аналитики Запада заявили о потере Киева северной части Тернов в Краматорском районе Донбасса. По всей вероятности, движение там пошло активнее, чем в последние недели.

Курская битва

Здесь группировка ВС РФ увеличивает давление на врага, отсекая пехоту и технику ВСУ от главных сил и уничтожая их резерв. Вторые сутки идёт активное наступление российской армии на Кореневском участке, куда Киев попытался подтянуть резервы.

Расширены зоны контроля у Дарьино, Орловки и Кремяного.

В результате активности русских бойцов украинские подразделения находятся в полуокружении и отрезаны.

Однако враг пытается контратаковать — вчера было задействовано четыре танка (один Leopard). Все уничтожены беспилотниками бойцов ГВ "Север", когда техника ВСУ выдвигалась на позиции.

Общее продвижение ВС РФ тут составило до 4500 м.

Трамп и Зеленский

Бывший президент Украины Владимир Зеленский тяжело переносит победу Дональда Трампа, поскольку очень надеялся на победу Камалы Харрис. Но многие в Киеве думают, что победа Трампа — шанс для украинского народа на мир, и приговор для режима коррупционеров. Сейчас об этом прямо говорят и первые лица ЕС.

Например, глава правительства Словакии Роберт Фицо, в интервью порталу RTVS сказал, что "Зеленский был шокирован победой Трампа". По словам Фицо, такая тревога связана с зависимостью киевского режима от финансовых заимствований. Администрация Зеленского очень боится заканчивать войну, подытожил словак.

Да и видно, что Зеленский сейчас нервничает и истерит, в попытках выпутаться из тяжелейшей ситуации. Конечно, он всеми силами пытается продавить продолжение военных действий, поскольку лично его жизнь и здоровье напрямую зависят от этого.

Ходят слухи, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак от Вашингтона уже получил "чёрную метку", заодно скоро будет уволена посол Украины в США Оксана Маркарова. Грядёт время больших чисток...

Бои у Часов Яра: спецназ охотится на пехоту ВСУ