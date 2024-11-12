Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект

На днях отмечался День вневедомственной охраны Росгвардии.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Управление вневедомственной охрана войск национальной гвардии России по городу Москве тоже отмечало профессиональный праздник, который ознаменовал 72-ю годовщину со дня образования.

Обозреватель медиахолдинга Pravda.Ru побеседовал с бойцами 4-го полка полиции ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве", входящего в состав ГУ Росгвардии столицы. Данное подразделение выполняет задачи по обеспечению охраны имущества собственников, поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в зданиях музеев и на прилегающей территории, а также занимается реализацией мероприятий по охране общественного порядка, антитеррористической укреплённости этих объектов.

Специфика объектов, многие из которых являются сокровищницами исторических ценностей и шедевров мирового искусства культуры, требует предельной бдительности, профессионализма и высокой ответственности.

Большое внимание в подразделении уделяется боевой и служебной подготовке, спорту. В течении многих лет сотрудники 4-го полка полиции занимали и занимают лидирующие позиции в спортивных соревнованиях проводимых Управлением вневедомственной охраны. Команда полка неоднократно побеждала в Спартакиаде и не раз выигрывала чемпионат УВО по мини-футболу им. героя Российской Федерации Антона Фарелюка.

Сегодня полк Росгвардии — это прогрессивное подразделение, готовое к выполнению любых служебно боевых задач", в беседе с Pravda.Ru рассказал командир 4-го полка полиции подполковник полиции Павел Мануилов.

"Сотрудники полка охраняют 58 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Из них 40 являются объектами не только исторического культурного наследия России, но и, пожалуй, всего мирового сообщества. На сотрудников полка возложены также задачи и функции по обеспечению пропускного режима. Можно с уверенностью сказать, что с поставленной задачей сотрудники полка справляются успешно: есть немало примеров чёткой и слаженной работы при задержании правонарушителей. Наши сотрудники готовы к любому повороту событий. Даже в главном музее национального искусства России, Третьяковской галерее, приходилось сталкиваться с такими явлениями, как акты вандализма. В таких случаях в первую очередь от сотрудников требуется умение быстро и оперативно реагировать на малейшие изменения оперативной обстановки, быть хорошими психологами и физиономистами, чтобы увидеть среди тысяч посетителей потенциального правонарушителя. На сегодня нашим сотрудникам это удаётся. Команда полка постоянно находится в полной боевой готовности! Накопленный опыт работы доказал эффективность деятельности нарядов 4-го полка полиции, как при защите объектов культуры, так и в осуществлении охраны общественного порядка, безопасности москвичей и гостей столицы!" - отметил командир полка.

Мануилов акцентировал внимание на том, что многие сотрудники полиции увлекаются историей и особенностям своего охраняемого объекта, а значит становятся настоящими ценителями живописи и русской истории, изучают работы великих мастеров, посещают художественные выставки в разных музеях. Всё это накладывает определённый положительный отпечаток на интеллектуальный и культурный уровень сотрудников Росгвардии.

Он отметил, что коллектив 4-го полка полиции ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве" заинтересован в отборе амбициозных, целеустремлённых, добросовестных, энергичных и спортивных молодых людей и девушек для прохождения службы в самом культурном подразделении Росгвардии по городу Москве.