Легендарный истребитель МиГ-21. Гениальное творение Анатолия Брунова

Каждое конструкторское бюро, проектирующее самолёты, может гордиться тем или иным своим изделием.

Для знаменитого ОКБ им. Микояна, безусловно, это МиГ-21. Это самый покупаемый и самый массовый советский самолёт, срок службы которого в некоторых странах исчисляется уже более полувеком!

И кстати истребителей МиГ-21 можно видеть на многих постаментах в странах, где он одерживал воздушные победы: Алжир, Вьетнам Индия.

История побед

Итак, третья Индо-пакистанская война. Она была настоящим триумфом нашего самолёта. Тогда нашим машинам Пакистан противопоставил американские F-104 Lockheed Starfighter. Если выражаться футбольном языком, то счёт всех воздушных дуэлей был 21:1 в пользу советского самолёта. Американцы проиграли все воздушные бои нашему МиГу. Кстати, после такого позорного поражения ВВС Пакистана отказались от F-104 и отдали их Иордании.

Секрет долголетия

Главный секрет истребителя МиГ-21 в его сбалансированности. Мало того, что он был довольно бюджетном самолётом, так ещё он был самым дешёвым сверхзвуковым истребителем. А самое главное, что он вышел надёжным и ремонтопригодным. По этому показателю (цена/качество) ему не было (и, скорее всего, уже не будет) равных.

И это подтверждает тот факт, что МиГ-21 был принят на вооружение в 65 странах мира! Поистине, гениальный Анатолий Брунов создал настоящий шедевр техники.

О чём речь

Да, МиГ-21 — это, пожалуй, самый массовый и узнаваемый сверхзвуковой истребитель в истории авиации. Разработанный ОКБ Микояна и Гуревича во второй половине 1950-х годов, этот самолёт стал настоящим символом эпохи и оставил неизгладимый след в истории авиации.

Почему МиГ-21 стал легендой?

Массовость: МиГ-21 производился в огромных количествах и поставлялся в десятки стран мира.

Простота в эксплуатации: самолёт отличался относительной простотой конструкции и управления, что позволяло быстро обучать пилотов.

Высокие лётные характеристики: МиГ-21 обладал высокой манёвренностью и скоростью, что делало его грозным противником в воздушных боях.

Долголетие: несмотря на свой возраст, МиГ-21 до сих пор стоит на вооружении некоторых стран.

Ключевые особенности МиГ-21

Управление: самая характерная особенность МиГ-21, обеспечивающая высокую манёвренность на сверхзвуковых скоростях.

Мощный двигатель: истребитель оснащался мощным турбореактивным двигателем, обеспечивающим высокую скорость и тяговооружённость.

Широкий спектр модификаций: за время производства было создано множество модификаций МиГ-21, предназначенных для различных задач: перехват, бомбардировка, разведка.

Роль МиГ-21 в мировой авиации

МиГ-21 сыграл огромную роль в развитии мировой авиации. Он стал образцом для создания многих последующих моделей истребителей. МиГ-21 участвовал во множестве военных конфликтов и неоднократно подтверждал свою эффективность.

МиГ-21 сегодня

Сегодня МиГ-21 постепенно уходит в прошлое, уступая место более современным истребителям. Однако его вклад в историю авиации невозможно переоценить. МиГ-21 навсегда останется символом эпохи и одним из самых узнаваемых самолётов в мире.

Уточнения

АО «РСК „МиГ“» (полное наименование — акционерное общество «Российская самолётостроительная корпорация „МиГ“») — российская авиастроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолётов марки «МиГ». Штаб-квартира — в городе Москве.



МиГ-21 и конструктор Анатолий Брунов