Истребитель И-16. Легендарный советский самолёт-воин, покоривший небо

Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции военной техники времён Великой Отечественной войны, которая недавно закончилась в Москве.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

Сегодня наш рассказ об истребителе И-16.

В тридцатые годы прошлого века Стране Советов очень была нужна современная военная техника. Разумеется, это касалось и авиации.

И вот в 1933 году в конструкторском бюро Николая Поликарпова был разработан истребитель И-16. Его создавали, как скоростную машину новой генерации. Истребитель должен был быть быстрым, но в тоже время иметь высокую манёвренность.

Новый моноплан отличался небольшими размерами, что давало возможность при выполнении фигур высшего пилотажа иметь малый момент инерции. И хотя он был весьма неустойчив в полёте и реагировал на малейшее движение рукоятки управления, но лётчики, которые осваивали тонкое управление "ишачка" (так любовно его называли в народе), без проблем могли осваивать другие самолёты.

Свой первый полёт опытная машина И-16 провела в канун Нового года — 31 декабря 1934 г. Управлял ею легенда советской авиации лётчик-испытатель Валерий Чкалов…

О чём речь

И-16 — это легендарный советский истребитель, созданный конструкторским бюро Николая Николаевича Поликарпова в 1930-х годах. Он был одним из первых в мире серийных истребителей-монопланов с убирающимся шасси.

История развития

Прорывной дизайн: И-16 стал настоящим прорывом в авиастроении. Его конструкция была смелой и инновационной для своего времени: моноплан, убирающееся шасси, металлическая обшивка.

Серийное производство: И-16 производился в больших количествах и поставлялся на экспорт. Он стал одним из самых массовых истребителей своего времени.

Модификации: за время производства истребитель претерпел множество модификаций, улучшались его лётные характеристики, вооружение и двигатели.

Характеристики и особенности

Высокая манёвренность: И-16 отличался высокой манёвренностью, что делало его грозным противником в воздушных боях.

Хорошая скорость: самолёт обладал высокой скоростью, что позволяло ему успешно перехватывать бомбардировщики противника.

Простая конструкция: относительно простая конструкция облегчала производство и обслуживание.

Вооружение: И-16 вооружался пулемётами ШКАС, а поздние модификации могли нести небольшие бомбы и ракеты.

Характеристика в цифрах

Экипаж: 1 человек,

Двигатель: М-25В,

Мощность: 750 л. с.,

Масса пустого самолёта — 1382 кг.,

Масса максимальная взлётная — 1715 кг.,

Масса полной нагрузки — 500 кг.,

Максимальная скорость на высоте/у земли — 440/389 км/ч,

Потолок — 8270 м,

Максимальная дальность — 800 км.

Боевое применение

Боевое крещение И-16 получил в небе Испании, где советские летчики на этих машинах одерживали победы над более современными истребителями противника.

Разумеется, основной послужной список у "ишачка" — Вторая мировая — он активно использовался в начале Великой Отечественной войны, правда, с появлением более современных немецких истребителей стал постепенно устаревать.

Вывод

И-16 сыграл важную роль в развитии советской авиации. Он стал школой для многих лётчиков и инженеров. Несмотря на то, что И-16 был заменен более современными самолётами, его вклад в историю авиации неоценим.

Уточнения

Монопла́н (от греч. μόνος, «один» и лат. planum, «плоскость») — самолёт, имеющий одну несущую поверхность (одно крыло), в отличие от биплана или триплана. Монопланы стали популярной конструкцией в авиастроении в начале 1930-х годов.



Легендарные самолёты. Истребитель И-16