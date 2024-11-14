Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову

Накануне поступила информация, что по Харькову был совершён удар новым типом российского беспилотного летательного аппарата "Молния".
Военные аналитики уже сообщили, что эти дроны отличаются небольшими размерами и дешёвым производством, поскольку изготовлены из пластика и фанеры. По размерам данный беспилотник — нечто среднее между "Шахедом" и большим БПЛА.
Дальность действия этого дрона — примерно 40 километров. Он может нести различные типы вооружения массой до 5 килограмм.
Беспилотник "Молния" представляет собой относительно новое и активно обсуждаемое российское беспилотное летательное устройство. Он привлекает внимание своей простотой конструкции, низкой стоимостью и эффективностью в выполнении боевых задач.
В конце июля Минобороны России впервые показало новый дрон в своих официальных материалах. Система "Молния-1" и её боевой расчёт из соединения морских пехотинцев Тихоокеанского флота стали героями репортажа МО РФ. В материале была показана подготовка беспилотного аппарата к вылету.
"Молния-1" оснащена носовым электродвигателем неизвестной модели с тянущим воздушным винтом. На уже известных беспилотных аппаратах для его питания использовали пару батарей по 7500 мАч.
"Молния" теперь активно используется российскими Вооружёнными силами в ходе специальной военной операции на Украине. Он применяется, в основном, для нанесения ударов по наземным целям, корректировки огня артиллерии и разведки.
Беспилотник "Молния" с одной стороны является эффективным и дешёвым средством поражения, с другой стороны, его применение сопряжено с определенными рисками и ограничениями.
Несмотря на критику, "Молния" имеет определённые перспективы развития. В будущем возможно появление более совершенных модификаций этого беспилотного аппарата с увеличенной дальностью полёта, большей точностью и более мощным вооружением.
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