Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта

На Красной площади Москвы прошла выставочная экспозиция военной техники времён Великой Отечественной войны.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

Открыта была экспозиция 7 ноября и посвящена она была 83-й годовщине того самого военного парада, который прошёл 1941 году. И хотя в то время положение Красной Армии было весьма тяжёлым, а фашисты подступили буквально к Москве, руководство СССР всё-таки решило провести парад, который должен был поднять боевой дух советского народа…

Медиахолдинг Pravda.Ru побывал на площадке и открывает серию статей о военной и гражданской технике времён Великой Отечественной войны. Мы расскажем о танках, бронетранспортёрах, самолётах, мотоциклах и тракторах того времени.

Начинаем мы с лёгкого танка Т-38.

Первый плавающий

В 1935 году руководство РККА начало задумываться об улучшении первого советского плавающего танка Т-37А. При его эксплуатации выяснилось, что он имеет ряд недостатков: ненадёжную трансмиссию и ходовую часть, часто спадающие гусеницы, маленький запас хода и недостаточный запас плавучести.

КБ завода №37 (под руководством Николая Астрова) начинает работу по устранению выявленных недостатков. Первая опытная машина была построена в июле 1935 г. и прошла испытания ещё до двадцатых чисел этого месяца. По сути, танк ничем не отличался от предшественника и его дальнейшая судьба была весьма туманна. Но ситуацию спасли конкуренты. Представленные на этих же испытаниях танки ТМ от "ГАЗ" и танки конструкции Шитикова были ещё хуже. Так Т-38 попал в фавориты.

Какие же были произведены изменения? Во-первых, поменяли местами водителя и командира. Непонятно, для чего это сделали, но факт остается фактом, и поэтому отличие танка — расположение башни. Трансмиссию, мотор и топливные баки оставили без изменений.

Но все же машина сильно изменилась в другом. Она стала шире и ниже. Это повышало её остойчивость на плаву. Основное же изменение внутри — замена в механизме управления дифференциала на поворотные бортовые фрикционы.

Ходовая часть осталась почти прежней — чуть изменили конструкцию ведущего колеса. А вот вооружение не поменялось: в башне также остался пулемёт ДТ калибра 7,62 мм.

Итак, танк приняли на вооружение бронетанковых частей РККА зимой 1936 г. В производстве он находился до 1939 года, и всего было выпущено около 1,4 тыс. экземпляров Т-38.

"Невысокие" реальности

Ясно, что характеристики были не особо впечатляющие. При движении по болотистой или пересечённой местности мощности автомобильного мотора, конечно, не хватало. Двигатели часто выходили из строя, перегреваясь. Также справедливо критиковали слабое вооружение и бронирование, которые даже в те времена не отвечали современным требованиям. Многие были уверены, что Т-38 получился хуже, чем его предшественник Т-37А.

Характеристики танка

Боевая масса — 3,3 т,

Экипаж — два человека,

Максимальная толщина брони (лоб, корма и борт корпуса) — 9 мм,

Длина корпуса — 3780 мм,

Высота — 1630 мм,

Ширина — 2330 мм,

Клиренс — 30 мм,

Максимальная скорость — 40 км в час,

Мощность двигателя — 40 лошадиных сил, а скорость на плаву — шесть километров в час.

Боевое применение

Лёгкий советский танк Т-38 участвовал в тех же сражениях, что и его предшественник. Первая его кампания была в 1939 году в Польше. Тогда потерь больших не было, но общие отзывы о них были довольно критичными. Прежде всего эксперты отмечали их малую скорость и постоянно ломающиеся ходовую часть и трансмиссию.

Кстати, парадоксален тот факт, что танк не имел аналогов в то время, поскольку плавающих танков у других стран практически не было. Наш Т-38 хоть и плохо, но плавал, а вот польские, немецкие и французские образцы умели только "нырять".

Вывод

И хотя на суше Т-38 превращался в лёгкую пулемётную танкетку, но эти танки им дали возможность поверить в саму идею боевой мощи морского и воздушного десанта. Они могли или плавать (сами), или перемещались по воздуху при помощи самолёта-грузовика ТБ-3. Поэтому, лёгкий танк Т-38 можно назвать первой бронированной машиной пехоты.

Т-38 — советский малый плавающий танк