Бомбы Grom-E1. Высокоточный управляемый Гром среди ясного неба

Западные и украинские СМИ в панике, что в армии России появилась новая авиационная бомба Grom-E1.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, CC BY-SA 2.0

Противовоздушная оборона Украины бессильна, пишет, например, The Telegraph.

Как отмечает автор статьи, ВКС РФ всё чаще используют особый вид боеприпасов — управляемые планирующие бомбы, которые в три раза превосходят стандартные КАБы по дальности полёта.

Управляемая ракета-бомба Grom-E1 весит 600 кило и имеет дальность до 120 км. При запуске её с максимального расстояния самолёты Су-34 и Су-30 остаются вне досягаемости украинских комплексов ПВО, включая современные истребители F-16 с их ракетами AMRAAM, пишет военный эксперт Дэвид Акс.

О чём речь

Гром-Э1 — это современная российская авиационная управляемая ракета, сочетающая в себе точность и дальность. Она предназначена для поражения широкого спектра наземных и надводных целей. Семейство боеприпасов "Гром" в первый раз было презентовано на форуме МАКС в 2015 году.

Благодаря "Гром-Э1", Россия опережает Запад и Украину в воздушной гонке вооружений, развернувшейся в зоне спецоперации. Вообще, в войне планирующих бомб, авиационных управляемых ракет, а также крылатых и баллистических ракет наметился значительный перевес в пользу России, отмечается в материале The Telegraph.

Как работает Гром-Э1

Наведение: ракета оснащена инерциальной и спутниковой системой наведения, что обеспечивает высокую точность поражения целей с известными координатами. Движение: после сброса с самолёта, Гром-Э1 разгоняется с помощью стартового и маршевого ракетных двигателей, что позволяет ей преодолевать значительные расстояния. Боевая часть: ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью, которая эффективно поражает широкий спектр целей.

Основные характеристики Гром-Э1

Дальность: до 120 км,

Масса: 594 кг,

Масса боевой части: 315 кг,

Тип наведения: инерциальное + спутниковое.

Длина — 4,2 м,

Средняя скорость полёта ракеты — около 300 м/с.

Преимущества Гром-Э1

Высокая точность: позволяет поражать цели с минимальным отклонением от заданной точки.

Большая дальность: обеспечивает возможность поражения целей на значительном удалении от линии фронта.

Универсальность: Может применяться для поражения различных типов целей, как наземных, так и надводных.

Применение Гром-Э1

Поражение наземных целей: укрытия, командные пункты, склады боеприпасов, военная техника.

Поражение надводных целей: корабли, катера в прибрежной зоне.

Вывод

Grom-E1 — это гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы, предназначенный для поражения наземных целей. Он представляет собой универсальное управляемое решение, разработанное на основе высокоточного боеприпаса семейства Grom. Разработана ракета корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и поступила на вооружение российских войск ещё в 2012 году.

Ракета-бомба "Гром-Э1" может поражать объекты на расстоянии от 10 до 120 км, а основная особенность Grom-E1 заключается в её способности поражать цели на средней и дальней дистанции. Управляется она с помощью GPS/INS-наведения.

"Гром-Э1" является мощным оружием, способным нанести значительный ущерб противнику. Однако, "его применение должно осуществляться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом", причитают западные эксперты.

Уточнения

С периодичностью раз в два года в Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, проводится Международный авиационно-космический салон (МАКС).



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