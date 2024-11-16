МиГ-3. Советский истребитель ставший настоящим королём высоты

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Жизнь каждого самолёта начинается с конструкторского бюро.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

И вот в КБ Микояна и Гуревича в 1940 году началась модернизация истребителей МиГ-1. "Первых" МиГов было построено 100 штук. И именно они дали возможность провести анализ ошибок, и после испытаний на свет рождается новый истребитель МиГ-3.

Кстати, весь парадокс этого самолёта в том, что строили фронтовой истребитель, а получился высотный. Поскольку на высоте эта машина чувствовала себя просто великолепно — на 7 тысячах метров серийный МиГ-3 запросто выдавал 620 км/ч.

О чём речь

МиГ-3 был одним из основных советских истребителей начала Великой Отечественной войны. Созданный конструкторским бюро Микояна и Гуревича, он представлял собой существенный шаг вперед в советском авиастроении того времени.

Кстати, он был живучим, крепким и пригодным для ремонта. Служили они долго, до конца войны в различных частях противовоздушной обороны, и там для них было самое лучшее место. Советские техники рассказывают, что из нескольких окончательно непригодных истребителей можно было собрать вполне боевой самолёт.

История развития

МиГ-3 был разработан как высокоскоростной истребитель, способный успешно противостоять немецким самолётам на больших высотах. Его предшественником сперва был истребитель И-200, который также разрабатывался в ОКБ Поликарпова. Однако впоследствии проект был передан в ОКБ Микояна и Гуревича, где и был создан МиГ-3, а потом и МиГ-3.

Характеристики и особенности

Высокая скорость: МиГ-3 был одним из самых быстрых истребителей своего времени. Его максимальная скорость на большой высоте достигала 640 км/ч, что позволяло ему успешно перехватывать немецкие бомбардировщики.

Высотный потолок: обладал высоким потолком, что давало ему преимущество в воздушных боях на больших высотах.

Мощное вооружение: МиГ-3 был вооружён несколькими пулемётами ШКАС, что позволяло ему эффективно поражать вражеские самолёты.

Прочная конструкция: самолёт обладал прочной конструкцией, что повышало его живучесть в бою.

Боевое применение

МиГ-3 активно использовался в первые годы Великой Отечественной войны. Советские лётчики на этих машинах одерживали победы над немецкими истребителями. Однако, с появлением более современных немецких истребителей, таких как Мессершмитт Bf 109F и FW 190, МиГ-3 начал уступать им в манёвренности и скороподъёмности.

Нельзя не отметить, что истребитель неплохо проявил себя в битве под Москвой и боях в Молдавии, на Кубани и в Крыму. Он настигал бомбардировщика и истребители фашистов и уничтожал их на подступах к охранной зоне.

Недостатки

Несмотря на свои достоинства, МиГ-3 имел и ряд недостатков:

Слабое бронирование: был недостаточно защищён от огня противника.

Ограниченный обзор: обзор из кабины пилота был не самым лучшим.

Уязвимость к повреждениям двигателя: повреждение двигателя часто приводило к потере самолёта.

Вывод

МиГ-3 сыграл важную роль в истории советской авиации. Он был одним из первых советских истребителей, созданных с использованием новых технологий. Опыт, полученный при создании МиГ-3, был использован при разработке последующих моделей истребителей.

МиГ-3 прекратил своё существование из-за обстоятельств. Быстрый на большой высоте, но весьма неуклюжий около земли, да плюс с очень слабым для Великой Отечественной войны вооружением, этот самолёт просто стал ненужным.

Однако причины снятия его воспроизводства отнюдь не успехи ЛаГГ-2 или Як-1, а потребность в штурмовом самолёте Ил-2. Иосиф Сталин решил, что Ил-2 армии важнее и в конце 1941 г. МиГ-3 выпускать перестали. Всего с 1940 по 1942 годы опытный завод № 155 и завод ГАЗ№1 построили 3172 самолёта МиГ-3.

МиГ-3|советский высотный истребитель времён Второй мировой войны