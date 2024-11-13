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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Курахово ВСУ гонят на передовую женщин, ВС РФ применили новые версии ракет

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Сводка с фронта: в Курахово ВСУ гонят на передовую женщин, ВС РФ применили новые версии ракет
Фото: Скриншот с YouTube-канала Минобороны РФ is licensed under public domain

Представляем сводку с фронта на среду, 13 ноября.

Донбасс

ВС РФ к востоку от Курахово прорвали последнюю линию обороны и продвинулись почти на 1,5 км вглубь города. Российские войска вошли в город с востока и пытаются со стороны Ильинки переправляться через реку.

Украинская группировка начала отводить силы из кураховского полукольца. Брошены позиции на одном из наиболее мощных на этом участке укрепов. В Курахово ВСУ стянули живую силу в многоэтажки в западной части города. Центр — серая зона. Армия России контролирует не менее 15 процентов населённого пункта и продолжают штурмы.

79-я бригада противника от безысходности перебросила в город женщин-медиков, которых перевели в пехоту. Большинству за 40 лет, какая-либо боевая подготовка у них отсутствует.

Курская битва

Илон Маск начал отключать "Старлинк" для ВСУ. По информации, Сеть уже отключена над Курской областью. Частично "Старлинк" не работает в Черниговской и Сумской областях. Скорость и геоданные упали и в Харьковской области. В ближайшие дни начнется блокировка украинских аккаунтов на казахских, киргизских, узбекских и таджикских картах. Затем то же будет с молдавскими и турецкими картами. По всей вероятности, разговор Маска и Зеленского не вышел.

Военнослужащие Северной Кореи начали участвовать в боевых операциях в Курской области, в очередной заявляет Госдеп США. Тем не менее, никаких доказательств наличия бойцов из КНДР представить ни американцы, ни укропропагандисты не могут.

А накануне вечером две ракеты "Искандер" ударили по колоннам 47-й и 82-й бригад ВСУ в Сумах, которые собирались на Курское приграничье на ротацию. Сегодня пойдут похоронки в Полтаву и Чернигов.

Тылы Украины

И продолжая тему ракетных ударов. Утром в 7:00 по Москве, семь стратегов Ту-95 вышли на пусковые позиции в районе Каспийского моря и совершили пусковой манёвр. По первым данным, началась массированная ракетная атака на тылы Украины. Стратегические бомбардировщики отстрелялись и ушли домой. Первые ракеты, запущенные ими, достигли целей на Киевщене. Так же над Киевом работают дроны.

Судя по мониторингу, новые БПЛА "Герань" кружат над городом. Туда же на запах свастики и натовской техники мчат ракеты "Искандер" и KN-23. Позже пошла информация, что украинские системы ПВО "потеряли" половину целей. Совершая манёвры, ракеты Х-101 пропали из видимости. Украинская ПВО уже несколько раз попала по жилым домам.

Кстати, о ракетах Х-101. Сегодня утром при ударах по Киеву и району была опробована новая модификация. Поэтому они постоянно и пропадали с экранов установок слежения ПВО армии Украины.

Запорожье

Российская армия собирается наступать на Запорожье, в области уже идут бои, пишет The Economist, ссылаясь на разведку ВСУ.

"Путин держит инициативу, и кажется маловероятным, что он предложит прекращение огня до тех пор, пока не будут завершены некоторые сражения", — отмечает издание.

В Курахово ВС РФ превосходят украинскую армию по меньшей мере 6 к 1, а значит, отступление Киева там неизбежно. В Запорожье также начинаются бои, которые, по мнению разведки, будут наступлением на столицу области, который является важным промышленным узлом пишет издание.

Военные преступники: ВСУ в упор расстреляли мирных жителей из немецкого Леопарда
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово
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