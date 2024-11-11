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Дмитрий Плотников

М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники

4:24
Силовые структуры » Военные новости

Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции военной техники времён Великой Отечественной войны, которая накануне проходила в Москве на Красной площади.

М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

Сегодня наш рассказ о тяжёлом мотоцикле М-72.

История рождения

Летом 1940 года НКОМ — Народный комиссариат общего машиностроения издаёт приказ за номером 202, где предписывает создать центральное КБ мотоциклостроения.

Была принята резолюция: "чтобы до 1 октября этого же года был изготовлен комплект чертежей советского мотоцикла". Начальником ЦКБМ назначили Николая Сердюкова, выпускника Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. Он как раз проходил практику на заводе авиационных двигателей компании BMW в Германии.

Там же были закуплены пять мотоциклов BMW R37, из них четыре разобрали "на кишочки" для изучения, а один сохранили как пример.

Производством новой двухколёсной машины, которой сперва дали индекс ИМ-1, и только потом — М-72, решили строить с размахом. Кроме Московского мотозавода этим мотоциклом начали заниматься в Харькове, Киеве и Ленинграде.

Итак, первые три М-72 были собраны уже весной 1941 года. Генералы РККА приняли мотоцикл и в 1941 году планировалось выпустить более 30 тыс. машин. Однако война внесла коррективы…

Если обратиться к сухим цифрам статистики, то известно, что до эвакуации Московского завода, в российской столице успели сделать 1090 М-72, а в Харькове 212 мотоциклов. Понятно, что в военных условиях инженеры внесли в конструкцию мотоцикла немало изменений, оснастив его коляской и вооружением (пулемёт Максима). В итоге мотоцикл в Красной Армии классифицировали как лёгкую бронетехнику и долгое время искали по использовали исключительно в военных целях.

В свободную продажу М-72 поступил лишь в середине 50-х годов прошлого столетия. Кстати, именно этот мотоцикл стал прототипом знаменитого мотоцикла "Урал".

О чём речь

М-72 — легендарный советский тяжёлый мотоцикл, который стал основой для многих последующих моделей мотоциклов, таких как "Урал" и "Днепр". Производство М-72 началось в 1941 году и продолжалось до 1960 года.

Особенности конструкции

  • Оппозитный двигатель: мотор воздушного охлаждения с двумя цилиндрами, расположенными горизонтально, обеспечивал мотоциклу хорошую тягу на низких оборотах.
  • Карданный привод: обеспечивал плавность хода и долговечность трансмиссии.
  • Рама: прочная трубчатая рама позволяла устанавливать на мотоцикл боковой коляску и перевозить грузы.
  • Простота конструкции: мотоцикл был достаточно прост в обслуживании, что позволяло эксплуатировать его в любых условиях.

Применение

М-72 использовался в самых разных сферах:

Армия: мотоцикл использовали для связи, разведки и перевозки грузов.

Милиция: М-72 был основным транспортным средством советской милиции.

Гражданские нужды: использовался для перевозки людей и грузов в сельской местности и на строительных площадках.

Интересные факты

М-72 участвовал во многих военных конфликтах, включая Великую Отечественную войну и Афганскую войну.

Мотоцикл использовался в кино и стал одним из символов советской эпохи.

Существуют многочисленные клубы любителей М-72, которые занимаются восстановлением и модернизацией этих мотоциклов.

Вывод

М-72 оставил глубокий след в истории советского мотопрома. Его конструкция легла в основу многих последующих моделей мотоциклов, которые производились в СССР и других странах. Мотоцикл до сих пор пользуется популярностью у коллекционеров и любителей классической мототехники.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
Самый первый мотоцикл был придуман инженером Готтлибом Даймлером в 1885 и назывался он Daimler Reitwagen.

Обзор мотоцикла М-72 "Урал" 1954 года выпуска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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