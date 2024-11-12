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Петр Ермилин

В США обратили внимание на новый бомбардировщик-невидимку Китая

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Китай представил беспилотный бомбардировщик-невидимку с дальностью полета 15 часов, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности нового оружия. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США обратили внимание на новый бомбардировщик-невидимку Китая
Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Впервые был представлен долгожданный китайский беспилотный бомбардировщик-невидимка дальнего действия CH-7. Публикация первых кадров о новом самолете совпала с предстоящим авиасалоном в Чжухае, на котором был представлен ряд новых средств ведения воздушной войны. На видео и дополнительных изображениях был показан один из самолетов на взлетно-посадочной полосе, корпус которого, как полагают, является прототипом или предсерийной моделью.

Разработанный 11-м научно-исследовательским институтом Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), самолет имеет конструкцию "летающего крыла" и был разработан для проникновения в воздушное пространство противника на очень больших высотах с целью поражения целей высокоточными бомбами. Новый беспилотный летательный аппарат может революционизировать возможности китайских бомбардировщиков дальнего радиуса действия, поскольку в настоящее время парк бомбардировщиков страны состоит из усовершенствованных версий бомбардировщиков H-6, которые используются в основном в качестве ракетоносцев и не обладают возможностями скрытности, необходимыми для выполнения задач проникновения.

Имея размах крыльев 26 метров, CH-7 по размерам меньше, чем H-6 (который имеет размах крыльев 33 метра) и значительно меньше, чем американский бомбардировщик-невидимка межконтинентальной дальности B-2, размах крыльев которого составляет 52 метра. Несмотря на меньшие размеры, отсутствие необходимости в кабине пилота и системах жизнеобеспечения, которые могут быть особенно большими для выполнения полетов бомбардировщиками большой дальности, делает конструкцию самолета более эффективной и позволяет ему перевозить гораздо больше груза внутри по сравнению с пилотируемыми бомбардировщиками.

Более крупный и дальнобойный аналог CH-7, бомбардировщик-невидимка межконтинентальной дальности H-20, в настоящее время находится на продвинутой стадии разработки, и предполагается, что он будет иметь как пилотируемый, так и беспилотный варианты. Поскольку ожидается, что два самолета будут иметь много общих конструктивных особенностей, опыт летных испытаний и эксплуатации CH-7 может помочь ускорить разработку H-20.

Разработка CH-7 имеет большое значение для баланса сил в Тихоокеанском регионе, поскольку ни одно другое государство, как известно, не располагает самолетами, сравнимыми по дальности полета. Беспилотные бомбардировщики создадут значительно большую нагрузку на оборону военных объектов Западного блока и союзников от Токийского залива и Окинавы до Гуама и острова Уэйк, дополняя достижения Китая в области ракетных ударов морского, воздушного и наземного базирования беспрецедентно мощными возможностями малозаметных бомбардировщиков.

Многолетний опыт Китая в разработке передовых самолетов-невидимок, в первую очередь истребителя пятого поколения J-20, который с 2017 года поступает на вооружение во все более совершенных модификациях, позволяет оборонному сектору страны использовать CH-7 в качестве действительно передового бомбардировщика-невидимки.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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