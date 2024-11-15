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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи спецоперации на Украине.

Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Представляем сводку с фронта на пятница, 15 ноября.

Освобождение ДНР

У Курахово армия Украины находится на грани большого котла — ВС РФ смыкают клещи. До окружения бандеровцев к югу от города осталось приблизительно 6 км. Группировка "Юг" прорвала оборону ВСУ и освободила село Дальнее, двигаясь с севера. А группировка "Восток" навстречу двигается с юга.

Также сообщается о масштабном отступлении ВСУ из "кармана" к югу от Курахово. На этом участке армия РФ движется севернее Максимовки и в направлении Успеновки. На Северском участке русские воины продвинулись в направлении Фёдоровки.

Военнослужащие ВСУ начали бегство под угрозой окружения южнее Курахово, пишет украинский боевик с позывным "Мучной". Российские войска уже взяли под контроль Антоновку на юго-востоке потенциального котла, установив флаг РФ. Сейчас там проводится зачистка западной окраины.

ВС РФ закрепляются в Петровке и Григоровке. Это упростит движение южнее речки Соленая. Неонацисты также выбиты с позиций между Новодаровкой и Равнополем, отсюда армия России будет идти до линии обороны Великая Новосёлка — Гуляйполе. За ней будет последний укрепрайон, после которого будет выход в Днепропетровскую область.

Курская область

Боевики 22-й бригады ВСУ выражают недовольство действиями солдат украинской территориальной обороны, которые бежали со своих позиций, подставив соседние подразделения. Кстати, именно бойцы ТрО постоянно замечены в подобных оставлениях позиций — регулярные части ещё пытаются сопротивляться, но недавно мобилизованные всушники или бегут с позиций, или сдаются в плен.

Продвижение идёт тяжело — погода вносит коррективы, активность врага снижается, ведение разведки усложняется. РЭБ обстановка сложная у всех, для подвоза, эвакуации и штурмовых мероприятий постоянно используется техника. ВСУ стараются перегруппироваться и провести ротацию.

Также противник завёз сюда роту ПВО с техникой Gepard на транспорте и "Стрела-10".

Немного вестей с Запорожского участка: сейчас русские бойцы активно начали работать по Ореховскому выступу артиллерией и авиацией. Российская армия пока не штурмует, но наносит удары по опорным пунктам и местам накопления резервов. Это свидетельствует о том, что наступление тут может скоро активизироваться.

Удары по Одессе

В Одессе ударные дроны и ВКС РФ испортили подарок Жозепа Борреля. Несколько десятков тысяч 155 мм снарядов накануне прибыли сюда на торговом судне под нейтральным флагом. При перегрузке их и подловили. Фейерверк и детонация наблюдались всю ночь.

Кстати, 12 ноября в ходе визита в Одессу командующего датскими военно-морскими силами контр-адмирала Хенрика Рюберга, ВМС Украины в первый раз публично продемонстрировали десантно-штурмовые катера типа CombatBoat 90H шведской постройки.

Были показаны 4 катера, которые были получены Киевом из состава ВМС Швеции. Сегодня ночью часть из них была уничтожена, часть повреждена. Кроме катеров в порту была уничтожена установка зенитного ракетного комплекса Gepard.

Также мониторинговые каналы Украины сообщают, что несколько Ту-95МС вылетели с аэродрома Оленья и взяли курс на рубежи пуска в районе Каспия.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу одесса курахово
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