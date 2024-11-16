Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

МиГ-3. Советский истребитель ставший настоящим королём высоты

4:36
Силовые структуры » Военные новости

Жизнь каждого самолёта начинается с конструкторского бюро.

МиГ-3. Советский истребитель ставший настоящим королём высоты
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин

И вот в КБ Микояна и Гуревича в 1940 году началась модернизация истребителей МиГ-1. "Первых" МиГов было построено 100 штук. И именно они дали возможность провести анализ ошибок, и после испытаний на свет рождается новый истребитель МиГ-3.

Кстати, весь парадокс этого самолёта в том, что строили фронтовой истребитель, а получился высотный. Поскольку на высоте эта машина чувствовала себя просто великолепно — на 7 тысячах метров серийный МиГ-3 запросто выдавал 620 км/ч.

О чём речь

МиГ-3 был одним из основных советских истребителей начала Великой Отечественной войны. Созданный конструкторским бюро Микояна и Гуревича, он представлял собой существенный шаг вперед в советском авиастроении того времени.

Кстати, он был живучим, крепким и пригодным для ремонта. Служили они долго, до конца войны в различных частях противовоздушной обороны, и там для них было самое лучшее место. Советские техники рассказывают, что из нескольких окончательно непригодных истребителей можно было собрать вполне боевой самолёт.

История развития

МиГ-3 был разработан как высокоскоростной истребитель, способный успешно противостоять немецким самолётам на больших высотах. Его предшественником сперва был истребитель И-200, который также разрабатывался в ОКБ Поликарпова. Однако впоследствии проект был передан в ОКБ Микояна и Гуревича, где и был создан МиГ-3, а потом и МиГ-3.

Характеристики и особенности

  • Высокая скорость: МиГ-3 был одним из самых быстрых истребителей своего времени. Его максимальная скорость на большой высоте достигала 640 км/ч, что позволяло ему успешно перехватывать немецкие бомбардировщики.
  • Высотный потолок: обладал высоким потолком, что давало ему преимущество в воздушных боях на больших высотах.
  • Мощное вооружение: МиГ-3 был вооружён несколькими пулемётами ШКАС, что позволяло ему эффективно поражать вражеские самолёты.
  • Прочная конструкция: самолёт обладал прочной конструкцией, что повышало его живучесть в бою.

Боевое применение

МиГ-3 активно использовался в первые годы Великой Отечественной войны. Советские лётчики на этих машинах одерживали победы над немецкими истребителями. Однако, с появлением более современных немецких истребителей, таких как Мессершмитт Bf 109F и FW 190, МиГ-3 начал уступать им в манёвренности и скороподъёмности.

Нельзя не отметить, что истребитель неплохо проявил себя в битве под Москвой и боях в Молдавии, на Кубани и в Крыму. Он настигал бомбардировщика и истребители фашистов и уничтожал их на подступах к охранной зоне.

Недостатки

Несмотря на свои достоинства, МиГ-3 имел и ряд недостатков:

  • Слабое бронирование: был недостаточно защищён от огня противника.
  • Ограниченный обзор: обзор из кабины пилота был не самым лучшим.
  • Уязвимость к повреждениям двигателя: повреждение двигателя часто приводило к потере самолёта.

Вывод

МиГ-3 сыграл важную роль в истории советской авиации. Он был одним из первых советских истребителей, созданных с использованием новых технологий. Опыт, полученный при создании МиГ-3, был использован при разработке последующих моделей истребителей.

МиГ-3 прекратил своё существование из-за обстоятельств. Быстрый на большой высоте, но весьма неуклюжий около земли, да плюс с очень слабым для Великой Отечественной войны вооружением, этот самолёт просто стал ненужным.

Однако причины снятия его воспроизводства отнюдь не успехи ЛаГГ-2 или Як-1, а потребность в штурмовом самолёте Ил-2. Иосиф Сталин решил, что Ил-2 армии важнее и в конце 1941 г. МиГ-3 выпускать перестали. Всего с 1940 по 1942 годы опытный завод № 155 и завод ГАЗ№1 построили 3172 самолёта МиГ-3.

МиГ-3|советский высотный истребитель времён Второй мировой войны
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Почему прореживание свеклы важно для хорошего урожая
Почему молоко, не лучший выбор для кошек
Суперкары из Японии для сборки своими руками: доступные реплики Ferrari и Porsche
Антропологи объяснили, почему люди так медленно взрослеют
Раскрыты имена артистов, требующих миллионы за съёмочный день
Как выбрать идеальное потолочное покрытие для ремонта квартиры
Как неправильные привычки и стресс приводят к раннему старению организма
Российский хоккеист показал худший результат в своём первом матче в НХЛ после дисквалификации
Страны G7 подтвердили, что хотят раздавить Россию санкциями
Выяснилось, что чаще всего едят россияне и как именно они это делают
Сейчас читают
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Еда и рецепты
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома Аудио 
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Экономика и бизнес
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике Аудио 
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Популярное
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов

Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.

Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
МиГ-3. Советский истребитель ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Готовим сами вкусный и полезный апельсиновый мармелад, который ни за что не сравнится с покупным
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Рейтинг автомобилей, с которыми не расстаются владельцы
Последние материалы
Бросивший жену по телефону Тимур Родригез публично признался в любви новой избраннице
Почему врачи советуют пить огуречный сок регулярно
Ученые обучили ИИ точно предсказывать возмущения в радиационном поясе Земли
В России введут 3% сбор за распространение интернет-рекламы
Фигуристка Александра Трусова усомнилась в профессионализме певицы Марии Зайцевой
Особая версия Toyota Corolla Sporty в России: спортивные элементы и гибрид
Певица Зайцева отреагировала на обвинения фигуристки Трусовой: дым без огня бывает
Секрет выживания: как лягушки становятся устойчивыми к смертельному грибку
С лёгкостью убираем чёрные точки с лица при помощи одного ингредиента
Андрей Разин заявил, что это он проклял пресс-секретаря певца Шамана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.