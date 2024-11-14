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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянс, Киев запретил мобилизовывать силовиков,

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянс, Киев запретил мобилизовывать силовиков,
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Представляем сводку с фронта на четверг, 14 ноября.

Битва за Донбасс

Развивается наступление армии России по северному берегу Кураховского водохранилища. Над н. п. Ильинка поднят флаг РФ. Передовые группы выходят к окраине села Старые Терны. Западнее Селидово боевые действия сместились к посёлку Пустынка. Освобождение этого населённого пункта даст возможность укрепить российские позиции для наступления широким фронтом к трассе Покровск — Андреевка.

На Покровском участке ВСУ отдают опорники один за одним, пытаясь закрепиться в остатках лесопосадок, но высотки Селидово дают возможность вести постоянное наблюдение за всеми транспортными развязками, ведущими к Покровску, который отрезан от снабжения. Главные трассы — под российским огневым контролем. Каждый опорник после обнаружения уничтожается дронами и артиллерией.

Угроза окружения нависла над украинской группировкой в пока ещё оккупированном Курахово. Об этом сообщает сопредседатель координационного совета Владимир Рогов.

Курск

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать приграничье. Штурмовики "Бесстрашных" с боями продвинулись в лесных массивах у Малой Локни и Новоивановки. Националисты бросают в бой свежий резерв, бронетехнику и оказывают ожесточенное сопротивление.

"Северяне" отразили семь контратак 41-й и 47-й омбр врага общей численностью до 80 человек. В ходе отражения уничтожено 55 боевиков ВСУ, танк "Челленжер-2", БМП Bradley и Marder.

Расчёты реактивной артиллерии продолжают работу по резервистам противника в Сумской области. Точными ударами поражены места ПВД в районе Хотени, Иволжанского и Писаревки. Потери бандеровцев там составили до 150 человек, более 20 единиц "брони" и 23 единицы автотехники.

Общее продвижение ВС РФ в Курском приграничье — 1500 м.

Запорожье

Армия России приближается к границе Донбасса и Запорожской области. Русские бойцы вплотную подошли к населённику Новодаровка, который находится на левом фланге Великой Новосёлки, которую в свою очередь ждёт участь Курахово — взятие в клещи.

Вечером от врага пришли истеричные крики в эфире, что "армия России парадным строем ворвалась в Купянск". Первые две колонны боевой техники РФ выдвинулись из Лимана Первого в Купянск до дороги на Сватово.

"Две МТЛБ, БМП и танк, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело", — отмечают укроресурсы.

Также сообщается, что как минимум одна из МТЛБ беспрепятственно доехала к ул. Сватовской. В районе ул. Некрасова машину подбили, но она успешно высадила полтора десятка русских воинов, занявших ближайшие дома. Также к ним пробился и танк.

"Враг пытается выслать подкрепление", — скулят эксперты с Украины.

По вечерним данным, колонна ВС РФ дошла уже и до промзоны Купянска.

Паника в Киеве

Главком ВСУ Александр Сырский предложил администрации президента сценарий, по которому 50 процентов военкомов и 50 процентов силовиков отправятся на фронт. По его подсчётам, лучшим форматом для наполнения армии Украины будет отправка на фронт нацполиции и спецназа, которые более-менее подготовлены.

Однако офис Зеленского принципиально против такой мобилизации, глава ОПУ Андрей Ермак запретил главкому даже упоминать об этом формате. Банковой важно сохранять систему охранителей, несмотря на катастрофу на фронтах.

Уточнения

Ку́пянск (укр. Ку́п'янськ) — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины. Крупный железнодорожный узел на востоке страны.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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