Западные и украинские СМИ в панике, что в армии России появилась новая авиационная бомба Grom-E1.
Противовоздушная оборона Украины бессильна, пишет, например, The Telegraph.
Как отмечает автор статьи, ВКС РФ всё чаще используют особый вид боеприпасов — управляемые планирующие бомбы, которые в три раза превосходят стандартные КАБы по дальности полёта.
Управляемая ракета-бомба Grom-E1 весит 600 кило и имеет дальность до 120 км. При запуске её с максимального расстояния самолёты Су-34 и Су-30 остаются вне досягаемости украинских комплексов ПВО, включая современные истребители F-16 с их ракетами AMRAAM, пишет военный эксперт Дэвид Акс.
Гром-Э1 — это современная российская авиационная управляемая ракета, сочетающая в себе точность и дальность. Она предназначена для поражения широкого спектра наземных и надводных целей. Семейство боеприпасов "Гром" в первый раз было презентовано на форуме МАКС в 2015 году.
Благодаря "Гром-Э1", Россия опережает Запад и Украину в воздушной гонке вооружений, развернувшейся в зоне спецоперации. Вообще, в войне планирующих бомб, авиационных управляемых ракет, а также крылатых и баллистических ракет наметился значительный перевес в пользу России, отмечается в материале The Telegraph.
Высокая точность: позволяет поражать цели с минимальным отклонением от заданной точки.
Большая дальность: обеспечивает возможность поражения целей на значительном удалении от линии фронта.
Универсальность: Может применяться для поражения различных типов целей, как наземных, так и надводных.
Grom-E1 — это гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы, предназначенный для поражения наземных целей. Он представляет собой универсальное управляемое решение, разработанное на основе высокоточного боеприпаса семейства Grom. Разработана ракета корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" и поступила на вооружение российских войск ещё в 2012 году.
Ракета-бомба "Гром-Э1" может поражать объекты на расстоянии от 10 до 120 км, а основная особенность Grom-E1 заключается в её способности поражать цели на средней и дальней дистанции. Управляется она с помощью GPS/INS-наведения.
"Гром-Э1" является мощным оружием, способным нанести значительный ущерб противнику. Однако, "его применение должно осуществляться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом", причитают западные эксперты.
С периодичностью раз в два года в Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, проводится Международный авиационно-космический салон (МАКС).
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