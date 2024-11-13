Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации

Все помнят, как в начале года президент Владимир Путин побывал за штурвалом модернизированного Ту-160М.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0

На Западе у некоторых до сих пор дымится от ролика, где наш лидер изволил летать. Но не всем такое дано — "Белый лебедь", это, знаете ли, для избранных.

История

Выпускать Ту-160 начали в 1984 году, но через 8 лет остановили его выпуск из-за развала страны. Но благо, что в Казани документацию и совесть не потеряли и не продали, за что им низкий поклон.

Однако самолёты выпуска 1984 года и образца 2024 года — это "две большие разницы". Сорок лет для авиаэволюции — это настоящая пропасть.

А изменилось многое. Лампы сменились транзисторами, а транзисторы микросхемами. И если внешне Ту-160 от Ту-160М не отличить, то внутри — это разные самолёты. Воистину, казанские авиационные строители совершили очередной трудовой подвиг…

О чём речь

Ту-160М — это модернизированная версия российского стратегического бомбардировщика Ту-160, одного из крупнейших и мощнейших сверхзвуковых бомбардировщиков в мире. Самолёт создан для доставки ядерного и обычного вооружения на дальние расстояния и предназначен для преодоления противовоздушной обороны противника. Ту-160М отличается улучшенной авионикой, более экономичными двигателями и возможностью нести разнообразные виды вооружений.

Основные характеристики

Тип: стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Экипаж: 4 человека (командир, второй пилот, оператор вооружения, оператор систем).

Максимальная взлетная масса: 275 тонн.

Двигатели: 4 турбореактивных двигателя НК-32 серии 02, которые обеспечивают высокую тягу и более низкий расход топлива по сравнению с предыдущей версией.

Скорость: максимальная скорость до 2200 км/ч на большой высоте и до 1030 км/ч на малых высотах.

Дальность полёта: 12 000 км без дозаправки.

Практический потолок: 15 000 метров.

Размах крыла: крыло изменяемой стреловидности, что позволяет изменять угол крыла от 20° до 65° для оптимизации аэродинамических характеристик на различных скоростях.

Вооружение

Ракетное вооружение: Ту-160М способен нести крылатые ракеты большой дальности, такие как Х-101 (с обычной боевой частью) и Х-102 (с ядерной боевой частью). Обладают высокой точностью и могут поражать цели на расстоянии до 5500 км. Бомбовое вооружение: может нести обычные и ядерные бомбы различных типов. Боекомплект: два внутренних отсека могут вмещать до 40 тонн боевой нагрузки, что делает Ту-160М одним из самых мощных бомбардировщиков в мире.

Основные изменения в Ту-160М по сравнению с базовой моделью.

Во-первых, новые модернизированные двигатели НК-32-02 обеспечивают лучшую экономичность и увеличивают дальность полета. Во-вторых, современная авионика (бортовые системы управления, радиолокационная аппаратура и системы связи) повышает боевые возможности Ту-160М.

Система наведения и управления вооружением позволяет точно использовать крылатые ракеты на дальние дистанции. А улучшенные системы связи и навигации повышают оперативность и эффективность в боевых условиях.

Ну и, наконец, на "стратеге" стоят обновленная бортовая электроника, новые системы РЭБ и цифровые системы управления.

Преимущества и особенности

Высокая скорость и дальность полёта: Ту-160М способен на больших скоростях преодолевать значительные расстояния, оставаясь труднодостижимым для ПВО.

Гибкость в выборе оружия: может использовать как стратегические ракеты, так и тактические вооружения для выполнения разных боевых задач.

Модернизация и долговечность: Ту-160М значительно увеличивает боевые возможности и эксплуатационный срок легендарного бомбардировщика Ту-160.

Вывод

Ту-160М предназначен для нанесения ударов по стратегическим объектам противника на значительных расстояниях, в том числе в условиях усиленной противовоздушной обороны. Он играет важную роль в российской системе ядерного сдерживания и также способен выполнять задачи обычного вооруженного конфликта, когда требуется мощная огневая поддержка на удалённых рубежах.

Уточнения

Авионика (от авиация и электроника) — заимствованный англоязычный термин, обозначающий совокупность электронных систем (в основном пилотажно-навигационных), устанавливаемых на борту воздушного судна.



Ту-160 – самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт