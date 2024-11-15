Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7

1933 год был знаковым годом для военно-промышленного комплекса Советского Союза.
Наряду с многими приказами Наркомата СССР, которые касались авиации, артиллерии, флота, много уделялось внимания и бронетанковым войскам. И вот инженерам была поставлена задача сделать танк, который мог бы иметь хорошую скорость, не очень большой вес, и вместе с этим имел бы гусеницы.
Так на ХПЗ имени Коминтерна (Харьковский паровозостроительный завод) началось производство танка БТ-7. Кстати, первый выпущенный харьковским заводом танк (в конце 1934 года) даже имел радиостанцию. В Красную Армию машины начали поступать в 1935 году. За 5,5 лет с конвейера ХПЗ сошло 4957 танков. Разумеется, иногда танк дорабатывался. Например, в 1937 году танк БТ-7 получил усиленную коническую башню, новое электрооборудование и мелкозвенчатую гусеницу.
Продолжаем рассказывать о технике с выставочной экспозиции времён Великой Отечественной войны, которая недавно завершилась в Москве.
Конечно, строили машину на заре становления тактики танкового боя. А значит, с этими машинами много экспериментировали и на них испытывали все новинки. И тем не менее танк БТ-7 остался одним из самых массовых и узнаваемых лёгких танков Красной Армии 30-х годов. Серия танков БТ ("Быстроходный Танк") была гордостью советского танкостроения того времени.
БТ-7 активно использовался в различных вооружённых конфликтах:
Во первых, можно отметить его высокую скорость. Благодаря колёсному ходу БТ-7 мог развивать высокую скорость по дорогам, что было большим преимуществом в манёвренной войне. Во-вторых, он был массовым, и производился в больших количествах, что позволило механизировать значительную часть советских танковых войск.
Танк БТ-7 был важным этапом в развитии советского танкостроения. Он позволил получить ценный опыт и внёс большой вклад в механизацию Красной Армии. Однако, к началу Второй мировой войны его недостатки стали очевидны, и он был постепенно заменён на более современные танки.
Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.