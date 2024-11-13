Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации

Все помнят, как в начале года президент Владимир Путин побывал за штурвалом модернизированного Ту-160М.
На Западе у некоторых до сих пор дымится от ролика, где наш лидер изволил летать. Но не всем такое дано — "Белый лебедь", это, знаете ли, для избранных.
Выпускать Ту-160 начали в 1984 году, но через 8 лет остановили его выпуск из-за развала страны. Но благо, что в Казани документацию и совесть не потеряли и не продали, за что им низкий поклон.
Однако самолёты выпуска 1984 года и образца 2024 года — это "две большие разницы". Сорок лет для авиаэволюции — это настоящая пропасть.
А изменилось многое. Лампы сменились транзисторами, а транзисторы микросхемами. И если внешне Ту-160 от Ту-160М не отличить, то внутри — это разные самолёты. Воистину, казанские авиационные строители совершили очередной трудовой подвиг…
Ту-160М — это модернизированная версия российского стратегического бомбардировщика Ту-160, одного из крупнейших и мощнейших сверхзвуковых бомбардировщиков в мире. Самолёт создан для доставки ядерного и обычного вооружения на дальние расстояния и предназначен для преодоления противовоздушной обороны противника. Ту-160М отличается улучшенной авионикой, более экономичными двигателями и возможностью нести разнообразные виды вооружений.
Основные изменения в Ту-160М по сравнению с базовой моделью.
Во-первых, новые модернизированные двигатели НК-32-02 обеспечивают лучшую экономичность и увеличивают дальность полета. Во-вторых, современная авионика (бортовые системы управления, радиолокационная аппаратура и системы связи) повышает боевые возможности Ту-160М.
Система наведения и управления вооружением позволяет точно использовать крылатые ракеты на дальние дистанции. А улучшенные системы связи и навигации повышают оперативность и эффективность в боевых условиях.
Ну и, наконец, на "стратеге" стоят обновленная бортовая электроника, новые системы РЭБ и цифровые системы управления.
Ту-160М предназначен для нанесения ударов по стратегическим объектам противника на значительных расстояниях, в том числе в условиях усиленной противовоздушной обороны. Он играет важную роль в российской системе ядерного сдерживания и также способен выполнять задачи обычного вооруженного конфликта, когда требуется мощная огневая поддержка на удалённых рубежах.
Авионика (от авиация и электроника) — заимствованный англоязычный термин, обозначающий совокупность электронных систем (в основном пилотажно-навигационных), устанавливаемых на борту воздушного судна.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.