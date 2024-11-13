Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.
Представляем сводку с фронта на среду, 13 ноября.
ВС РФ к востоку от Курахово прорвали последнюю линию обороны и продвинулись почти на 1,5 км вглубь города. Российские войска вошли в город с востока и пытаются со стороны Ильинки переправляться через реку.
Украинская группировка начала отводить силы из кураховского полукольца. Брошены позиции на одном из наиболее мощных на этом участке укрепов. В Курахово ВСУ стянули живую силу в многоэтажки в западной части города. Центр — серая зона. Армия России контролирует не менее 15 процентов населённого пункта и продолжают штурмы.
79-я бригада противника от безысходности перебросила в город женщин-медиков, которых перевели в пехоту. Большинству за 40 лет, какая-либо боевая подготовка у них отсутствует.
Илон Маск начал отключать "Старлинк" для ВСУ. По информации, Сеть уже отключена над Курской областью. Частично "Старлинк" не работает в Черниговской и Сумской областях. Скорость и геоданные упали и в Харьковской области. В ближайшие дни начнется блокировка украинских аккаунтов на казахских, киргизских, узбекских и таджикских картах. Затем то же будет с молдавскими и турецкими картами. По всей вероятности, разговор Маска и Зеленского не вышел.
Военнослужащие Северной Кореи начали участвовать в боевых операциях в Курской области, в очередной заявляет Госдеп США. Тем не менее, никаких доказательств наличия бойцов из КНДР представить ни американцы, ни укропропагандисты не могут.
А накануне вечером две ракеты "Искандер" ударили по колоннам 47-й и 82-й бригад ВСУ в Сумах, которые собирались на Курское приграничье на ротацию. Сегодня пойдут похоронки в Полтаву и Чернигов.
И продолжая тему ракетных ударов. Утром в 7:00 по Москве, семь стратегов Ту-95 вышли на пусковые позиции в районе Каспийского моря и совершили пусковой манёвр. По первым данным, началась массированная ракетная атака на тылы Украины. Стратегические бомбардировщики отстрелялись и ушли домой. Первые ракеты, запущенные ими, достигли целей на Киевщене. Так же над Киевом работают дроны.
Судя по мониторингу, новые БПЛА "Герань" кружат над городом. Туда же на запах свастики и натовской техники мчат ракеты "Искандер" и KN-23. Позже пошла информация, что украинские системы ПВО "потеряли" половину целей. Совершая манёвры, ракеты Х-101 пропали из видимости. Украинская ПВО уже несколько раз попала по жилым домам.
Кстати, о ракетах Х-101. Сегодня утром при ударах по Киеву и району была опробована новая модификация. Поэтому они постоянно и пропадали с экранов установок слежения ПВО армии Украины.
Российская армия собирается наступать на Запорожье, в области уже идут бои, пишет The Economist, ссылаясь на разведку ВСУ.
"Путин держит инициативу, и кажется маловероятным, что он предложит прекращение огня до тех пор, пока не будут завершены некоторые сражения", — отмечает издание.
В Курахово ВС РФ превосходят украинскую армию по меньшей мере 6 к 1, а значит, отступление Киева там неизбежно. В Запорожье также начинаются бои, которые, по мнению разведки, будут наступлением на столицу области, который является важным промышленным узлом пишет издание.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.