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Петр Ермилин

В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Российский истребитель Су-57 отличается высокими показателями эффективности и является желанным объектом закупки у дркгих тсран, утверждают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут об экспортных возможностях Су-57. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Российский государственный авиационный гигант Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прокомментировала возможность экспорта истребителей пятого поколения Су-57 после появления самолета на авиасалоне China Airshow 2024 в Чжухае. В настоящее время считается, что на вооружении ВВС России находится более 30 истребителей Су-57, а поставки на 2024 год запланированы в количестве 22 самолетов — по сравнению с 12 в предыдущем году.

"ОАК постоянно наращивает объемы производства Су-57, и корпорация готова предложить этот самолет своим зарубежным партнерам. Наличие в России истребителя пятого поколения является показателем технологического суверенитета и высокого уровня науки и техники страны. Символично, что ровно 10 лет назад Су-35 был показан на этой же выставке [Airshow China в Чжухае]. С тех пор самолет нашел своих заказчиков во многих странах мира", - заявили в пресс-службе корпорации.

На авиашоу в Чжухае Су-57 впервые появился на публичном мероприятии за пределами России. Качество двух истребителей, представленных на авиасалоне, далеко не соответствует качеству Су-57, находящихся на действительной службе, поскольку оба являются прототипами индивидуальной сборки, созданными скорее для испытаний, чем для реальных боевых действий. Серийные самолеты, выпускаемые с конца 2020 года, были произведены на гораздо более высоком уровне.

На авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре на Дальнем Востоке России в августе были открыты новые производственные мощности, специально предназначенные для расширения производства Су-57, и, по ряду неподтвержденных сообщений, Алжир уже разместил заказы. Индия также продолжает проявлять большой интерес к истребителю и, как сообщается, рассматривает возможность приобретения либо готовых образцов, либо сделки по лицензионному производству. Ожидается, что перспективы экспорта улучшатся благодаря широкому использованию Су-57 для выполнения широкого спектра боевых задач на украинском театре военных действий, включая подавление противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищенном воздушном пространстве противника. 

Экспортные перспективы Су-57, тем не менее, остаются под вопросом в первую очередь из-за конкуренции со стороны китайского J-35 — производного от его FC-31, разработанного специально для экспорта. Китайская истребительная авиационная промышленность не только намного крупнее, но и намного более развита, чем российская, и J-35 значительно превосходит Су-57 по своей авионике и малозаметности.

В то время как западные критики в адрес Су-57 часто сильно преувеличивают его недостатки, у истребителя вполне могут быть менее благоприятные экспортные перспективы, чем у его прямых предшественников Су-27 и Су-30, которые в свое время занимали гораздо более высокое международное положение. В то время как российские источники ранее часто комментировали возможность экспорта Су-57 в Китай в 2010-х годах, эта тема фактически исчезла из обсуждения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы китай
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