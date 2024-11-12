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Петр Ермилин

В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Великобритания отказывается от дальнейших закупок истребителей программы Eurofighter в пользу американских F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Подобное развитие событий, по их словам, свидетельствует о медленной смерти программы. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter
Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer, CC BY-SA 3.0

Сообщается, что британские вооружённые силы приняли решение сосредоточить финансирование закупок новых истребителей на истребителях пятого поколения F-35B, отказавшись от возможности приобретения дополнительных истребителей Eurofighter поколения "4+".

Неназванный британский чиновник в беседе с местным изданием Jane's заявил о планируемых закупках: "У нас есть позиции в обоих лагерях [F-35 и Eurofighter], и я очень хорошо понимаю, что для Королевских ВВС F-35 — это то, на что мы рассчитываем, чтобы увеличить боевой вес. Мы намерены и дальше закупать [истребители F-35], так что именно на это мы и рассчитываем".

Упоминание об "участии" в обеих программах относится к предыдущим приобретениям Великобританией обоих самолётов для своего парка и ее позиции в качестве партнера по программе высшего уровня в разработке обеих программ. В то время как Великобритания и Германия возглавляли программу Eurofighter, эта страна также была единственным партнёром первого уровня в программе F-35, хотя и играла всё ещё очень малую роль по сравнению с Соединёнными Штатами, вкладывая лишь малую долю инвестиций и технологий.

Отказ Великобритании от дальнейших возможных приобретений Eurofighter последовал за многочисленными последовательными потерями по программе, которая продолжает последовательно и в подавляющем большинстве случаев проигрывать при заключении крупных контрактов с F-35. Основные потери за последнее время понесли Бельгия, Польша, Финляндия, Швейцария и Чехия, которые считались ведущими потенциальными заказчиками Eurofighter, его близкого французского конкурента Rafale или шведского Gripen, но выбрали F-35 из-за его значительно превосходящих возможностей пятого поколения. Похоже, что эта тенденция сохранится, поскольку страны западного мира предпочитают F-35 европейским конкурентам, в то время как даже сама Германия при новой администрации Олафа Шольца беспрецедентно активно закупает F-35, несмотря на то, что предыдущие администрации всячески защищали Eurofighter.

Несмотря на то, что ВВС США заметно возобновили закупки истребителей четвёртого поколения и намерены поставить на вооружение более 100 новых истребителей F-15EX, эти гораздо более крупные истребители обладают значительными преимуществами по сравнению как с Eurofighter, так и с F-35, включая гораздо более высокие скорости, дальность полёта и грузоподъёмность, и развертывание гораздо более крупного и мощного радара. Напротив, относительно лёгкий Eurofighter, который продолжает выпускаться в относительно небольших масштабах, в значительной степени из-за отсутствия успехов на экспорт, не только лишен существенных преимуществ по сравнению с малозаметным F-35, но и очень далек от конкуренции с ним по стоимости.

Отсутствие заказов поставило будущее программы под серьёзный вопрос и повысило вероятность того, что производство может быть прекращено к началу 2030-х годов гораздо раньше, чем первоначально ожидалось.

Уточнения

Еврофа́йтер Тайфу́н (англ. Eurofighter Typhoon) — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. «Тайфун» разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей «пятого поколения».

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы великобритания
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