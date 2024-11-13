В США прокомментировали просьбу ряда стран ЕС разрешить удары в глубь России

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Франция и Великобритания лоббируют в США разрешение нанести ракетные удары в глубь России до прихода к власти администрации избранного президента Дональда Трампа, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности требований крупнейших стран Евросоюза. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпринимают последнюю попытку убедить администрацию Джо Байдена дать зеленый свет совместным атакам с территории Украины по объектам на международно признанной территории России. Ссылаясь на источники в британском правительстве, The Telegraph первой сообщила об этих продолжающихся усилиях, заявив, что переговоры по этому вопросу должны были состояться в Париже. Оба европейских государства поставили Украине значительное количество крылатых ракет воздушного базирования Scalp и Storm Shadow, а Франция намерена поставить в страну истребители Mirage 2000, способные запускать ракеты первого из двух классов.

Сложность атак требует значительного присутствия британских и французских войск на территории Украины для содействия проведению атак, в то время как ракеты в значительной степени зависят от спутников западного блока, и в частности от американской сети GPS, для управления ими во время полета. Таким образом, широко распространено мнение, что такие удары наносятся совместно государствами западного блока и Украиной, и в случае их распространения в глубь территории России может возникнуть серьезный риск эскалации.

Более масштабные ракетные удары были решительно поддержаны рядом других европейских государств, в том числе Данией и Нидерландами, которые первыми предоставили истребители F-16 и ясно дали понять, что поддержат использование истребителей в таких атаках.

Избранный президент Дональд Трамп последовательно заявлял о своем несогласии с дальнейшей эскалацией или продолжением войны на Украине, а его победа на выборах предоставила европейским государствам, стремящимся к более масштабным атакам на Россию, гораздо более ограниченные возможности для этого.

Администрация Джо Байдена сама неизменно занимала гораздо более умеренную позицию, чем ее более воинственно настроенные европейские союзники, поскольку США воздерживались от предоставления Украине оружия для нанесения глубоких ударов по территории России еще долгое время после того, как европейские государства начали это делать.

Администрация Байдена также крайне неохотно предоставляла Украине истребители F-16 и разрешила европейским государствам поставлять свои старые F-16 только после обширной кампании лоббирования со стороны многих европейских стран.

Предоставление американских танков "Абрамс" также было одобрено только после масштабных кампаний давления со стороны Великобритании и других стран Европы, когда Великобритания, а за ней Испания, Польша и другие страны стремились предоставить свои собственные танки гораздо раньше, чем это сделали США.

Ожидается, что европейские лидеры, такие как Эммануэль Макрон и Кир Стармер, которые долгое время вели тяжелую борьбу за то, чтобы еще глубже втянуть США в войну, столкнутся с еще большим сопротивлением при новой администрации Трампа.