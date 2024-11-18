В США высказались о мощи нового китайского гиперзвукового БПЛА

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Мощный китайский гиперзвуковой планирующий летательный аппарат с дроном и бомбовыми суббоеприпасами GDF-600 обладает рядом уникальных характеристик, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают особенности GDF-600. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Гуандунская академия аэродинамических исследований, базирующаяся на юге Китая, представила проект нового гиперзвукового планирующего летательного аппарата GDF-600, который обладает рядом новых функций, ранее не встречавшихся в системах подобного рода.

В то время как гиперзвуковые планирующие аппараты традиционно известны своей способностью доставлять полезные грузы, обычно ядерные, к своим целям на очень высоких скоростях и с высокой маневренностью, что делает их практически невозможными для перехвата, GDF-600 является гораздо более универсальной конструкцией. Машина спроектирована с опциями полезной нагрузки, которые включают в себя средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также бомбы и как сверхзвуковые, так и дозвуковые беспилотные летательные аппараты, которые отделяются от машины во время полета.

Стартовая масса GDF-600 составляет 5000 килограммов, полезная нагрузка — 1200 килограммов, а дальность полета — до 600 километров, что делает его одним из самых компактных гиперзвуковых планирующих аппаратов малой дальности в мире.

Ожидается, что GDF-600 будет значительно дешевле, чем более крупные модели с большим радиусом действия, что в сочетании с его универсальностью может сделать его предпочтительным для очень широкого применения на Тихоокеанском театре военных действий. Несмотря на кажущуюся небольшую дальность полета, для достижения оптимальной высоты летательному аппарату требуется ракетный ускоритель, который, вероятно, более чем вдвое увеличит его дальность полета.

Кроме того, запуск беспилотных летательных аппаратов в качестве суббоеприпасов позволил бы летать дальше, чем сам аппарат, чтобы поражать цели на больших расстояниях. Способность машины сбрасывать дополнительные полезные заряды, возможно, в нескольких точках своей траектории, позволяет одному транспортному средству поражать множество целей, будь то бомбы, удары беспилотников или электронные атаки.

Гуандунская академия аэродинамических исследований, в частности, заявила, что концепция гиперзвукового планирующего летательного аппарата GDF-600 с универсальными поражающими элементами может быть расширена до дальности полета в 6000 километров, что в сочетании с разгонным устройством позволит достичь межконтинентального радиуса действия.

Возможности китайских гиперзвуковых планирующих аппаратов межконтинентальной дальности вызвали серьезную обеспокоенность в западном мире, которая усугубилась результатами летных испытаний.

Заместитель председателя Правительства США Например, генерал Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен в ноябре 2021 года прокомментировал проведенное ранее в том же году испытание: "Они запустили ракету большой дальности. Она облетела весь мир, сбросила гиперзвуковой планирующий аппарат, который пролетел весь путь обратно в Китай, который поразил цель в Китае".

Он подчеркнул, что машина нанесла точный удар, несмотря на ее чрезвычайную дальность и скорость, и назвал темпы, с которыми вооруженные силы Китая наращивают потенциал, "ошеломляющими”.

Хайтен предупредил, что Китай может получить возможность нанести внезапный ядерный удар по США, несмотря на небольшой размер своего ядерного арсенала, при этом гиперзвуковые планирующие летательные аппараты выступают в качестве основного фактора усиления боеспособности.