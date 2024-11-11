Сводка с фронта: зачем Трамп звонил Путину, ГУР Украины хотело угнать вертолёт ВКС РФ, а поймали ракеты

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на понедельник, 11 ноября.

Освобождение Донбасса

Под Покровском для ВСУ настолько плохая обстановка, что туда на помощь основным силам перебросили 38-ю бригаду морской пехоты. Это уже подтвердили некоторые украинские источники.

На Кураховском участке расстояние для замыкания котла вокруг Курахово уже составляет меньше 17 км. На южном охвате города, штурмовики российских войск начали атаку на село Дальнее, обходя линию сложных украинских фортификационных сооружений.

На стыке ДНР и Запорожской области воины 60-й мотострелковой бригады армии России подняли флаг в Макаровке на Времьевском выступе. Посёлок вернули после летнего контрнаступа ВСУ в 2023 году.

Курская битва

На этом участке продолжается активное движение ВС РФ. Петля, в которой остаются националисты, продолжает сжиматься к н. п. Малая Локня.

Западные СМИ продолжают пугать мир свирепыми северокорейцами, заявив, что 50 тысяч российских и корейских военных готовятся к масштабному наступлению в Курской области. По словам чиновников США, Пхеньян отправил свыше 10 тысяч солдат, чтобы в своих собственных подразделениях биться с ВСУ. Эксперты из США уверены, что тысячи дополнительных пехотинцев сыграют решающую роль в Курской области.

Между тем, сообщается, что командование ВСУ выступает против операции в Курском приграничье из-за больших потерь живой силы и боевой техники. К этому ещё прибавились и проблемы в Донбассе. Но главком ВСУ Александр Сырский не имеет влияния на офис президента Украины и выполняет любое решение Зеленского, который приказывает удерживать там позиции до начала переговоров с Трампом.

Авиановости

Как сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, Главное управление разведки Украины планировало операцию по захвату вертолёта РЭБ ВКС России. Однако всё обернулось бойней для неонацистов.

Сотрудники ФСБ сорвали операцию украинской военной разведки по угону вертолёта Ми-8МТПР-1, когда ГУР пыталось завербовать пилотов для угона военной машины. В ходе работы контрразведчиков РФ были вскрыты места дислокации сил украинских ПВО и ВСУ, по которым были нанесены удары.

В продолжение авиатемы сообщаем, что сегодня утром армада стратегических бомбардировщиков ВКС РФ взлетела с аэродрома "Оленья" на Кольском полуострове для ударов возмездия по Украине. Сообщается о 8 стратегов Ту-95МС, которые приближаются к рубежам пуска ракет, где к ним могут присоединиться Ту-22м3.

Ряд военных каналов уже отметил, что пуски совершены. и если это не имитация, то через 1,5 часа ракеты будут "на месте". Позже в небо поднялось и звено МиГ-31к.

Звонок Трампа

Американское издание The Washington Post вчера заявило, что Трамп позвонил на днях Владимиру Путину, где предложил обсудить возможное прекращение боевых действий на Украине.

Трамп якобы выразил обеспокоенность расходами на поддержку киевского режима для американских налогоплательщиков и предположил, что от Украины можно потребовать уступку территорий: например, Крым.

Уточнения

Ми-8 (по кодификации NATO: Hip — «Бедро») — советский многоцелевой вертолёт, разработанный в московском опытно-конструкторским бюро ОКБ-329 1-го управления Государственного комитета по авиационной технике (ГКАТ) СССР. Главный конструктор ОКБ — М. Л. Миль.



Выход к последнему крупному населенному пункту на одном из участков границы ДНР