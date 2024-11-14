ВС РФ закрепляются в Купянске после прорыва. Харьковская область будет российской

Началась вторая за СВО операция по освобождению Купянска в Харьковской области. Перед жителями этого города Россия в большом долгу.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

ВС РФ закрепляются в промзоне Купянска

Военкор Тимофей Ермаков в Telegram утром 14 ноября подтверждает, что российские войска ворвались в Купянск вдоль железной дороги от станции Кулаговка по направлению к станции Заосколье — на восточном берегу Оскола.

Украинские паблики сообщили о прорыве вчера — двумя колоннами на БМП и танках из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово. Пройдя шесть километров, российская бронетехника высадила десант.

По информации главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, никакого выдавливания из Купянска, как пишут украинские СМИ, не произошло. Российские бойцы взяли важный "опорник", из которого ВСУ наблюдали и передавали данные о продвижении российских военнослужащих на этом направлении. В настоящее время идёт бой в промзоне с поступающими туда резервами ВС РФ. По городу работает РСЗО и авиация.

Отлично работает тактика ВС РФ благодаря разведке

Почему же сложилась такая негативная для ВСУ ситуация, недоумевают украинские аналитики из Telegram-канала DeepState.

Однако никакой загадки нет. Очевидно, что разведка подразделений ВС РФ вполне осведомлена о том, где имеется недостаток личного состава у ВСУ и, соответственно, нет плотного и сплошного контроля за линией фронта. Поэтому везде видны похожие прорывы, начиная с Очеретинского. Российские штурмовые группы прорываются малыми группами с минимальным количеством бронетехники, затем десант инфильтруется в населённый пункт и накапливается там одновременно с фланговыми атаками. Этими действиями обеспечивается раскоординация действий противника, и потом следует разрезающий прорыв вглубь позиций ВСУ.

Многострадальный Купянск, поверивший России

Россия в долгу у жителей Купянска. Город был освобождён в феврале 2022 года, но в сентябре 2023 года российские войска оставили город в рамках отступления из районов Балаклеи и Изюма. После возвращения украинской администрации начались репрессии против тех жителей, которые поверили, что Россия в Купянск пришла навсегда. Это учителя, врачи, рабочие, силовики.

Многие купянские учителя получили до десяти лет тюрьмы за введение российской образовательной программы, учёбу на курсах повышения квалификации в Курской области, получение зарплаты в рублях. В Сети есть видео казни лояльных к России жителей Купянска в стиле расправы фашистами над евреями в годы Великой Отечественной войны в Бабьем Яре. После нацистской фильтрации многие жители Купянска были лишены украинских соцвыплат за "предательство".

И вот фронт снова приблизился к Купянску вплотную и теперь пойдёт дальше. Нацисты уже эвакуировались в Харьков.

Два котла на восточном берегу реки Оскол

Наступление на город идёт и с юга после прорыва ВС РФ к реке Оскол в районе Колесниковки и Круглякови. С этого плацдарма также идут атаки на Боровое — к югу. В регионе объявлена всеобщая эвакуация.

Таким образом образовываются два крупных котла для противника, который будет пытаться вырваться на другой берег реки Оскол. Если ВС РФ удастся закрепиться в Купянске, то котёл от Колесниковки до Купянска быстро схлопнется.

Уточнения

Ку́пянск-Узлово́й (укр. Ку́п'янськ-Вузлови́й, также простореч. Узлы́, Узлова́я) — посёлок в Купянской городской общине Купянского района Харьковской области Украины.



Пивде́нное (также Ю́жный (укр Півде́нне — Ю́жное) — город в Харьковском районе Харьковской области Украины, административный центр Южногородской городской общины.

