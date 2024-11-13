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Петр Ермилин

В США высказались об амбициозной цели российского ВПК

4:56
Силовые структуры » Военные новости

Российские ВВС получают новые истребители Су-57, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, смогут ли они выполнить амбициозную цель по закупкам к 2024 году, авторы размышляют в своей новой статье для издания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США высказались об амбициозной цели российского ВПК
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Военно-воздушные силы России получили новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Кадры с самолётами, поставленными государственной объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК), были опубликованы 11 ноября. Это следует за получением предыдущей партии в середине сентября, когда российские военные пилоты выразили удовлетворение эксплуатационными характеристиками самолёта. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил по поводу последней поставки, что предприятия ОАК продолжают работу по выполнению обязательств, и другие партии многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С поколения 4++ будут поставлены к концу года. Что касается ожидаемых дальнейших поставок в течение следующих 50 дней, он добавил, что другие партии многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С поколения 4++ будут поставлены к концу года.

Российская промышленность поставила перед собой весьма амбициозную цель — увеличить производство Су-57 на 67 процентов к 2024 году, при этом ожидается, что в этом году на вооружение поступят 20 истребителей по сравнению всего с 12 истребителями в 2023 году. Тем не менее считается, что это увеличение, скорее всего, будет достигнуто, поскольку промышленность добилась увеличения поставок на шесть истребителей в 2023 году, тогда как в 2022 году было поставлено только шесть истребителей. Если программа избежит дальнейших задержек, парк самолетов в этом году увеличится почти вдвое — с 22 до 42 истребителей.

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке России в августе были открыты новые мощности для расширения производства самолётов Су-57. В настоящее время с масштабами производства истребителя в России может соперничать только ударный истребитель Су-34, хотя они незначительны по сравнению с масштабами производства американских истребителей пятого поколения F-35 и китайских истребителей пятого поколения J-20, которые строятся со скоростью примерно 140 и 100 единиц в год соответственно.

Ожидается, что к 2025 году объём производства J-20 достигнет 120 самолётов. Существенным преимуществом российского Су-57 является его высокая интенсивность боевых испытаний, которая остаётся непревзойдённой для истребителей этого поколения благодаря его действиям на украинском театре военных действий с начала 2022 года. Операции включали подавление противовоздушной обороны, бои "воздух-воздух" и операции в хорошо защищённом воздушном пространстве противника, а также ряд высокоточных ударных операций с использованием ракет внутреннего и внешнего базирования.

Ожидается, что к началу 2030-х годов производство Су-57 увеличится до 40-50 самолётов в год, а, возможно, и значительно больше, поскольку Россия постепенно снимет с производства свои старые истребители Су-30 и Су-35, а также получит ожидаемые экспортные заказы на новые самолёты.

Ряд неподтверждённых сообщений указывает на то, что Алжир уже разместил заказы на истребители, в то время как Индия продолжает проявлять к ним большой интерес. Будущее истребительной программы в значительной степени зависит от объёма полученных экспортных заказов, а также от того, насколько оправдаются сообщения о расширении числа действующих российских истребительных эскадрилий, поскольку более крупный парк самолетов способен обеспечить гораздо большие производственные мощности.

На масштабы производства, скорее всего, также окажет существенное влияние удовлетворённость российских ВВС действиями Су-57 на украинском театре военных действий, поскольку многим системам вооружения, таким как танк Т-80, стало уделяться гораздо больше внимания с начала открытых боевых действий из-за их продемонстрированных высоких характеристик.

Уточнения

Истреби́тель пя́того поколе́ния — новое поколение истребителей.

Вое́нно-промы́шленный ко́мплекс (ВПК) России (в официальных документах обозначается термином: оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Российской Федерации) — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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