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Петр Ермилин

ВВС США начали готовиться к конфликту с Китаем в Тихом океане

4:32
Силовые структуры » Военные новости

Вашингтон начал модернизацию свой системы закупок оружия ради готовности к потенциальному конфликту с Пекином в Тихоокеанском регионе, заявил глава службы закупок Пентагона Эндрю Хантер в интервью американскому военному порталу Defense One. Pravda.Ru публикует перевод материала Defense One о планах американских ВВС.

ВВС США начали готовиться к конфликту с Китаем в Тихом океане
Фото: commons.wikimedia.org by "DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force.", PDM

Перспектива войны с Китаем побудила ВВС США изменить подход к закупкам вооружений у оборонных компаний, чтобы найти новые способы получения средств.

Военным потребуется управлять тысячами подключенных систем на огромных расстояниях, если начнется война в Тихом океане, что ставит новые задачи перед отделом закупок Пентагона, заявил Эндрю Хантер, начальник отдела закупок службы, на деловом мероприятии Defense One "Состояние обороны". 

"Если вы задумаетесь о типичном подходе к приобретению: стоимость, график, производительность; посмотрите на истребитель, купите истребитель, управляйте истребителем. Все гораздо сложнее. Речь идет о том, как эти вещи эффективно взаимодействуют друг с другом для достижения результата в конкретной миссии. Поэтому мы попытались разработать наш набор инструментов для сбора данных, который не будет радикально отличаться от инструментов прошлого, но позволит решить эту конкретную проблему, которая является нашей основной задачей", — сказал Хантер.

Для этого служба в первую очередь инвестирует в системы управления самолетом или платформой и выстраивает прямые отношения с поставщиками, вместо того чтобы работать с поставщиками через крупные оборонные компании. Это означает, что основные подрядчики, которые исторически извлекали выгоду из контроля над всей архитектурой, вынуждены частично отказаться от контроля.

По словам Хантера, военно-воздушным силам по-прежнему нужны традиционные средства защиты для интеграции систем на платформе, но в будущем деньги будут поступать тем, у кого есть "лучшие в своем роде системы для миссий", в дополнение к работе по интеграции.

"Теперь это то, что [традиционные оборонные компании] рассматривали бы как системы своих конкурентов, и в этой области у них также больше возможностей. Конкуренция усиливается", — сказал Хантер.

Хантер указал на программу совместных боевых самолетов как на пример их нового подхода к закупкам. Программа была создана для того, чтобы позволить компаниям участвовать в торгах на получение будущих траншей.

По его словам, служба также методом проб и ошибок выяснила, что перекладывание всех рисков на отрасль на этапе разработки программ вынуждает компании игнорировать потенциальные риски, что может негативно сказаться на работе службы в будущем.

"Каждый раз, когда мы убеждаем себя, что нашли программу, в которой риск на самом деле настолько мал, что мы, вероятно, сможем использовать контракты с фиксированной ценой, даже на этапе разработки, мы в конечном итоге обнаруживаем риски, которые не оценили", — сказал Хантер.

Он указал на две программы Boeing, в которых служба значительно недооценила риски, связанные с разработкой: учебно-тренировочный самолет T-7 и топливозаправщик KC-46. Оба контракта с фиксированной ценой привели к огромным убыткам для Boeing и задержке развития военно-воздушных сил.

Хантер по-прежнему уверен, что Boeing сможет изменить ситуацию к лучшему, несмотря на то, что оборонное ведомство компании потратило миллиарды долларов, а недавно завершившаяся недельная забастовка приостановила краткосрочные поставки.

Несмотря на то, что Boeing все еще отстает по нескольким программам, когда они их реализуют, они становятся "эффективными боевыми самолетами", — сказал Хантер.

По словам Хантера, Пентагону нужна здоровая промышленная база, приносящая прибыль, потому что без этого компании не смогут удержать талантливую рабочую силу.

"Нам нужны лучшие из лучших, потому что то, что мы делаем, действительно сложно. Поэтому в наших интересах, чтобы отрасль была прибыльной в разумных пределах. И я думаю, что в целом мы достигаем этого, и нам нужно быть осторожными, чтобы не подтолкнуть отрасль к тому, чтобы она стала убыточной, непривлекательной для капитала и человеческих талантов", — сказал он.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

Азиа́тско-Тихоокеа́нский регио́н (АТР) — политический и экономический термин, обозначающий регион мира где находятся государства и страны Азии, расположенные по периметру Тихого океана, и в самом океане, то есть островные.
 

Американо-китайские отношения — дипломатические, политические и экономические отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы китай пентагон
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