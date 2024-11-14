Истребитель И-16. Легендарный советский самолёт-воин, покоривший небо

Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции военной техники времён Великой Отечественной войны, которая недавно закончилась в Москве.
Сегодня наш рассказ об истребителе И-16.
В тридцатые годы прошлого века Стране Советов очень была нужна современная военная техника. Разумеется, это касалось и авиации.
И вот в 1933 году в конструкторском бюро Николая Поликарпова был разработан истребитель И-16. Его создавали, как скоростную машину новой генерации. Истребитель должен был быть быстрым, но в тоже время иметь высокую манёвренность.
Новый моноплан отличался небольшими размерами, что давало возможность при выполнении фигур высшего пилотажа иметь малый момент инерции. И хотя он был весьма неустойчив в полёте и реагировал на малейшее движение рукоятки управления, но лётчики, которые осваивали тонкое управление "ишачка" (так любовно его называли в народе), без проблем могли осваивать другие самолёты.
Свой первый полёт опытная машина И-16 провела в канун Нового года — 31 декабря 1934 г. Управлял ею легенда советской авиации лётчик-испытатель Валерий Чкалов…
И-16 — это легендарный советский истребитель, созданный конструкторским бюро Николая Николаевича Поликарпова в 1930-х годах. Он был одним из первых в мире серийных истребителей-монопланов с убирающимся шасси.
Высокая манёвренность: И-16 отличался высокой манёвренностью, что делало его грозным противником в воздушных боях.
Хорошая скорость: самолёт обладал высокой скоростью, что позволяло ему успешно перехватывать бомбардировщики противника.
Простая конструкция: относительно простая конструкция облегчала производство и обслуживание.
Вооружение: И-16 вооружался пулемётами ШКАС, а поздние модификации могли нести небольшие бомбы и ракеты.
Боевое крещение И-16 получил в небе Испании, где советские летчики на этих машинах одерживали победы над более современными истребителями противника.
Разумеется, основной послужной список у "ишачка" — Вторая мировая — он активно использовался в начале Великой Отечественной войны, правда, с появлением более современных немецких истребителей стал постепенно устаревать.
И-16 сыграл важную роль в развитии советской авиации. Он стал школой для многих лётчиков и инженеров. Несмотря на то, что И-16 был заменен более современными самолётами, его вклад в историю авиации неоценим.
Монопла́н (от греч. μόνος, «один» и лат. planum, «плоскость») — самолёт, имеющий одну несущую поверхность (одно крыло), в отличие от биплана или триплана. Монопланы стали популярной конструкцией в авиастроении в начале 1930-х годов.
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