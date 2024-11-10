Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на воскресенье, 10 ноября.
На Покровском участке армия России после успешного наступления на Селидово подтягивает тылы и выравнивает линию фронта. При этом в направлении самого Покровска атакующие действия сохраняются, а также идут накаты ВС РФ на юго-запад Цукурино, закрывая в полуохват ВСУ севернее Кураховского водохранилища.
Сам город Курахово становится следующей целью. Русская армия провела разведку боем на восточном фланге. С юга широким фронтом (25 км) российские войска развивают успех после прорыва Угледарского укрепа ВСУ. Возможно, что армия РФ отрезает основную трассу на Курахово для лишения снабжения боевиков в городе. Вечером пришла информация, что восточная часть укрепрайонов в районе Курахово перешла под контроль российской армии.
Ситуация в ДНР обостряется, заявил главком Александр Сырский своим американским кураторам.
"Ситуация остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя своё численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", — отметил он.
По словам главкома ВСУ, "есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск".
Также аналитики Запада заявили о потере Киева северной части Тернов в Краматорском районе Донбасса. По всей вероятности, движение там пошло активнее, чем в последние недели.
Здесь группировка ВС РФ увеличивает давление на врага, отсекая пехоту и технику ВСУ от главных сил и уничтожая их резерв. Вторые сутки идёт активное наступление российской армии на Кореневском участке, куда Киев попытался подтянуть резервы.
Расширены зоны контроля у Дарьино, Орловки и Кремяного.
В результате активности русских бойцов украинские подразделения находятся в полуокружении и отрезаны.
Однако враг пытается контратаковать — вчера было задействовано четыре танка (один Leopard). Все уничтожены беспилотниками бойцов ГВ "Север", когда техника ВСУ выдвигалась на позиции.
Общее продвижение ВС РФ тут составило до 4500 м.
Бывший президент Украины Владимир Зеленский тяжело переносит победу Дональда Трампа, поскольку очень надеялся на победу Камалы Харрис. Но многие в Киеве думают, что победа Трампа — шанс для украинского народа на мир, и приговор для режима коррупционеров. Сейчас об этом прямо говорят и первые лица ЕС.
Например, глава правительства Словакии Роберт Фицо, в интервью порталу RTVS сказал, что "Зеленский был шокирован победой Трампа". По словам Фицо, такая тревога связана с зависимостью киевского режима от финансовых заимствований. Администрация Зеленского очень боится заканчивать войну, подытожил словак.
Да и видно, что Зеленский сейчас нервничает и истерит, в попытках выпутаться из тяжелейшей ситуации. Конечно, он всеми силами пытается продавить продолжение военных действий, поскольку лично его жизнь и здоровье напрямую зависят от этого.
Ходят слухи, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак от Вашингтона уже получил "чёрную метку", заодно скоро будет уволена посол Украины в США Оксана Маркарова. Грядёт время больших чисток...
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.