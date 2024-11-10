Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта

На Красной площади Москвы прошла выставочная экспозиция военной техники времён Великой Отечественной войны.
Открыта была экспозиция 7 ноября и посвящена она была 83-й годовщине того самого военного парада, который прошёл 1941 году. И хотя в то время положение Красной Армии было весьма тяжёлым, а фашисты подступили буквально к Москве, руководство СССР всё-таки решило провести парад, который должен был поднять боевой дух советского народа…
Медиахолдинг Pravda.Ru побывал на площадке и открывает серию статей о военной и гражданской технике времён Великой Отечественной войны. Мы расскажем о танках, бронетранспортёрах, самолётах, мотоциклах и тракторах того времени.
Начинаем мы с лёгкого танка Т-38.
В 1935 году руководство РККА начало задумываться об улучшении первого советского плавающего танка Т-37А. При его эксплуатации выяснилось, что он имеет ряд недостатков: ненадёжную трансмиссию и ходовую часть, часто спадающие гусеницы, маленький запас хода и недостаточный запас плавучести.
КБ завода №37 (под руководством Николая Астрова) начинает работу по устранению выявленных недостатков. Первая опытная машина была построена в июле 1935 г. и прошла испытания ещё до двадцатых чисел этого месяца. По сути, танк ничем не отличался от предшественника и его дальнейшая судьба была весьма туманна. Но ситуацию спасли конкуренты. Представленные на этих же испытаниях танки ТМ от "ГАЗ" и танки конструкции Шитикова были ещё хуже. Так Т-38 попал в фавориты.
Какие же были произведены изменения? Во-первых, поменяли местами водителя и командира. Непонятно, для чего это сделали, но факт остается фактом, и поэтому отличие танка — расположение башни. Трансмиссию, мотор и топливные баки оставили без изменений.
Но все же машина сильно изменилась в другом. Она стала шире и ниже. Это повышало её остойчивость на плаву. Основное же изменение внутри — замена в механизме управления дифференциала на поворотные бортовые фрикционы.
Ходовая часть осталась почти прежней — чуть изменили конструкцию ведущего колеса. А вот вооружение не поменялось: в башне также остался пулемёт ДТ калибра 7,62 мм.
Итак, танк приняли на вооружение бронетанковых частей РККА зимой 1936 г. В производстве он находился до 1939 года, и всего было выпущено около 1,4 тыс. экземпляров Т-38.
Ясно, что характеристики были не особо впечатляющие. При движении по болотистой или пересечённой местности мощности автомобильного мотора, конечно, не хватало. Двигатели часто выходили из строя, перегреваясь. Также справедливо критиковали слабое вооружение и бронирование, которые даже в те времена не отвечали современным требованиям. Многие были уверены, что Т-38 получился хуже, чем его предшественник Т-37А.
Лёгкий советский танк Т-38 участвовал в тех же сражениях, что и его предшественник. Первая его кампания была в 1939 году в Польше. Тогда потерь больших не было, но общие отзывы о них были довольно критичными. Прежде всего эксперты отмечали их малую скорость и постоянно ломающиеся ходовую часть и трансмиссию.
Кстати, парадоксален тот факт, что танк не имел аналогов в то время, поскольку плавающих танков у других стран практически не было. Наш Т-38 хоть и плохо, но плавал, а вот польские, немецкие и французские образцы умели только "нырять".
И хотя на суше Т-38 превращался в лёгкую пулемётную танкетку, но эти танки им дали возможность поверить в саму идею боевой мощи морского и воздушного десанта. Они могли или плавать (сами), или перемещались по воздуху при помощи самолёта-грузовика ТБ-3. Поэтому, лёгкий танк Т-38 можно назвать первой бронированной машиной пехоты.
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.