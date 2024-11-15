Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7

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1933 год был знаковым годом для военно-промышленного комплекса Советского Союза.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

Наряду с многими приказами Наркомата СССР, которые касались авиации, артиллерии, флота, много уделялось внимания и бронетанковым войскам. И вот инженерам была поставлена задача сделать танк, который мог бы иметь хорошую скорость, не очень большой вес, и вместе с этим имел бы гусеницы.

Так на ХПЗ имени Коминтерна (Харьковский паровозостроительный завод) началось производство танка БТ-7. Кстати, первый выпущенный харьковским заводом танк (в конце 1934 года) даже имел радиостанцию. В Красную Армию машины начали поступать в 1935 году. За 5,5 лет с конвейера ХПЗ сошло 4957 танков. Разумеется, иногда танк дорабатывался. Например, в 1937 году танк БТ-7 получил усиленную коническую башню, новое электрооборудование и мелкозвенчатую гусеницу.

Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции времён Великой Отечественной войны, которая недавно завершилась в Москве.

О чём речь

Конечно, строили машину на заре становления тактики танкового боя. А значит, с этими машинами много экспериментировали и на них испытывали все новинки. И тем не менее танк БТ-7 остался одним из самых массовых и узнаваемых лёгких танков Красной Армии 30-х годов. Серия танков БТ ("Быстроходный Танк") была гордостью советского танкостроения того времени.

Особенности конструкции

Колёсно-гусеничный: одной из самых характерных особенностей БТ-7 была его комбинированная ходовая часть. Танк мог двигаться как на гусеницах, так и на колёсах, что обеспечивало ему высокую скорость по дорогам и неплохую проходимость по пересечённой местности.

Вооружение: БТ-7 был вооружён 45-мм пушкой и несколькими пулемётами. Это позволяло ему эффективно бороться с пехотой противника и лёгкой бронетехникой.

Бронирование: броня этого танка была относительно "лёгкой", что было характерно для танков того периода. Она обеспечивала защиту экипажа от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов.

Боевое применение

БТ-7 активно использовался в различных вооружённых конфликтах:

Гражданская война в Испании: советские добровольцы на танках БТ-7 оказали существенную помощь республиканцам. Советско-финская война: БТ-7 продемонстрировали свою высокую скорость и манёвренность, но столкнулись с проблемами на пересеченной местности Финляндии. Великая Отечественная война: к началу войны БТ-7 уже морально устарел, но продолжал использоваться из-за массовости. Однако, его лёгкое бронирование делало его уязвимым для противотанковых средств противника.

Почему БТ-7 был так популярен?

Во первых, можно отметить его высокую скорость. Благодаря колёсному ходу БТ-7 мог развивать высокую скорость по дорогам, что было большим преимуществом в манёвренной войне. Во-вторых, он был массовым, и производился в больших количествах, что позволило механизировать значительную часть советских танковых войск.

Недостатки

Слабое бронирование: лёгкое бронирование делало танк уязвимым для противотанковых средств.

Проблемы на пересечённой местности: колёсный ход ограничивал проходимость танка на мягких грунтах и в сложных условиях.

Вывод

Танк БТ-7 был важным этапом в развитии советского танкостроения. Он позволил получить ценный опыт и внёс большой вклад в механизацию Красной Армии. Однако, к началу Второй мировой войны его недостатки стали очевидны, и он был постепенно заменён на более современные танки.

История танков: БТ-7 | Мир танков