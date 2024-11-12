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Дмитрий Плотников

Грузовой автомобиль НАТИ-3. Советский пионер вездеходного транспорта

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Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции военной техники времён Великой Отечественной войны, которая на днях проходила в Москве на Красной площади.

Грузовой автомобиль НАТИ-3. Советский пионер вездеходного транспорта
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

Сегодня наш рассказ о грузовом автомобиле НАТИ-3.

В 1930-х годах молодая Страна Советов очень нуждалась в вездеходе, который мог бы работать в тяжёлых условиях Крайнего Севера. И вот летом 1932 г. Научный автотракторный институт (НАТИ) разработал проект полугусеничной машины, которая была сделана на базе вездехода НАТИ-2.

На удлинённых полуосях заднего моста были установлены резиновые ленты гусениц, что и стало его примечательной особенностью.

В 1933 году с конвейера сошли четыре автомобиля, которые отдали Севморпути для горно-разведочных работ. Впоследствии эти машины продемонстрировали отличную проходимость и великолепную динамичность. По результатам работы в северных регионах, автомобиль немного доработали — повысили мощность за счёт нового перспективного двигателя М-1.

Проходимость и надёжность грузовика сделали его незаменимым помощником в регионах с трудными дорожными условиями. Полугусеничная колёсная формула дала возможность грузовой машине легко преодолевать лесные участки, болота и заснеженные трассы, что весьма расширило его возможности эксплуатации. Не забыли разработчики и про безопасность и комфорт водителя и пассажиров. Кабину оборудовали удобными сидениями, системой вентиляции и внутренним освещением.

О чём речь

НАТИ-3 был одним из первых советских экспериментов в области вездеходной техники. Это был полугусеничный грузовик, созданный на базе популярного в то время грузовика ГАЗ-АА. Главной особенностью НАТИ-3 было наличие гусеничного движителя на задней оси, что значительно повышало его проходимость по бездорожью и снегу.

Назначение

  • Геологоразведка: автомобиль отлично подходил для работы в труднодоступных районах, где обычная колесная техника была бессильна.
  • Армия: НАТИ-3 рассматривался как потенциальный транспорт для перевозки грузов и личного состава в условиях бездорожья.
  • Полярные экспедиции: благодаря своей высокой проходимости, НАТИ-3 мог использоваться для снабжения полярных станций.

Конструкция и характеристики

НАТИ-3 представлял собой типичный грузовик ГАЗ-АА, на который был установлен гусеничный движитель собственной конструкции. Движитель состоял из нескольких опорных катков, ведущих колёс и гусеницы.

Основные характеристики НАТИ-3

  • База: ГАЗ-АА
  • Двигатель: бензиновый, карбюраторный
  • Трансмиссия: механическая
  • Подвеска: спереди на рессорах, сзади гусеничный движитель
  • Проходимость: высокая благодаря гусеничному движителю.

Вывод

Несмотря на свой почтенный возраст, грузовой автомобиль НАТИ-3 и сегодня является символом инженерной мысли и технического мастерства того времени. Образцы этих грузовиков до сих пор привлекают внимание историков и энтузиастов ретротехники.

НАТИ-3 сыграл важную роль в развитии советского автомобилестроения. Он стал одним из первых отечественных вездеходов и послужил основой для дальнейших разработок в этой области. Опыт, полученный при создании и испытании НАТИ-3, был использован при проектировании более совершенных моделей. Это яркий пример того, как советские инженеры решали сложные технические задачи, создавая уникальные машины, способные работать в самых экстремальных условиях.

Уточнения

Северный морско́й путь Северный морско́й коридор, Севморпуть, СМП — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. До начала XX века в западной литературе обычно именовался Северо-Восточный проход. Этот путь наряду с Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путём связывает Европу и Азию морскими путями через Северный Ледовитый океан.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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