Российская армия продолжает успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на пятница, 15 ноября.
У Курахово армия Украины находится на грани большого котла — ВС РФ смыкают клещи. До окружения бандеровцев к югу от города осталось приблизительно 6 км. Группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ и освободила село Дальнее, двигаясь с севера. А группировка "Восток" навстречу двигается с юга.
Также сообщается о масштабном отступлении ВСУ из "кармана" к югу от Курахово. На этом участке армия РФ движется севернее Максимовки и в направлении Успеновки. На Северском участке русские воины продвинулись в направлении Фёдоровки.
Военнослужащие ВСУ начали бегство под угрозой окружения южнее Курахово, пишет украинский боевик с позывным "Мучной". Российские войска уже взяли под контроль Антоновку на юго-востоке потенциального котла, установив флаг РФ. Сейчас там проводится зачистка западной окраины.
ВС РФ закрепляются в Петровке и Григоровке. Это упростит движение южнее речки Соленая. Неонацисты также выбиты с позиций между Новодаровкой и Равнополем, отсюда армия России будет идти до линии обороны Великая Новосёлка — Гуляйполе. За ней будет последний укрепрайон, после которого будет выход в Днепропетровскую область.
Боевики 22-й бригады ВСУ выражают недовольство действиями солдат украинской территориальной обороны, которые бежали со своих позиций, подставив соседние подразделения. Кстати, именно бойцы ТрО постоянно замечены в подобных оставлениях позиций — регулярные части ещё пытаются сопротивляться, но недавно мобилизованные всушники или бегут с позиций, или сдаются в плен.
Продвижение идёт тяжело — погода вносит коррективы, активность врага снижается, ведение разведки усложняется. РЭБ обстановка сложная у всех, для подвоза, эвакуации и штурмовых мероприятий постоянно используется техника. ВСУ стараются перегруппироваться и провести ротацию.
Также противник завёз сюда роту ПВО с техникой Gepard на транспорте и "Стрела-10".
Немного вестей с Запорожского участка: сейчас русские бойцы активно начали работать по Ореховскому выступу артиллерией и авиацией. Российская армия пока не штурмует, но наносит удары по опорным пунктам и местам накопления резервов. Это свидетельствует о том, что наступление тут может скоро активизироваться.
В Одессе ударные дроны и ВКС РФ испортили подарок Жозепа Борреля. Несколько десятков тысяч 155 мм снарядов накануне прибыли сюда на торговом судне под нейтральным флагом. При перегрузке их и подловили. Фейерверк и детонация наблюдались всю ночь.
Кстати, 12 ноября в ходе визита в Одессу командующего датскими военно-морскими силами контр-адмирала Хенрика Рюберга, ВМС Украины в первый раз публично продемонстрировали десантно-штурмовые катера типа CombatBoat 90H шведской постройки.
Были показаны 4 катера, которые были получены Киевом из состава ВМС Швеции. Сегодня ночью часть из них была уничтожена, часть повреждена. Кроме катеров в порту была уничтожена установка зенитного ракетного комплекса Gepard.
Также мониторинговые каналы Украины сообщают, что несколько Ту-95МС вылетели с аэродрома Оленья и взяли курс на рубежи пуска в районе Каспия.
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