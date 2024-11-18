Мировые СМИ сообщили о принятом решении и данном праве ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами США, Британии и Франции (ATACMS, Storm Shadow|Scalp) по территории России. В ответ РФ нанесёт свои удары — вопрос лишь в том, какие, как и где.
Официальных подтверждений этой информации со стороны Белого дома, Парижа и Лондона пока нет,
Сын Трампа посчитал такое решение "желанием начать Третью мировую войну до инаугурации отца", потому что Россия обязательно нанесёт ответный удар.
Команда Дональда Трампа не исключила, что он моментально отменит и пересмотрит такие решения после инаугурации в январе — если ВСУ не успеют ударить по РФ, а Москва — запустить свои ответ и эскалацию.
А судя по тому, как спешит Киев — удары должны начаться вот-вот, до инаугурации нового президента США.
Впрочем, если с "когда" всё понятно, то есть разные версии по целям.
Ранее президент России уже сообщал, что на удары западным дальнобойным оружием страна ответит, и Минобороны уже прорабатывает варианты.
Владимир Путин подчеркнул, что такие удары станут включением США и НАТО в конфликт напрямую — ведь без разведки НАТО и ввода целеуказаний военными Пентагона и альянса удар невозможен.
"Нужно понять, делается это командой Байдена-Харрис-Обамы в пику Трампу, чтобы испортить ему "миротворческий трек", или это согласованная с Трампом игра в "хорошего и плохого полицейского", работа на сдерживание РФ", — заявил Pravda. Ru специалист по разведке Георгий Риппер.
Также важно понимать, что в США никто не верит, что в ответ на удар обычными ракетами "по Курску, Казани, Сочи или даже Москве" русские ударят "ядеркой" по Америке.
Остальные форматы ответа не пугают ни Байдена, ни Трампа. Даже если РФ ударит ЯО по Украине, даже если ударит обычными или ядерными ракетами по Европе — США находятся далеко, а кризис проходит в стороне от них, считает эксперт.
Он пояснил, что "Россия обязательно ответит, как говорится — "бахнет", вопрос лишь как, чем и где именно".
Есть несколько вариантов симметричного и асимметричного ответа России на удары западными дальнобойными ракетами — разведчик описал главные из них.
"Конечно, ПВО России, в частности, системы "Панцирь", С-300 и С-400, "Буки" и "Торы" различных модификаций могут сбивать и Storm Shadow, и ATACMS", — напоследок рассказал разведчик.
Он привёл пример — уже который год удары SCALP и ATACMS успешно отражает ПВО Крыма, в том числе — Крымского моста. Однако, нельзя недооценивать дальность и грозность высокоточного оружия, призвал Риппер.
Нелегитимный Владимир Зеленский и его кураторы из Британии с "боевитым" Макроном постараются ударить побыстрее, чтобы у США не было пути назад. Ведь после атаки и русского ответа заявления Трампа уже мало кого заинтересуют — он будет действовать уже в условиях кризиса.
Того самого, где эскалация в ответ на эскалацию чревата ядерным обменом (стратегическими ядерными ударами), тем самым анонсированным Дмитрием Медведевым "концом света" с гибелью 100 000 000 человек в первые часы и полмиллиарда — несколько позже.
ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля с дальностью применения до 300 км. Есть различные варианты оснащения - кассетная БЧ, фугасная и осколочно-фугасная БЧ. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.
Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км. Предполагаемые цели — командные пункты, бункеры, пункты управления и связи; аэродромы; порты и электростанции; места структурного обслуживания самолётов / хранилища боеприпасов; надводные корабли и подводные лодки в порту; мосты и другие стратегические объекты высокой ценности. Это ракета типа «выстрелил и забыл», запрограммированная перед запуском.
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