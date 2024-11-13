В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском

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Российские истребители Су-35 развёрнуты для поддержки крупных наступательных операций ВС РФ в Курской области, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они пишут об особенностях ситуации в регионе и специфике применения этих самолётов. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Creative Commons Attribution 4.0 International license, CC BY 4.0

Военно-воздушные силы России развернули истребители Су-35 для поддержки продолжающихся операций "воздух-земля" против украинских и союзных западных войск в Курской области, где в настоящее время проводится крупное российское наступление с целью полной зачистки территории.

Су-35 — это российский истребитель высшего класса для завоевания превосходства в воздухе, и, хотя он оптимизирован для ведения боя "воздух-воздух", он также обладает значительными вспомогательными возможностями "воздух-земля".

Министерство обороны России сообщило об участии истребителей этого класса в проводимых операциях: "Экипажи Су-35с отработали воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в приграничных районах Курской области".

Там добавили, что один из истребителей использовал бортовые системы вооружения для обнаружения объектов противовоздушной обороны противника, поскольку с начала августа украинские войска развернули ряд мобильных систем противовоздушной обороны для прикрытия своего наступления под Курском.

О развёртывании истребителей Су-35 для поддержки авиаударов в районе Курска стало известно всего через день после того, как государственная Объединённая авиастроительная корпорация объявила о поставке в ВВС России новой партии самолётов, а также партии истребителей пятого поколения Су-57. Су-35 играют ведущую роль в операциях "воздух-воздух" в российско-украинском конфликте с февраля 2022 года, причём один из самых заметных успехов этого класса был достигнут в первые дни 5 марта 2022 года, когда самолёт, как сообщается, сбил четыре истребителя Су-27 ВВС Украины недалеко от города Житомир.

В число других уничтоженных самолетов вошли Су-27, а также МиГ-29, ударные истребители Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотники широкого спектра классов. Несмотря на то, что военно-воздушная мощь Украины значительно сократилась, некоторые из оставшихся в стране истребителей Су-27 были задействованы для оказания воздушной поддержки войскам под Курском, хотя и для выполнения задач, которые были далеки от успеха.

Ограниченные возможности украинской авиации ставят под сомнение необходимость в сопровождении истребителей для российских ударных операций, и остаётся весьма вероятным, что задействованные Су-35 были вооружены как для полётов "воздух-воздух", так и для полётов "воздух-поверхность", что позволяет им участвовать в нанесении воздушных ударов.

Су-35 создан на основе советского истребителя превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", но был всесторонне модернизирован за счёт новых двигателей, датчиков, авионики, вооружения и высокопрочного композитного корпуса с уменьшенным радиолокационным сечением.

Истребители этого класса неоднократно сталкивались с американскими боевыми самолётами, в том числе с беспилотниками ВВС США MQ-9 Reaper над Сирией, против которых Су-35 время от времени совершали агрессивные маневры, которые в одном случае привели к серьёзному повреждению одного из беспилотников. Совсем недавно, в сентябре, Су-35 совершил угрожающее сближение с истребителем F-16 ВВС США близ Аляски, на очень близком расстоянии оказавшись перед американским истребителем и пересекая его траекторию, такую стратегию некоторые источники называют манёвром "лобового удара". Ожидается, что производство истребителей этого класса будет продолжаться примерно до 2030 года, в результате чего общий объём производства приблизится к 250 истребителям.

Уточнения

Су-27 (заводской шифр Т-10С; по кодификации НАТО: Flanker-B «фланговый-Б») — советский всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ Сухого и предназначенный для завоевания превосходства в воздухе.



F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

