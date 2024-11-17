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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: утренняя воскресная дискотека на Украине, Трамп обвинит Зеленского в отказе от переговоров

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Сводка с фронта: утренняя воскресная дискотека на Украине, Трамп обвинит Зеленского в отказе от переговоров
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 17 ноября.

Освобождение Донбасса

Российские войска проламывают оборону у Часова Яра, прорываясь за Андреевкой южнее Ивановского вдоль ряда лесопосадок, заняв часть урочища Ступки. В районе Клещеевки ВС РФ продвинулись на глубину до 1,5 километра. Вдоль ж/д от Андреевки до Зеленополья армия России заняла участок шириной до 2,5 километра.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Сонцевки и Берестков. Русские войска имеют значительные успехи. Бронетехника ВС РФ штурмует позиции врага после хорошей обработки дронами. Стремительное продвижение продолжается.

Курская битва

Бойцы группировки войск "Север" продолжают уничтожать националистов в приграничье. Тяжёлые бои идут в районе Дарьино и Новоивановки, по ВСУ активно работают ВКС РФ и расчёты "Солнцепёков". Русские воины продвинулись в лесопосадках возле Нижнего Клина и Малой Локни, а также у Новоивановки, где эвакуировали 38 мирных жителей, прячущихся в подвалах.

Враг для удержания позиций перебрасывает в Курскую область подразделения сил спецопераций, используя их в качестве пехоты. За сутки "Бесстрашные" отразили семь контратак в районе Дарьино, Малой Локни и Новоивановки общей численностью до 80 бандеровцев при поддержке бронетехники Запада. Уничтожено 45 боевиков противника.

Общее продвижение ВС РФ в Курской области — 1000 м. В плен взято шесть солдат ВСУ.

Утренняя "дискотека" на Украине

ВКС РФ в это воскресное утро нанесли массированный удар ракетами различных типов по Украине. Об атаке по энергетической инфраструктуре уже сообщил глава украинского министерства энергетики Галущенко. УкроСМИ пишут о разбитой подстанции в Мукачево, отвечающей за импорт э/энергии из Евросоюза. Аварийные отключения света и воды в Ровно, Полтаве, Виннице, Одессе и других.

Цели российских ракет также — аэродромы, бункер в Киеве, система ПВО в Киеве, энергетика и промобъекты на Западной Украине. Также сообщается, что один "Кинжалов" прилетел в цель на горном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.
Кто там прятался, остаётся только догадываться.

С 13 ноября российская боевая авиация ежедневно производила тренировочные вылеты без пусков ракет. Однако сегодняшний вылет был не только боевым, но и мощным. В активе армии РФ — многочисленные пуски ракет Х-101 с полутора десятка ТУ-95МС, запуски ракет "Калибр" морского базирования, ракет "Кинжал", ОТРК "Искандер", тактических ракет и беспилотников.

Общее число используемых ракет пока неизвестно, но их будет больше сотни.

Демонстративный ракетный удар РФ в этот раз не ответка на украинские провокации, а — ответ на демонстративный отказ Зеленского и его банды от мирного кейса.

Тем временем, западные СМИ уже пишут, что новый президент США Дональд Трамп обвинит Зеленского в отказе от компромисса, если ему не удастся остановить боевые действия. Поскольку армия РФ продвигается вперёд на спецоперации, Трамп может не дождаться, пока ситуация изменится в пользу Киева, пишет FT.

В конечном итоге он может отказаться от помощи Киеву вообще, так завершив войну, как и обещал.

FPV-дрон подорвал опорный пункт врага на Покровском направлении
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу ивано-франковск
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