ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому

Итак, Вашингтон разрешил банде Зеленского применять ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Фото: commons.wikimedia.org by Atacms_02.jpg: US Army employeederivative work: Matrek (talk), PDM

И хотя эти ракеты уже били по донбасским республикам и по Крыму, расширение географии их применения, конечно, неприятно.

А в чем же главная проблема этого вооружения? Давайте разбираться.

Истерика и безысходность

Во-первых, проблем для нас будет во времени. Самая лучшая возможность для Киева применить их именно сейчас. Ведь с самого начала специальной операции ВСУ такие ракеты не давали. По мере продвижения российской армии вглубь Украины, Киев постепенно растеряет боевой потенциал данного вооружения.

Это означает лишь то, что ракетами ATACMS Украина не сможет атаковать "старые" территории Российской Федерации. На данный момент ракеты, которые имеют дальность 170 км, дают возможность националистам "достреливать" лишь до приграничья. И увеличение дальности полёта до 300 км — это последняя истерика уходящего Джо Байдена. Ясно, что это истерика не имеет ничего общего с попыткой переломить ситуацию.

Кстати, хочется отметить, что ракеты ATACMS надо будет ещё как-то запускать. А ведь мы помним, как массово стали гореть установки HIMARS в Сумской области. Поэтому за ними сейчас начнётся самый "сезон охоты".

Ну и главное. По моему личному убеждению, разрешение Зеленскому бить по России и дальнобойными ракетами — это финальный аккорд его правления. Ведь Зеленский постоянно сетовал на то, что если бы не вето по нанесению ударов, то они бы "в корне перевернули ситуацию".

Итак, запрет снят — ваше слово, Зеленский! А ведь вы собирались побеждать военном конфликте сразу, как только американцы снимут все запреты. Слово он скажет, но оно и будет последним словом приговорённого.

О чём речь

ATACMS (Army Tactical Missile System) — тактическая баллистическая ракета. Она предназначена для поражения высокоценных целей на большой дистанции. ATACMS способна поражать как стационарные, так и подвижные цели.

Характеристики

Дальность: от 165 до 300 км, в зависимости от модификации.

Точность: высокая точность поражения целей благодаря системе наведения.

Боевая часть: различные типы боевых частей, включая осколочно-фугасные, кассетные и термобарические.

Носители: установки HIMARS и MLRS.

Применение ATACMS

ATACMS широко используется вооружёнными силами США и ряда других стран. Она применялась в различных военных конфликтах, демонстрируя высокую эффективность.

Преимущества ATACMS

Высокая точность: позволяет поражать высокоценные цели, Дальность стрельбы: обеспечивает возможность поражения целей, находящихся далеко за пределами досягаемости обычных артиллерийских систем. Высокая мобильность: может быть запущена с различных типов пусковых установок.

Недостатки ATACMS

Высокая стоимость: ракета ATACMS является достаточно дорогим оружием. Ограниченная дальность: по сравнению с межконтинентальными баллистическими ракетами, дальность стрельбы ATACMS ограничена.

Вывод

ATACMS является одним из самых современных и эффективных видов высокоточного оружия, используемого в современных вооруженных конфликтах. Разработчики продолжают совершенствовать ракету ATACMS, увеличивая её дальность и точность. В будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более высокими характеристиками.

Ракета Atacms – американская ракета Himars и MLRS до 300 км