Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову

Накануне поступила информация, что по Харькову был совершён удар новым типом российского беспилотного летательного аппарата "Молния".

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Военные аналитики уже сообщили, что эти дроны отличаются небольшими размерами и дешёвым производством, поскольку изготовлены из пластика и фанеры. По размерам данный беспилотник — нечто среднее между "Шахедом" и большим БПЛА.

Дальность действия этого дрона — примерно 40 километров. Он может нести различные типы вооружения массой до 5 килограмм.

О чём речь

Беспилотник "Молния" представляет собой относительно новое и активно обсуждаемое российское беспилотное летательное устройство. Он привлекает внимание своей простотой конструкции, низкой стоимостью и эффективностью в выполнении боевых задач.

В конце июля Минобороны России впервые показало новый дрон в своих официальных материалах. Система "Молния-1" и её боевой расчёт из соединения морских пехотинцев Тихоокеанского флота стали героями репортажа МО РФ. В материале была показана подготовка беспилотного аппарата к вылету.

Ключевые характеристики и особенности

"Молния-1" оснащена носовым электродвигателем неизвестной модели с тянущим воздушным винтом. На уже известных беспилотных аппаратах для его питания использовали пару батарей по 7500 мАч.

Конструкция: "Молния" — это относительно простой по конструкции беспилотник, который изготавливается из доступных материалов: фанеры, пластика, алюминиевых труб. Такой подход позволяет снизить стоимость производства и упростить ремонт.

Размеры и масса: беспилотник имеет средние размеры, что позволяет ему быть достаточно манёвренным и незаметным для радаров. Его масса позволяет нести небольшую боевую часть.

Дальность полёта: "Молния" обладает сравнительно небольшой дальностью полёта (до 40 км), что ограничивает его применение, но делает его более доступным для использования в локальных конфликтах.

Боевое применение: беспилотник используется в качестве ударного средства. Он может нести небольшие боеприпасы, что позволяет поражать наземные цели.

Управление: управление "Молнией" осуществляется оператором вручную, что требует высокой квалификации пилота.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Низкая стоимость производства. Простота конструкции и обслуживания. Эффективность в выполнении боевых задач. Малая заметность для радаров.

Недостатки

Ограниченная дальность полёта. Невысокая точность поражения цели. Требует высокой квалификации оператора. Уязвим для средств РЭБ.

Применение

"Молния" теперь активно используется российскими Вооружёнными силами в ходе специальной военной операции на Украине. Он применяется, в основном, для нанесения ударов по наземным целям, корректировки огня артиллерии и разведки.

Выводы и перспективы

Беспилотник "Молния" с одной стороны является эффективным и дешёвым средством поражения, с другой стороны, его применение сопряжено с определенными рисками и ограничениями.

Несмотря на критику, "Молния" имеет определённые перспективы развития. В будущем возможно появление более совершенных модификаций этого беспилотного аппарата с увеличенной дальностью полёта, большей точностью и более мощным вооружением.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.



«Молния-1» в курском приграничье